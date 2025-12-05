Google mění nadpisy článků v Discover. AI z nich dělá nesmyslný clickbait

Výpis článků Google Discover se v posledních letech stal pro média jedním z nejdůležitějších zdrojů návštěvnosti. Algoritmy Googlu výrazně ovlivňují to, jak čtený bude konkrétní článek. Z velké části se tak děje nezávisle na médiu nebo kvalitě textu – algoritmy, které čtenářům obsah servírují, jsou netransparentní, náladové a přijetí konkrétního článku Googlem je tak trochu loterie.
Doposud platilo, že dobře zvolený nadpis o rozkliknutí článku v Discover rozhoduje víc, než cokoliv jiného, s novým experimentem Googlu se to ale mění – nadpisy chce generovat sám.
AI clickbait
Redaktoři jednoho z největších technologických médií The Verge upozornili na nesmyslné nadpisy, které se u jejich a dalších článků začaly v Discover objevovat. Původní znění bylo zpravidla kráceno na 4 slova a velmi často byly značně zavádějící či nicneříkající.
Google tak měnil u seriózních článků nadpisy například na „Baldur’s Gate 3 zneužívá děti“ nebo „Qi2 zpomaluje starší Pixely“. Jde tak o výmysly, pro které neexistuje jiné označení než nesmyslný clickbait. Je samozřejmě generován pomocí AI, která jednoduše nadpisy krátila na 4 slova.
Google tento experiment v rámci A/B testování spustil vybrané skupině uživatelů, po článku na The Verge jej ale během včerejška pozastavil. I přesto ale s tímto pokusem nekončí zcela a generovaná čtyřslovná shrnutí nově zobrazuje nad původním nadpisem. Je tak pravděpodobné, že editaci nadpisů jen tak neopustí a v budoucnu ji v nějaké míře do Discover nasadí.
Proti vlastním pravidlům
Loni v březnu informoval Google o nových nastaveních svého vyhledávače, která stála z velké části právě na boji s clickbaitem a zavádějícími titulky. Explicitně ve své zprávě uvádí obsah generovaný umělou inteligencí, který se Google v současné době snaží detekovat a ve výsledcích vyhledávání jej výrazně penalizovat.
Z pohledu čtenáře jde jistě o záslužné snahy ke kultivaci digitálních médií (byť to příliš nefunguje). Pokud ale na druhé straně Google přijde s tímto experimentem, který jde přímo proti vlastním pravidlům, jakákoliv moderace obsahu je tím značně degradována.
Zdroj: The Verge