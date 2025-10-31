Hlavní konkurence Adobe je kompletně zdarma. Affinity je od teď jediná komplexní aplikace a nahradí nejen Photoshop

Grafický balík Affinity vyrostl především jako konkurence Creative Cloudu od Adobe. Vývojáři se zavázali, že nikdy nepřistoupí na systém předplatného a zároveň nabízeli širokou podporu tradičních Adobe formátů jako jsou PSD, INDD, či AI. Loni na jaře ale společnost Serif, která za vývojem balíku Affinity stojí, koupila Canva a uživatelé logicky očekávali změny v cenové politice.
Protože webový nástroj Canvy stojí na předplatném, mnozí se jej obávali i u Affinity. Nakonec jsme se ale dočkali opaku – všechny aplikace byly sloučeny do jedné univerzální a zpřístupněny zcela zdarma.
Už jen Affinity
Každá původní aplikace z tria Affinity Photo, Designer a Publisher stála 70 dolarů, případně 165 dolarů v kompletním balíku. Nyní jsou součástí jedné univerzální aplikace Affinity, která do sebe spojila nástroje pro editaci fotografií, DTP i práci s vektory. Ty jsou k dispozici coby jednotlivé komponenty – Pixel, Layout a Vector.
Oproti původním aplikacím nedošlo k zásadním změnám v UI, byť se změnily ikony nástrojů. Byly ale zachovány všechny funkce stejně jako klávesové zkratky. Zvykání na novou aplikaci by tak nemělo trvat dlouho.
Canva do aplikace zakomponovala svoje nástroje pod záložku Canva AI, která předplatné vyžaduje. Jednotlivé nástroje umožní jak generování nového grafického obsahu, tak úpravy s využitím AI a strojového učení. Nechybí upscaling do vyššího rozlišení, odstraňování pozadí, retuše, práce s osvětlením nebo generování bokehu.
Byť se do aplikace přenáší předplatné webové Canvy, nesynchronizuje se z ní další obsah jako jsou šablony nebo zakoupená grafika. Prozatím rovněž nejde jednoduše využít placený obsah z Canvy přímo v aplikaci. Placenou grafiku či fotografie tak je nutné z Canvy stáhnout a ručně importovat do Affinity. V budoucnu by se samozřejmě v tomto případě hodilo užší propojení.
V případě, že vám změna u Affinity nesedne a začnete uvažovat o balíku Adobe, lze jej v současné době na měsíc získat prostřednictvím Nvidie zdarma. Stačí si nainstalovat aplikace Nvidia App a využít promonabídku.
Zdroj: Canva