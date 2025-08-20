GPU jako novodobé zlato. Dokument na YouTube odhaluje pašování zakázaných čipů a byznys Číny

Kanál Gamers Nexus na YouTube publikoval tři a půl hodiny dlouhý investigativní dokument, který mapuje pašování grafických čipů (GPU), karet a celých serverů do Číny. GPU jsou ceněným aktivem, protože slouží pro trénování a inferenci současné vlny umělé inteligence postavené na velkých jazykových modelech typu GPT od OpenAI. Nvidia jakožto dominantní prodejce se díky tomu stala nejhodnotnější společností planety.
Spojené státy americké, kde Nvidia či jeho konkurent AMD sídlí, zavedly limity na vývoz GPU (AI čipů) do Číny. Důvodem jsou bezpečnostní obavy (použití AI pro vojenské a další účely) a také pokusy zbrzdit rozvoj asijské země v této oblasti. Nvidia a spol. mohou dodávat pouze okleštěné verze čipů a karet, aktuálně třeba model H20.
Podle serveru Lupa.cz ovšem dokument ukazuje, že se do Číny dostávají i systémy pod sankcemi. Používají se různí překupníci, prostředníci a dodavatelské řetězce navázané na Asii. Tchaj-wan například slouží jako hlavní místo výroby GPU a Hongkong jako transakční a logistický hub. Odevšaď je do Číny blízko. Lidé v dokumentu tvrdí, že Nvidia o pašování ví a že přivírá oči. Zajímavé jsou i hackerské dílny, kde jsou schopní napájet paměťové čipy a GPU karty tak vylepšit.
Téma pašování GPU se nedávno řešilo i v Česku, když nás USA zapsaly na seznam zemí, kam lze ročně dovážet jen omezené množství nejvýkonnějších kusů. Objevovaly se drby, že je to kvůli tomu, že přes nás toto zboží nelegálně teče třeba do Ruska, další země pod sankcemi. To se však nepotvrdilo a USA později seznam zrušily.
