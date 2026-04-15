Francie dá sbohem Microsoftu, místo Windows chce nasadit Linux

Francie zrychluje své dlouhodobé úsilí o digitální suverenitu bez závislosti na amerických technologických společnostech. Jedním z klíčových kroků je plánovaný přesun části státní správy ze systému Windows na Linux a širší zapojení open source softwaru. Jde o pokračování více než deset let trvající francouzské snahy, která v minulosti Linux přinesla třeba mezi četnictvo.
Stoprocentní kontrola
Podle představitelů francouzské vlády jde o strategické rozhodnutí s několika vrstvami. Nejviditelnější z nich je bezpečnost a kontrola nad daty. Vláda dlouhodobě upozorňuje na rizika spojená s proprietárními systémy, u nichž není k dispozici otevřený zdrojový kód. Stejně tak je pro státní instituce kritická menší kontrola nakládání s daty, například v cloudu. Open source umožňuje důkladnou kontrolu i úpravy podle konkrétních potřeb státní správy.
Důležitým faktorem je samozřejmě ekonomika. Licenční poplatky za komerční software představují výraznou zátěž pro rozpočty veřejných institucí. Přechod na Linux a další otevřená řešení sice vyžaduje investice do migrace a školení, v delším horizontu ale může přinést úspory i větší flexibilitu při správě IT infrastruktury. Jednotlivá ministerstva nyní musí do podzimu 2026 vypracovat plány, které přechod umožní. Nepůjde přitom zdaleka jen o systémy pracovních počítačů, na open source by měly běžet i nástroje pro spolupráci a komunikaci, antivirový a bezpečnostní software, databáze a úložiště, či nástroje pro virtualizaci a cloudovou infrastrukturu.
V některých případech se má státní správa obrátit na běžně dostupný open source software, v dalších půjde o vlastní aplikace a platformy. Již nyní je k dispozici například aplikace Tchap pro šifrovanou komunikaci, stejně jako vlastní e-mailová platforma nebo videokonferenční aplikace.
Historické zkušenosti
Francie má s open source ve státní správě dlouhodobě zkušenosti. Pilotním projektem se stalo převedení četnictva, které v roce 2004 začalo aplikacemi jako OpenOffice, Thunderbird nebo Firefox. Postupně vznikl i systém Gendbuntu, který v současné době běží na 103 tisících počítačích.
Na Linux nově přechází i úřady v německé spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko, kde za dva roky převedli na open source řešení 80 % infrastruktury. Mimo jiné to znamená úsporu 15 milionů eur za licenční poplatky.
Známé jsou ale i méně úspěšné projekty, jako je přechod na mnichovský LiMux v roce 2003, který měl šetřit miliony eur z městské kasy. O několik let později se ale magistrát a další městské úřady vrátili k Windows. Stejně tak vlastní distribuci LinEx vyvinul španělský region Extremadura mimo jiné pro nasazení ve školách a na úřadech. I tady ale postupně došlo k návratu ke komerčnímu řešení.
Zdaleka nejúspěšnější v nasazení Linuxu ve státní správě jsou dva totalitní režimy – čínský a ruský. V prvním případě jde o distribuci Kylin, v druhém potom Astra Linux.
Zdroj: Windows Central