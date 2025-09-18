Cnews.cz  »  Internet  »  Google testuje vlastní „Spotlight“ pro Windows. Univerzální vyhledávání napříč systémem a internetem

Google testuje vlastní „Spotlight“ pro Windows. Univerzální vyhledávání napříč systémem a internetem

Dominik Dobrozenský
Dnes
Google vyhledávání ve Windows Autor: Google
Google testuje univerzální vyhledávání pro Windows. Vyhledá soubory v systému, Google disku i informace na internetu
Nové Google vyhledávání ve Windows funguje na stejném principu jako Spotlight na macOS – vyhledá na webu, v lokálních souborech nebo Google Disku. K tomu navíc přidá funkci Lens a umělou inteligenci Gemini.

Google testuje novou aplikaci pro Windows, která má výrazně usnadnit hledání informací a souborů. Funguje podobně jako Spotlight známé z macOS, tedy univerzální vyhledávání napříč systémem a internetem.

Rychlejší vyhledávání napříč systémem

Po instalaci, která připomíná proces podobný klasickému prohlížeči Chrome, získáte podle magazínu The Verge jednoduché vyhledávací rozhraní, jež vyvoláte klávesovou zkratkou Alt + mezerník. Nezáleží přitom, jestli jste na ploše, hrajete hru v celoobrazovém režimu nebo sledujete video.

Aplikace Google vyhledávání pro Windows

Aplikace Google vyhledávání pro Windows

Autor: Google

Aplikace zvládne procházet lokální souboryobsah uložený na Google Drive, najít nainstalované aplikace nebo informace na internetu. Navíc díky integrované funkci Google Lens můžete vyhledávat přímo text nebo obrázky na obrazovce. Lens si poradí třeba s rychlým překladem či vyhledáváním označeného obsahu.

Google navíc plánuje propojit tuto aplikaci s umělou inteligencí Gemini. V kombinaci s Lens si tak můžete například během chvilky shrnout dlouhý text nebo vyřešit matematický úkol. Stačí klávesovou zkratkou vyvolat aplikaci a označit obsah, který chcete zpracovat. Novinka tak představuje konkurenci pro vestavěné vyhledávání ve Windows, které Microsoft stále urputně svazuje jen s prohlížečem Microsoft Edge. Jeho nahrazení šlo dosud vyřešit jen externí utilitou.

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita Přečtěte si také:

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Zatím pouze v testovací fázi

Aplikace Google pro Windows je zatím dostupná pouze v experimentální verzi, pouze pro osobní účty uživatelů ve Spojených státech a funguje pouze v angličtině. Do budoucna ale můžeme očekávat rozšíření i do dalších zemí, včetně České republiky společně s podporou českého jazyka.

zdroj: Google, The Verge

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Nejnovější

