Google čelí první žalobě ohledně AI přehledů. Kradou návštěvníky i celkové zisky

Penske Media Corporation, vydavatel titulů jako Rolling Stone, Variety a Billboard, podala žalobu proti Googlu u federálního soudu ve Washingtonu, D.C.Obviňuje Google, že jeho funkce AI přehledy vytváří souhrny článků bez souhlasu vydavatelů a výrazně snižuje jejich návštěvnost.
Až třetinový propad návštěvnosti
Podle Penske Media Corporation utrpěl provoz webů dramatický pokles — odkazovaná návštěvnost z Google Search a příjmy z affiliate programů klesly o více než třetinu od konce roku 2024. Google měl navíc vydavatelům fakticky vnutit volbu: buď povolit využívání obsahu pro AI přehledy, nebo riskovat ztrátu viditelnosti ve výsledcích vyhledávání.
Google se podle magazínu Engadget brání tím, že tyto AI přehledy zlepšují zkušenosti uživatelů, protože rychle poskytují souhrny relevantních informací. Zároveň údajně zvyšují šanci, že lidé objeví více různých webů, místo aby klikali jen na ty s nejvyšší příčkou ve vyhledávání.
Není to poprvé, co Google kvůli umělé inteligenci čelí právním problémům. Už na začátku roku na něj podala žalobu vzdělávací společnost Chegg. Případ Penske Media je ale první, kdy se proti Googlu postavil velký americký mediální dům.
zdroj: Engadget