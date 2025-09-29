Fotky ve Windows 11 se budou díky AI automaticky třídit. Prozatím rozpoznají účtenku od občanky

Microsoft mezi testovací uživatele vypustil větší aktualizaci aplikace Fotky ve Windows 11, která přináší funkci automatického třídění fotek. Prozatím díky umělé inteligenci a strojovému učení rozpoznává a třídí vyfocené papírové dokumenty, postupně se ale bude rozsah zvětšovat.
Aktualizace, která novou funkci přináší, má označení 2025.11090.25001.0 a instalovat ji mohou všichni uživatelé Copilot+ PC zapojení do testovacího programu Insider. K dispozici je ve všech kanálech prostřednictvím Microsoft Store.
Účtenky nebo doklady
Po instalaci do aplikace Fotky přibyde nová možnost kategorie, která nyní obsahuje čtyři položky: Snímky obrazovky, Účtenky, Doklady a Poznámky. Všechny fotky, které obsahují některý z těchto vyfocených dokumentů by měly být rozpoznány a automaticky roztříděny do těchto čtyř kategorií.
Vše běží lokálně, takže kvůli jejich třídění se fotografie neodesílají na servery Microsoftu. Jde tak o totožnou funkci, kterou nabízí zařízení od Applu – lokálně zpracovávají fotografie iPhony, iPady a Macy s Apple Silicon.
V této první verzi není možné ručně přidávat další kategorie a jediným zásahem je korekce automatického třídění. Pokud uživatel v rámci kategorie najde špatně zařazenou fotografii, může ji ručně změnit.
Vše probíhá nezávisle na jazyku, takže spolehlivě by měla aplikace třídit jak poznámky v češtině, tak screenshoty anglických webů a fotografie například cizího pasu.
Microsoft tento rok postupně přidává do aplikace Fotky funkce poháněné umělou inteligencí. Už dříve se tak naučily odstraňovat objekty z fotek, případně izolovat pozadí snímku.
Zdroj: thurrott.com