Cnews.cz  »  Internet  »  Google mění nadpisy článků v Discover. AI z nich dělá nesmyslný clickbait

Internet

Google mění nadpisy článků v Discover. AI z nich dělá nesmyslný clickbait

Matěj Vlk
Včera
Logo Google Discover Autor: Ilustrace ChatGPT
V Google Disvover se začaly objevovat generované nadpisy umělou inteligencí Googlu.
Potkáte-li u článku v Google Discover čtyřslovný zavádějící nadpis, pravděpodobně to není práce editora, ale samotného Googlu. Ten experimentuje s vlastními clickbaitovými titulky.

Výpis článků Google Discover se v posledních letech stal pro média jedním z nejdůležitějších zdrojů návštěvnosti. Algoritmy Googlu výrazně ovlivňují to, jak čtený bude konkrétní článek. Z velké části se tak děje nezávisle na médiu nebo kvalitě textu – algoritmy, které čtenářům obsah servírují, jsou netransparentní, náladové a přijetí konkrétního článku Googlem je tak trochu loterie.

Doposud platilo, že dobře zvolený nadpis o rozkliknutí článku v Discover rozhoduje víc, než cokoliv jiného, s novým experimentem Googlu se to ale mění – nadpisy chce generovat sám.

AI clickbait

Redaktoři jednoho z největších technologických médií The Verge upozornili na nesmyslné nadpisy, které se u jejich a dalších článků začaly v Discover objevovat. Původní znění bylo zpravidla kráceno na 4 slova a velmi často byly značně zavádějící či nicneříkající.

Google tak měnil u seriózních článků nadpisy například na „Baldur’s Gate 3 zneužívá děti“ nebo „Qi2 zpomaluje starší Pixely“. Jde tak o výmysly, pro které neexistuje jiné označení než nesmyslný clickbait. Je samozřejmě generován pomocí AI, která jednoduše nadpisy krátila na 4 slova.

Screenshot Google Discovery

Zavádějící titulky, které Google vygeneroval k článkům na Discover

Autor: The Verge

Google tento experiment v rámci A/B testování spustil vybrané skupině uživatelů, po článku na The Verge jej ale během včerejška pozastavil. I přesto ale s tímto pokusem nekončí zcela a generovaná čtyřslovná shrnutí nově zobrazuje nad původním nadpisem. Je tak pravděpodobné, že editaci nadpisů jen tak neopustí a v budoucnu ji v nějaké míře do Discover nasadí.

Proti vlastním pravidlům

Loni v březnu informoval Google o nových nastaveních svého vyhledávače, která stála z velké části právě na boji s clickbaitem a zavádějícími titulky. Explicitně ve své zprávě uvádí obsah generovaný umělou inteligencí, který se Google v současné době snaží detekovat a ve výsledcích vyhledávání jej výrazně penalizovat.

Z pohledu čtenáře jde jistě o záslužné snahy ke kultivaci digitálních médií (byť to příliš nefunguje). Pokud ale na druhé straně Google přijde s tímto experimentem, který jde přímo proti vlastním pravidlům, jakákoliv moderace obsahu je tím značně degradována.

Google bourá bariéry mezi Androidem a iOS. Sdílecí QuickShare bude kompatibilní s AirDropem

Google bourá bariéry mezi Androidem a iOS. Sdílecí QuickShare bude kompatibilní s AirDropem

Zdroj: The Verge

Autor článku

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

