Furby: robotická hračka z 90. let, která pobláznila svět a měla svůj vlastní imaginární jazyk

Furby je chlupatý robotický tvor. Ten původní uměl mluvit, mrkat, vrtět ušima, zpívat i tančit. Díky zabudovaným senzorům reagoval na dotek, světlo a zvuk. Na první pohled upoutal svýma výraznýma očima. Zároveň oplýval vlastním jazykem, tzv. furbish, a byl k dostání v různých barevných provedeních. Konkrétně si zákazník mohl vybrat z 48 barevných kombinací jeho srsti.
Hračka se dočkala speciálních edic
Tato hračka byla na trh uvedena roku 1998 firmou Tiger Electronics a dále distribuována společností Hasbro. V tu ránu kolem ní propukla mánie. Lidé ji začali sbírat a byli ochotní vystát i dlouhé fronty, jen aby si Furbyho mohli pořídit. Postupně se do prodeje dostalo přes 20 speciálních edic. Za nejvzácnější se pokládá Bejewelled Furby, kterých se vyrobilo jen 5 a zdobí je pravé šperky.
Už v prvních třech letech od jeho vstupu na trh se ho mělo prodat na 40 milionů kusů. První generace Furbyho přitom byla k zakoupení po 4 roky. Tato podivuhodná hračka se následně začala objevovat také v televizních seriálech či filmech nebo textech písní. V roce 1999 se trh ještě rozšířil o Furby Babies. Jednalo se o menší verzi této robotické hračky, která byla vybavena větší slovní zásobou a výše posazeným hlasem.
Jeho napodobeniny se posléze začaly prodávat i jako součást dětského menu v McDonaldu nebo Burger Kingu. S nástupem internetu se navíc Furby stal předmětem diskuzí v mnoha online komunitách. Nadšenci tohoto chlupatého stvoření si zde mezi sebou předávali tipy na to, jak s ním zacházet, jak o něj pečovat nebo jak ho z „furbish“ přeučit na angličtinu.
Funkce Furbyho
Furby reagoval na tlesknutí, světlo i tmu. Na čele měl umístěn senzor, který při delší době strávené ve tmě snižoval aktivitu Furbyho a pomalu ho tak připravoval ke spánku. Na zádech a bříšku měl pak tento chlupatý tvoreček zabudované senzory reagující na dotyk. Pokud jste ho tedy v těchto místech pošimrali, začal se smát.
Nechával se dále také krmit, u čehož vydával spokojené zvuky. A pokud se v jeho blízkosti nacházel jiný Furby, dal se s ním do řeči. Jeho součástí ovšem nebyl vypínač, takže jediným způsobem, jak ho bylo možné vypnout, bylo z něj odebrat baterie.
Z „furbish“ postupně přecházel na angličtinu
Za Furbym stojí zejména tři muži, a to Dave Hampton, Richard Levy a Caleb Chung. Ti měsíce pracovali na návrzích a později výrobě prototypu této hračky. Hampton konkrétně přišel s nápadem chlupaté koule, která by měla antropomorfní rysy. Jeho syn pak vymyslel název Furby.
Hampton se zároveň podílel na vzniku „furbish“. Tento imaginární jazyk vznikl na základě kombinace několika jazyků, a sice japonštiny, čínštiny, thajštiny a hebrejštiny. Čím více přitom tento chlupatý společník komunikoval se svým vlastníkem, tím rychleji se „furbish“ měnila v angličtinu.
Furby jako bezpečnostní riziko?
Nové technologie Furbyho však vnímaly určité instituce jako potencionální bezpečnostní riziko. Jednalo se například o Federální letecký úřad (FAA), který se obával, že by tato hračka mohla narušovat vzlety a přistání letadel. Z toho důvodu doporučoval cestujícím na palubě ho mít po tuto dobu vypnutého. Po přešetření celé věci ovšem vyšlo najevo, že tyto obavy byly neopodstatněné.
Národní bezpečnostní agentura (NSA) se zase v roce 1999 domnívala, že by hračka mohla umět nahrávat rozhovory, čehož by se mohlo zneužít. Kvůli tomu ji NSA dočasně zakázala na místech, jako je sídlo NSA ve Fort Meade nebo loděnice amerického námořnictva sídlící v Portsmouthu ve Virginii. Po objasnění skutečných funkcí Furbyho byl nicméně tento zákaz zrušen.
Další verze Furbyho
Obliba tohoto chlupatého stvoření začala upadat roku 2001, což mělo v nadcházejícím roce za následek ukončení jeho výroby. I když vlna popularity Furbyho opadla, pokusila se ji firma Hasbro obnovit dalšími verzemi. Následoval například model Emoto-Tronic Furby nebo Furby Boom, který měnil svůj charakter podle toho, jak se k němu jeho uživatel choval. Kromě toho se dal propojit s mobilní aplikací.
Dřívější model Emoto-Tronic zase dokázal rozpoznávat hlasy a pomocí sklonu hlavy, pohybu zobáku a očí vyjadřovat různé emoce, jako třeba radost, smutek, překvapení nebo rozmrzelost. Poslední verze se na trh dostala roku 2023. Byla obohacena o nové funkce, jako například hlasem aktivované režimy. Někdy je jí ovšem vytýkáno, že se tato verze od svých předchůdců značně odklonila, postrádá mimo jiné přechod z „furbish“ do angličtiny.
Zdroje: livenowfox.com, official-furby.fandom.com, computerhistory.org