Google u soudu zachránil Chrome i Android. Musí ale sdílet vyhledávací data s konkurencí

Soudní spor Googlu a amerického ministerstva spravedlnosti o monopolním postavení se přiblížil ke konci. Ještě před několika měsíci hrozil Googlu nucený prodej prohlížeče Chrome a systému Android, předsedající soudce Amit Mehta však zvolil cestu kompromisu. Google sice čekají některé provozní změny, nebudou ale tak drastické.
Ministerstvo spravedlnosti dlouhodobě kritizovalo Google za zneužívání monopolního postavení mezi vyhledávači a za jeden z hlavních důkazů považovalo exkluzivní smlouvy s Applem, Samsungem či Mozillou o nastavení výchozího vyhledávače.
Verdikt stanovil, že tyto platné smlouvy mohou doběhnout ve stávající podobě. Google tak i nadále bude platit asi 20 miliard dolarů ročně za výchozí vyhledávač v Safari. Nic se nezmění ani na smlouvách se Samsungem a Mozillou. Právě Firefox by totiž mohl být podle soudce výrazně ohrožen a zrušení těchto smluv by podle něj nebylo přirozené. Zároveň ale stanovil, že Google nesmí uzavřít nové exkluzivní smlouvy, které by:
- garantovaly výchozí pozici jeho vyhledávače,
- blokovaly konkurenci (např. Bing, DuckDuckGo, Startpage, Perplexity, atd.),
- platily partnerům výměnou za výhradní výchozí nastavení.
Google tak sice může partnerům zaplatit za nasazení svých produktů, smlouva ale nesmí nijak negativně ovlivnit konkurenci.
Rozsudek dále ukládá Googlu povinnost sdílet některá vyhledávací data s konkurencí. Týká se to indexu vyhledávání a také interakčních dat jako jsou analýzy kliknutí. Konkurence tak bude mít možnost od Googlu získat cenná data, která jim pomohou smazat náskok, který vzniknul díky monopolnímu postavení. Za data ale budou muset případní zájemci platit poplatek, který soud stanovil v marginální výši (tj. za cenu nezbytně nízkou pro pokrytí nákladů).
Platnost všech opatření, která plynou ze soudního rozsudku je stanovena na 6 let a na zavedení potřebných změn má Google 60 dní od vynesení verdiktu. Na dodržování nových pravidel bude dohlížet technický výbor, který zřídí Federální soud USA.