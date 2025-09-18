Google testuje vlastní „Spotlight“ pro Windows. Univerzální vyhledávání napříč systémem a internetem

Google testuje novou aplikaci pro Windows, která má výrazně usnadnit hledání informací a souborů. Funguje podobně jako Spotlight známé z macOS, tedy univerzální vyhledávání napříč systémem a internetem.
Rychlejší vyhledávání napříč systémem
Po instalaci, která připomíná proces podobný klasickému prohlížeči Chrome, získáte podle magazínu The Verge jednoduché vyhledávací rozhraní, jež vyvoláte klávesovou zkratkou Alt + mezerník. Nezáleží přitom, jestli jste na ploše, hrajete hru v celoobrazovém režimu nebo sledujete video.
Aplikace zvládne procházet lokální soubory i obsah uložený na Google Drive, najít nainstalované aplikace nebo informace na internetu. Navíc díky integrované funkci Google Lens můžete vyhledávat přímo text nebo obrázky na obrazovce. Lens si poradí třeba s rychlým překladem či vyhledáváním označeného obsahu.
Google navíc plánuje propojit tuto aplikaci s umělou inteligencí Gemini. V kombinaci s Lens si tak můžete například během chvilky shrnout dlouhý text nebo vyřešit matematický úkol. Stačí klávesovou zkratkou vyvolat aplikaci a označit obsah, který chcete zpracovat. Novinka tak představuje konkurenci pro vestavěné vyhledávání ve Windows, které Microsoft stále urputně svazuje jen s prohlížečem Microsoft Edge. Jeho nahrazení šlo dosud vyřešit jen externí utilitou.
Zatím pouze v testovací fázi
Aplikace Google pro Windows je zatím dostupná pouze v experimentální verzi, pouze pro osobní účty uživatelů ve Spojených státech a funguje pouze v angličtině. Do budoucna ale můžeme očekávat rozšíření i do dalších zemí, včetně České republiky společně s podporou českého jazyka.