Cnews.cz  »  Internet  »  Google čelí první žalobě ohledně AI přehledů. Kradou návštěvníky i celkové zisky

Internet

Google čelí první žalobě ohledně AI přehledů. Kradou návštěvníky i celkové zisky

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Žaloba Penske Media Corporation proti Googlu Autor: Cnews (s využitím ChatGPT)
Žaloba Penske Media Corporation proti Googlu
Penske Media žaluje Google kvůli AI přehledům – podle vydavatele Google neoprávněně využívá jejich obsah a připravuje je o návštěvnost i příjmy.

Penske Media Corporation, vydavatel titulů jako Rolling Stone, Variety a Billboard, podala žalobu proti Googlu u federálního soudu ve Washingtonu, D.C.Obviňuje Google, že jeho funkce AI přehledy vytváří souhrny článků bez souhlasu vydavatelů a výrazně snižuje jejich návštěvnost.

Až třetinový propad návštěvnosti

Podle Penske Media Corporation utrpěl provoz webů dramatický pokles — odkazovaná návštěvnost z Google Search a příjmy z affiliate programů klesly o více než třetinu od konce roku 2024. Google měl navíc vydavatelům fakticky vnutit volbu: buď povolit využívání obsahu pro AI přehledy, nebo riskovat ztrátu viditelnosti ve výsledcích vyhledávání.

Google se podle magazínu Engadget brání tím, že tyto AI přehledy zlepšují zkušenosti uživatelů, protože rychle poskytují souhrny relevantních informací. Zároveň údajně zvyšují šanci, že lidé objeví více různých webů, místo aby klikali jen na ty s nejvyšší příčkou ve vyhledávání.

CIF25

Konec bezplatného krmení AI. Přichází plán na zpoplatnění webového obsahu Přečtěte si také:

Konec bezplatného krmení AI. Přichází plán na zpoplatnění webového obsahu

Není to poprvé, co Google kvůli umělé inteligenci čelí právním problémům. Už na začátku roku na něj podala žalobu vzdělávací společnost Chegg. Případ Penske Media je ale první, kdy se proti Googlu postavil velký americký mediální dům.

zdroj: Engadget

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Nejnovější

Anketa

Používáte k vyhledávání na internetu nativní vyhledávač ve Windows?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Z našich webů

Dále u nás najdete

Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat?

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Video editor Google Vids je teď zdarma pro všechny

Bude z české AI gigatovárny černá díra na dotace?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Legendární Amiga 1200 byla královnou počátku 90. let

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

Test Renault 4 E-Tech: Retro s pořádnou dávkou moderny

Laky na nehty obsahují nebezpečnou látku

OSVČ se opět zvýší zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Chytré AI kamery se začínají prosazovat ve zdravotnictví

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Na Zbraslavi začala stavba největšího datacentra u nás

Třikrát a dost? Co mění nová pravidla u smluv na dobu určitou

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

Myslela jsem si, že první pomoc poskytnout dokážu. Ale ne

Přibývá čtyřicátníků se žloutenkou A, nemoc se šíří dotekem

AI odhalí vědomí u pacientů v kómatu až o týden dříve

Léky, které si možná pamatujete. Mnohé byly nebezpečné

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI