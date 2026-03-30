Hlavní web Evropské komise napadli hackeři. Odcizili 350 GB dat

Matěj Vlk
Dnes
Sídlo EU
Za útokem stojí skupina ShinyHunters.
Z webu Europa.eu, kterou provozuje Evropská komise, uniklo velké množství dat včetně databází a důvěrných dokumentů. Chod webu ohrožen nebyl, o nebezpečnosti odcizených dat ale není jasno.

Vyděračská skupina ShinyHunters potvrdila napadení webu Europa.eu, na kterém běží mnohé orgány Evropské komise. Do interních systémů komise se útočníci dostali skrze jeden z účtů na AWS (Amazon Web Services) a odcizili větší množství dat. Podle Komise nedošlo k ohrožení webů a dotčené služby vyřadila z provozu tak, aby izolovala útok.

350 GB dat

Evropská komise během pátku vydala tiskovou zprávu, ve které k útoku uvedla: “Prvotní zjištění našeho probíhajícího vyšetřování naznačují, že z těchto webových stránek byla data odcizena. Komise náležitě informuje subjekty Unie, které mohly být incidentem zasaženy. Služby Komise stále vyšetřují plný dopad incidentu.[…] Interní systémy Komise nebyly kybernetickým útokem zasaženy. Komise bude nadále situaci monitorovat a přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti svých interních systémů a dat. Incident analyzuje a získané poznatky využije k dalšímu posílení svých schopností v oblasti kybernetické bezpečnosti.“

web europa.eu

Hlavní stránka webu Europa.eu.

Autor: Matěj Vlk

Komise nespecifikovala typ dat, která byla odcizena, podle webu BleepingComputer ale skupina ShinyHunters zveřejnila na svém dark netovém webu balík dat o objemu 350 GB, který má obsahovat datové výpisy z mailových serverů, databáze, důvěrné dokumenty, smlouvy a další citlivý materiál. Není to přitom jediný významný útok této skupiny. V posledních měsících stojí také za napadením velkých webových služeb jako SoundCloud, PornHub, Betterment a především Match Group – vlastníka seznamovacích platforem Tinder, Match.com, OkCupid nebo Meetic.

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

