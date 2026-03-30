Hlavní web Evropské komise napadli hackeři. Odcizili 350 GB dat

Vyděračská skupina ShinyHunters potvrdila napadení webu Europa.eu, na kterém běží mnohé orgány Evropské komise. Do interních systémů komise se útočníci dostali skrze jeden z účtů na AWS (Amazon Web Services) a odcizili větší množství dat. Podle Komise nedošlo k ohrožení webů a dotčené služby vyřadila z provozu tak, aby izolovala útok.
350 GB dat
Evropská komise během pátku vydala tiskovou zprávu, ve které k útoku uvedla: “Prvotní zjištění našeho probíhajícího vyšetřování naznačují, že z těchto webových stránek byla data odcizena. Komise náležitě informuje subjekty Unie, které mohly být incidentem zasaženy. Služby Komise stále vyšetřují plný dopad incidentu.[…] Interní systémy Komise nebyly kybernetickým útokem zasaženy. Komise bude nadále situaci monitorovat a přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti svých interních systémů a dat. Incident analyzuje a získané poznatky využije k dalšímu posílení svých schopností v oblasti kybernetické bezpečnosti.“
Komise nespecifikovala typ dat, která byla odcizena, podle webu BleepingComputer ale skupina ShinyHunters zveřejnila na svém dark netovém webu balík dat o objemu 350 GB, který má obsahovat datové výpisy z mailových serverů, databáze, důvěrné dokumenty, smlouvy a další citlivý materiál. Není to přitom jediný významný útok této skupiny. V posledních měsících stojí také za napadením velkých webových služeb jako SoundCloud, PornHub, Betterment a především Match Group – vlastníka seznamovacích platforem Tinder, Match.com, OkCupid nebo Meetic.
