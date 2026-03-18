Futuristická skládačka od Samsungu končí. TriFold vydržel na trhu jen tři měsíce

Navzdory snaze mnoha výrobců se ohebné telefony zatím nestaly mainstreamem a zůstávají spíše doménou nadšenců. Společnosti však experimentují a smaží se přilákat do segmentu nové zákazníky. Tradiční dvakrát ohebné telefony měly být nahrazeny těmi se třemi ohyby, ale to možná nebude tak jednoduché, jak se zdá.
Samsung ukončuje prodej výkladního klenotu
Korejský Samsung byl tím, kdo v roce 2019 představil Samsung Galaxy Fold 1, a od té doby vydává každý rok nový model. Ostatní výrobci ho poté následovali. Tyto skládačky tedy už nejsou ničím neobvyklým a nastal tak čas posouvat hranice toho, co je v technologii možné. To se povedlo čínskému Huawei a v roce 2024 byl představen třikrát ohebný Huawei Mate XT Ultimate Design.
Dříve inovativní Samsung byl zřejmě zaskočen a odpověď ve formě Samsung Z TriFoldu představil a začal prodávat v prosinci minulého roku v Jižní Koreji a později na konci ledna 2026 v USA. Nyní přichází nečekaný obrat, protože se Samsung rozhodl svůj futuristický telefon zcela stáhnout z prodeje, a to po pouhých třech měsících.
Na domovském trhu už není zařízení dostupné na webu výrobce a stejná situace panuje v USA. Sám Samsung se k situaci sice nevyjádřil, ale důvod předčasného vyřazení může vysvětlovat nedávné vyhlášení krizového řízení v rámci mobilní divize společnosti. V rámci něho se počítá se škrty nákladů až o 30 %, takže TriFold může být první obětí této změny.
Inovace už nejsou prioritou
Samsung je minimálně pět let v režimu, kdy se snaží v rámci mobilní divize snížit náklady na minimum, což je patrné na výbavě téměř jakéhokoliv telefonu. Pokud smartphony společnosti porovnáme s čínskou konkurencí, jako je Vivo nebo Xiaomi, je patrné, že změn je meziročně jen velmi málo a nejvíce tím trpí fotografická výbava, jelikož některé fotoaparáty u řady Galaxy S jsou recyklovány už čtyři roky.
Stejná situace panuje u baterií, kde se jejich kapacita u vrcholného modelu Galaxy Ultra nezměnila od roku 2020, a to ani v době, kdy se v telefonech začínají objevovat obrovské akumulátory s kapacitou 10 000 mAh. Snaha ušetřit bude bohužel ještě důslednější v letošním roce, protože čipová krize zdražila téměř všechny klíčové komponenty pro mobilní zařízení.