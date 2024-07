Google sjednotí umělou inteligenci pod názvem Google AI (a Pixel 9 přebarví na růžovo)

Nejenže se Googlu nepodařilo (jako každý rok) utajit informace o nových smartphonech, na internet se rovnou dostaly videozáběry Pixelu 9 v jeho růžové barvě. Oficiální představení je naplánované na 13. srpen na keynote Made by Google 2024.

Z videa je možné vidět detailněji přepracovaný „camera bar“, který nyní už přímo nepřechází do rámečku telefonu a má více kulatý nádech. Video neuniklo magazínu Android Authority a je na něm vidět zatím nepředstavený Pixel 9 připravený na prodej v Alžírsku.

Google Pixel 9 Autor: se svolením @hanibioud Google Pixel 9 Autor: se svolením @hanibioud Google Pixel 9 Autor: se svolením @hanibioud

Později se na internetu objevilo také video onoho zmiňovaného Pixelu 9 i se zapnutou obrazovkou. Na něm je vidět snaha o symetričnost rámečků.





Sjednocení všech funkcí umělé inteligence pod jednotný název Google AI

Společně s příchodem nových Pixelů 9 plánuje Google opět podle magazínu Android Authority spojit všechny své funkce umělé inteligence pod jednotný název Google AI. Tímto krokem by se přidal k Samsungu s Galaxy AI a Applu s jeho Apple Intelligence.

Google AI by měla mimo stávající AI funkce přidat i několik nových. Řeč je o zcela nové funkci Add me, která by měla pracovat se skupinovými fotografiemi, zejména pak s tvářemi na nich. Další novou funkcí má být Studio, od kterého bychom mohli čekat různé kreativní činnosti, jako je generování obrázků (nebo i videí) podobné Apple Image Playground.

Poslední zmíněnou novou AI funkcionalitou je Pixel Screenshots. Ta má být velmi podobná kontroverznímu Recall of Microsoftu. Zatímco Recall téměř neustále skenuje obsah vaší obrazovky a v zásadě moc nehledí na ochranu osobních údajů, Pixel Screenshots od Googlu by měl být více zaměřený na soukromí.

Namísto automatického zachytávání veškerého dění na obrazovce by měl fungovat pouze na screenshotech, které uživatel sám pořídí. Po jeho pořízení by měl z screenshotu extrahovat data, jako jsou názvy aplikací, webové odkazy a podobně. Následně by měl za pomoci umělé inteligence nebo multimodální Gemini Nano zpracovat data a dostat uživatele ke kýženému výsledku.

Zdroje: Android Authority (1, 2, 3)