HDMI 2.1 na grafikách Radeon v Linuxu nikdy nepůjde. Open-source ho má zakázané

Pro uživatele Linuxu se vynořil nepříjemný problém, pokud chtějí provozovat monitor nebo televizi s vysokým rozlišením. V tomto operačním systému je a bohužel nadále bude problém rozběhat HDMI 2.1. Je to důsledek restriktivní uzavřené politiky okolo tohoto standardu, která brání implementaci této technologie v open-source systému. Zatím kvůli tomu nejede HDMI 2.1 u Radeonů, v budoucnu budou mít asi problém i GPU Intelu.

Uživatelé Linuxu to asi už můžou vědět, hlavně pokud dotyčný hardware používají. Ačkoliv grafiky Radeon od generace RX 6000 (s architekturou RDNA 2) umí HDMI 2.1, tato technologie není podporována v jejich ovladačích pro Linux. Ty jsou už několik let open-source, ale podpora HDMI 2.1 do nich dosud nebyla ze strany AMD ani nikým jiným přidána.

Jde zejména o podporu tzv. Režimu FRL, který poskytuje zvýšenou propustnost (až 48 Gb/s) proti HDMI 2.0 a umožňuje tak podporu rozlišení až 8K nebo třeba 4K s vyšší snímkovou frekvencí. Běžné HDMI 2.0 (a HDMI 2.1 bez FRL) umí maximálně jen 4K při snímkové frekvenci 60 Hz.

Tato chybějící podpora není nějakým problémem hardwaru, ale je za ní, zdá se, odpovědné konsorcium HDMI Forum. Specifikace HDMI nejsou veřejně přístupné a smluvní podmínky (NDA a licence) nedovolují, aby ani někdo, kdo si přístup zaplatí, napsal open-source ovladač pro tuto technologii. Protože grafiky Radeon mají open-source ovladače, nefunguje na nich tedy tak banální věc jako aktivace obrazového výstupu s vyšším rozlišením, než co umožňuje HDMI 2.0.





Toto omezení asi má i různé malicherné zištné důvody, ale asi bude částečně mít i reálné technické opodstatnění. HDMI je spojeno s různými DRM technologiemi zajišťujícími ochranu proti kopírování. Ty by byly při veřejné přístupnosti specifikace zranitelnější, a uzavření této části specifikace je tedy pochopitelné. Bohužel je však uzavřeno všechno, i základní funkcionalita, jejíž zpřístupnění by snad ochranu DRM technologií neohrožovalo.

Návrhy na řešení byly zamítnuty

AMD už před časem uvedlo, že se bude snažit nají nějaké řešení, které bude právně v pořádku, a předložilo před časem HDMI Forum nějaký návrh, jak by se dalo HDMI 2.1 v otevřených ovladačích grafik Radeon zprovoznit. Respektive zprovoznit alespoň ty základní funkce, které nejsou citlivé z pohledu ochrany IP a DRM.

Teď bohužel přišla nová informace, že tato snaha selhala a návrhy AMD nebyly přijaté. Firma měla údajně vyvinutý i prototyp ovladače, který by HDMI 2.1 nějak kompromisně implementoval. Ten bohužel bude muset pomyslně zůstat v trezoru.

Obrazové výstupy na Radeonu RX 7800 XT (model Red Devil od PowerColoru). HDMI 2.1 zcela vlevo Autor: PowerColor

Tím pádem to vypadá, že na Radeonech RX 6000 a RX 7000 nebude HDMI 2.1 v Linuxu fungovat, a pokud používáte takový monitor, budete už napořád omezení na nižší rozlišení a snímkové frekvence. Jediná možnost pro AMD zřejmě bude, aby se celá obsluha HDMI 2.1 a související podpora přestěhovala z ovladače do nějakého uzavřeného binárního „blobu“ na úrovni firmwaru grafické karty, z čehož open-source aktivisté také si nebudou mít radost, ale licenční podmínky to asi jinak nedovolí.

Toto se ale asi může stát nejdříve v nějaké budoucí generaci grafik, takže pro současné grafické karty a integrované grafiky Radeon už se asi situace nezmění. Těm současným by asi pomohla jen nějaká forma dodatečného uzavřeného ovladače jen pro řešení funkcí okolo HDMI 2.1, ale otázka je, jestli se něčeho takového dočkáme.

Pro uživatele, kteří by HDMI 2.1 a režim FRL potřebovali, je určitá možnost, a to pořídit adaptér z DisplayPortu na HDMI 2.1. Jejich použití ovladače Radeonů podporují, je to ale samozřejmě výdaj a komplikace (zvlášť u notebooku) navíc. Podpora DisplayPortu je na Linuxu plně funkční včetně DisplayPortu 2.1, který může u Radeonů RX 7000 poskytovat i lepší podporu vysokých rozlišení (s vyšší propustností, pokud je podporován režim UHBR 13.5). Televize a monitory ho ale podporují méně často než HDMI 2.1, jeho nasazování sotva začalo.

HDMI 2.1 funguje jen v uzavřených ovladačích Nvidie

Na konkurenčních GPU od Nvidie podpora HDMI 2.1 v Linuxu existuje, což je ovšem tím, že mají uzavřené ovladače. Pro uživatele je to tedy dilema, protože otevřené ovladače celkově na Linuxu fungují lépe z hlediska kompatibility s jádrem operačního systému a hodně uživatelů by je normálně preferovalo. Linux nemá stabilní ABI pro ovladače, takže nelze volně kombinovat verze OS a ovladačů jako na Windows. Linuxové ovladače musí být s jádrem neustále synchronizovány a v podstatě to funguje ideálně jen tehdy, pokud jsou přímo součástí zdrojového kódu jádra a jsou kompilovány spolu s ním, což lze jen u těch otevřených.

Intel tento problém zřejmě bude v budoucnu mít také, protože jeho ovladače GPU jsou také otevřené. Zatím ovšem integrované grafiky Intelu i karty generace Alchemist neobsahují funkcionalitu, o které je řeč, takž ještě na omezení kolem HDMI 2.1 nenarazily. Ačkoliv je u nich oficiálně podpora HDMI 2.1 uváděná, je to jen v rámci přeznačení starého HDMI 2.0 (což je další zvěrstvo, které se HDMI Forum dopustilo), ale reálně bez nových vlastností, jako je onen režim FRL. Grafiky Intelu tak mají pořád stejné maximální rozlišení 4K při 60 Hz jako při použití HDMI 2.0 a nepotřebují onu pokročilou funkcionalitu, kterou je zakázáno přidat do ovladačů Radeonů. Uvidíme, jak bude Intel věc řešit, až u něj na reálné HDMI 2.1 dojde.

