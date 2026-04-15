Cnews.cz  »  Software

Software

Francie dá sbohem Microsoftu, místo Windows chce nasadit Linux

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Vítězný oblouk Autor: Ilustrace Google Gemini
Některé složky francouzské státní správy experimentují s Linuxem dlouhodobě, nyní má dojít ke kompletní migraci.
Kompletní státní správa má běžet na neamerických platformách. Vedle samotných operačních systémů to mají být i jednotlivé aplikace a platformy.

Francie zrychluje své dlouhodobé úsilí o digitální suverenitu bez závislosti na amerických technologických společnostech. Jedním z klíčových kroků je plánovaný přesun části státní správy ze systému Windows na Linux a širší zapojení open source softwaru. Jde o pokračování více než deset let trvající francouzské snahy, která v minulosti Linux přinesla třeba mezi četnictvo.

Stoprocentní kontrola

Podle představitelů francouzské vlády jde o strategické rozhodnutí s několika vrstvami. Nejviditelnější z nich je bezpečnost a kontrola nad daty. Vláda dlouhodobě upozorňuje na rizika spojená s proprietárními systémy, u nichž není k dispozici otevřený zdrojový kód. Stejně tak je pro státní instituce kritická menší kontrola nakládání s daty, například v cloudu. Open source umožňuje důkladnou kontrolu i úpravy podle konkrétních potřeb státní správy.

Screenshot Gendbuntu

Distribuce Gendbuntu, kterou využívá francouzské četnictvo.

Autor: Gendarmerie Nationale, podle licence: Public Domain CC0

Důležitým faktorem je samozřejmě ekonomika. Licenční poplatky za komerční software představují výraznou zátěž pro rozpočty veřejných institucí. Přechod na Linux a další otevřená řešení sice vyžaduje investice do migrace a školení, v delším horizontu ale může přinést úspory i větší flexibilitu při správě IT infrastruktury. Jednotlivá ministerstva nyní musí do podzimu 2026 vypracovat plány, které přechod umožní. Nepůjde přitom zdaleka jen o systémy pracovních počítačů, na open source by měly běžet i nástroje pro spolupráci a komunikaci, antivirový a bezpečnostní software, databáze a úložiště, či nástroje pro virtualizaci a cloudovou infrastrukturu.

V některých případech se má státní správa obrátit na běžně dostupný open source software, v dalších půjde o vlastní aplikace a platformy. Již nyní je k dispozici například aplikace Tchap pro šifrovanou komunikaci, stejně jako vlastní e-mailová platforma nebo videokonferenční aplikace.

Historické zkušenosti

Francie má s open source ve státní správě dlouhodobě zkušenosti. Pilotním projektem se stalo převedení četnictva, které v roce 2004 začalo aplikacemi jako OpenOffice, Thunderbird nebo Firefox. Postupně vznikl i systém Gendbuntu, který v současné době běží na 103 tisících počítačích.

Na Linux nově přechází i úřady v německé spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko, kde za dva roky převedli na open source řešení 80 % infrastruktury. Mimo jiné to znamená úsporu 15 milionů eur za licenční poplatky.

Známé jsou ale i méně úspěšné projekty, jako je přechod na mnichovský LiMux v roce 2003, který měl šetřit miliony eur z městské kasy. O několik let později se ale magistrát a další městské úřady vrátili k Windows. Stejně tak vlastní distribuci LinEx vyvinul španělský region Extremadura mimo jiné pro nasazení ve školách a na úřadech. I tady ale postupně došlo k návratu ke komerčnímu řešení.

AIT26

Zdaleka nejúspěšnější v nasazení Linuxu ve státní správě jsou dva totalitní režimy – čínský a ruský. V prvním případě jde o distribuci Kylin, v druhém potom Astra Linux.

Zdroj: Windows Central

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Má podle vás tato novinka smysl?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

