Fotky ve Windows 11 se budou díky AI automaticky třídit. Prozatím rozpoznají účtenku od občanky

Matěj Vlk
Dnes
Ikona aplikace Photos Autor: Ilustrace ChatGPT
Aktualizace je prozatím dostupná v rámci programu Windows Insider
Obdobně jako v iOS nebo macOS se budou automaticky třídit vyfocené dokumenty a screenshoty. Nová funkce přibyla do testovací verze na Copilot+ PC.

Microsoft mezi testovací uživatele vypustil větší aktualizaci aplikace Fotky ve Windows 11, která přináší funkci automatického třídění fotek. Prozatím díky umělé inteligenci a strojovému učení rozpoznává a třídí vyfocené papírové dokumenty, postupně se ale bude rozsah zvětšovat.

Aktualizace, která novou funkci přináší, má označení 2025.11090.25001.0 a instalovat ji mohou všichni uživatelé Copilot+ PC zapojení do testovacího programu Insider. K dispozici je ve všech kanálech prostřednictvím Microsoft Store.

Účtenky nebo doklady

Po instalaci do aplikace Fotky přibyde nová možnost kategorie, která nyní obsahuje čtyři položky: Snímky obrazovky, Účtenky, Doklady a Poznámky. Všechny fotky, které obsahují některý z těchto vyfocených dokumentů by měly být rozpoznány a automaticky roztříděny do těchto čtyř kategorií.

Screnshoty aplikace Photos

Takto vypadají rozpoznané účtenky v aplikaci Fotky ve Windows 11

Autor: Microsoft

Vše běží lokálně, takže kvůli jejich třídění se fotografie neodesílají na servery Microsoftu. Jde tak o totožnou funkci, kterou nabízí zařízení od Applu – lokálně zpracovávají fotografie iPhony, iPady a Macy s Apple Silicon.

V této první verzi není možné ručně přidávat další kategorie a jediným zásahem je korekce automatického třídění. Pokud uživatel v rámci kategorie najde špatně zařazenou fotografii, může ji ručně změnit.

Vše probíhá nezávisle na jazyku, takže spolehlivě by měla aplikace třídit jak poznámky v češtině, tak screenshoty anglických webů a fotografie například cizího pasu.

zabbix_tip

Microsoft tento rok postupně přidává do aplikace Fotky funkce poháněné umělou inteligencí. Už dříve se tak naučily odstraňovat objekty z fotek, případně izolovat pozadí snímku.

Přečtěte si také:

Konec Windows 10 se odkládá. Microsoft otáčí a uživatelům v Evropě dává rok aktualizací navíc

Konec Windows 10 se odkládá. Microsoft otáčí a uživatelům v Evropě dává rok aktualizací navíc

Zdroj: thurrott.com

