Google představil nové streamovací zařízení. Více než Chromecast však připomíná moderní set-top box

O pracích na novém streamovacím zařízení od Googlu se ví už nějakou dobu, nyní se však na povrch dostávají nové a bližší informace. Podle magazínu 9to5google by mělo nové zařízení nést název Google TV Streamer a co do designu by mělo spíše než kompaktní „HDMI dongle“ připomínat větší zařízení podobné set-top boxu.

Jak je vidět na obrázcích, Google chce svá zařízení přinést více na oči uživatelům, jelikož nové zařízení bude mít oválnou základnu s šikminou připomínající pilulku. Zatím není jasné, zda tento tvar plní pouze estetický účel, nebo je jeho naklonění záměrné například kvůli přítomnosti dotykového ovládání nebo funkci Tap to Cast oznámené pro Pixel Tablet začátkem letošního roku.

Design nového zařízení nesoucího název Google TV Streamer Autor: se svolením 9to5Google Design nového zařízení nesoucího název Google TV Streamer Autor: se svolením 9to5Google

Společně se streamovacím zařízením se poodkryl design i dálkového ovládání. Jeho design je laděný opět do minimalistického stylu a nabídne podobné rozložení tlačítek jako dálkový ovladač představený s Chromecastem poslední generace. Oproti němu je ovladač mírně delší a tlačítka pro ovládání hlasitosti se přesunula z boku na horní stranu.

Google se tak zřejmě chystá opustit segment Chromecastů a představit produkt, který by byl více konkurenceschopný Apple TV 4K. Kolik ale bude Google TV Streamer stát a kdy bude k dostání na pultech e-shopů, zatím není zcela zřejmé. Nezbývá než doufat, že se Googlu podaří udržet cenu nového zařízení pod 100 dolarů, jako tomu bylo u předcházejících modelů.