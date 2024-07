Google kvůli umělé inteligenci zvyšuje emise CO₂ a spotřebu energie

Google podle nejnovější ekologické zprávy výrazně zvýšil své emise skleníkových plynů, což moc nejde ruku v ruce se závazkem o snížení uhlíkové stopy. Podle výroční zprávy je zřejmé, že Google namísto plnění klimatických cílů upřednostňuje provoz své umělé inteligence.

Cílem Googlu je do roku 2030 snížit emise na polovinu oproti roku 2019. Nicméně od roku 2019 se emise Googlu zvýšily o 48 %. Jen v loňském roce společnost vyprodukovala 14,3 milionu metrických tun oxidu uhličitého, což je nárůst o 13 % oproti roku předchozímu (ekvivalentní množství CO₂, které přibližně ročně vyprodukuje 38 plynových elektráren).

Hlavní příčinou nárůstu emisí jsou datová centra a emise z dodavatelského řetězce. Datová centra, zejména ta využívaná pro trénink AI, jsou velmi energeticky náročná. Spotřeba elektřiny převážně z těchto datových center v loňském roce 2023 přidala téměř milion metrických tun emisí k uhlíkové stopě společnosti, čímž postoupila na pomyslnou první příčku největších zdrojů dodatečných emisí společnosti.





Google v loňském roce vyprodukoval 14,3 milionu metrických tun oxidu uhličitého Autor: Depositphotos

„Jak dále integrujeme AI do našich produktů, snižování emisí může být náročné kvůli zvyšujícím se energetickým nárokům a vyšší intenzity výpočtu AI a emisím spojeným s očekávaným nárůstem investic do naší infrastruktury,“ je uvedeno ve zprávě Googlu. Dále v ní také stojí, že Googlu v loňském roce 2023 stoupla spotřeba elektřiny o 17 % a předpokládá se, že do budoucna bude toto číslo nadále stoupat.

Podle mezinárodní energetické agentury (IEA) spotřebovávají dnes všechna datová centra přibližně 1 % světové elektřiny. Google pak odhaduje, že jeho datová centra tvořila v roce 2023 až 10 % celosvětové spotřeby elektřiny ze všech těchto datových center. Podle IEA by v roce 2026 mohla spotřeba elektřiny na datová centra vzrůst až na 10násobek oproti hodnotě z loňského roku.

Podpoří umělá inteligence zaniklou slávu uhelných elektráren?

Všechna tato čísla budí obavy zejména v USA, zemi s nejvíce datovými centry, která se obává prudkého nárůstu poptávky po elektřině, což by mohlo vést k zahlcení energetických sítí a potenciálního udržení plynových a uhelných elektráren.

I přestože mají emise Googlu rostoucí tendenci, společnost se stále snaží minimalizovat svůj dopad na životní prostředí zvyšováním energetické efektivity svých AI modelů, hardwaru a datových center. Cíl Googlu stát se do roku 2030 společností bez uhlíkové stopy je tak s rozmachem umělé inteligence ještě více ambiciózní než kdykoliv předtím.

Pokud jde o nárůst spotřeby elektrické energie, Google není zdaleka jedinou společností, která se potýká s těmito problémy. Kupříkladu emise skleníkových plynů Microsoftu se v roce 2023 zvýšily o 30 % oproti roku 2020, což jen dokazuje zvyšující se zaměření na umělou inteligenci na úkor vlastních klimatických ambicí.