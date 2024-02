Honor Magic6 Lite: prémiová stylovka pro střední třídu (recenze)

Obsah balení:

Honor si v případě Magic6 Lite bere (bohužel) příklad ze Samsungu a mimo samotný smartphone do krabičky přibalil pouze špendlíček pro vytažení slotu na SIM kartu a napájecí USB-C/USB-A kabel. Nic dalšího v krabičce nenajdete. Vzhledem k zasazení telefonu do vyšší střední třídy by balení slušel i nějaký ten kryt, toho jsme se ale bohužel nedočkali. Na displeji alespoň zůstává nalepená ochranná fólie, která co do ochrany moc nepřidá, pro základní ochranu ale postačí.

Obsah balení je strohý Autor: Cnews

Parametry:

Rozměry a hmotnost: 163,6 × 75,5 × 8 mm; 185 g Zpracování: displej s odolným sklem, záda z ekologické veganské kůže / sklo, rám z plastu, odolnost IP53 a Ultra-Bounce Anti-Drop Displej: 6,78″ AMOLED displej, 2652 × 1220 px, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, jemnost 431 PPI, jas až 1200 nitů Procesor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm), 8jádrový, frekvence až 2,2 GHz, grafický akcelerátor Adreno 710 RAM a paměť: 8 GB RAM + 256 GB vnitřní úložiště Selfie kamera: 16 Mpx, f/2.5, širokoúhlý, až 1080p@60fps Zadní fotoaparáty: hlavní: 108 Mpx, f/1.8, PDAF

ultra širokoúhlý: 5 Mpx, f/2.2

makro: 2 Mpx, f/2.4 Nahrávání videa: 4K@30fps, 1080p@60fps Baterie a nabíjení: 5300 mAh, rychlonabíjení 35 W Operační systém: Android 13 s nadstavbou MagicOS 7.2 s Google službami Konektivita a funkce: 5G, 4G, GSM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS

USB-C 2.0, NFC, dual nanoSIM, optická čtečka otisku prstů, odemykání obličejem

Vzhled a celkové zpracování:

V oranžové variantě vypadá Honor Magic6 Lite víc prémiově, než kolik reálně stojí Autor: Cnews

Ačkoli balení je chudšího rázu, samotný vzhled nového Magic6 Lite je jiná káva. Telefon je skvěle zpracovaný a obzvláště v mnou testované oranžové variantě s umělou kůží vypadá o mnoho více prémiověji, než jaká je jeho skutečná cena. Mimo oranžovou variantu je nový Magic6 Lite dostupný také v černé a emeraldově zelené variantě.

Honor měl vždy dobře zvládnutý design svých smartphonů a nový Magic6 Lite není výjimkou. Hlavní dominantou telefonu je jeho zadní okruží lemované jemným ozubením doplněné o velký nápis MATRIX ve středu. I přestože záda telefonu a dominantní fotomodul působí prémiově, fotovýbava už tak prémiová není. O té však až v pozdější kapitole.

Rámeček je z obou stran mírně zakřivený s 2,5D efektem, v ruce se telefon drží příjemně a i přes zúžení jsem neměl pocit nejistoty při jeho používání. Vzhledem k prémiově vypadajícím zádům pak zamrzí použitý plast, ze kterého je rámeček vyroben. Na druhou stranu telefon se příjemně používá a drží v ruce, čemuž napomáhá nejen nízká hmotnost 185 g, ale také fotomodul, o který se při držení prst „opře“. Díky velkému fotomodulu se také telefon nijak neviklá při používání na stole.





Co se portové a tlačítkové výbavy týče, Magic6 Lite nikterak nevyniká od nastavených standardů. Zapínací tlačítko a kolébku pro změnu hlasitosti naleznete na pravém boku, napájecí USB-C 2.0 port společně s hlasitým reproduktorem a šuplíčkem pro dvojici nanoSIM karet pak najdete vespod. Bohužel zamrzí absence druhého hlasitého reproduktoru a eSIM, kterou si zřejmě Honor nechává do dražšího Pro modelu.

Displej:

Magic6 Lite dostal 6,78″ AMOLED panel s rozlišením 2652 × 1220 px a celkovým poměrem stran 19,9 : 9. Vzhledem k rozměrům a rozlišení je celková jemnost 431 PPI. Daleko důležitější než jemnost je jas, který v případě Magic6 Lite může stoupnout až na 1200 nitů, což je víceméně dostatečná hodnota pro bezproblémové používání telefonu i na přímém denním světle.

Displej se pyšní certifikací Dolby Vision Autor: Cnews

Aby byl displej jak se patří prémiový, Honor jej obohatil i o 120Hz obnovovací frekvenci s možností přepínání mezi 60/120 Hz a dynamickým režimem, který frekvenci mění na základě zobrazovaného obsahu. Honor má dobře zvládnuté i nežádoucí dotyky, které u mírně zakřivených displejů mohou nastat.

Vzhledem k ceně je příjemná i přítomnost standardu Dolby Vision. Pokud tedy patříte mezi ty, kteří na telefonu sledují filmy či seriály, budou podporované kinematografické snímky pastva pro oči. O to více však nechápu absenci stereo zvuku, který jsem zmiňoval v minulé kapitole. Pro plnohodnotný zážitek tak doporučím sáhnout po sluchátkách.

Displej jako takový nabízí poměrně široké možnosti přizpůsobení a nastavení. Mimo klasické parametry jako obnovovací frekvence, tmavý režim nebo úpravu barevného schématu máte k dispozici také možnost Always On, poměrně propracovaný noční režim nebo režim eBooku, který vymění barvy za černobílou pro lepší čtení e-knih.

Uživatelské rozhraní:

Honor Magic6 Lite běží na operačním systému Android 13 s uživatelskou nadstavbu MagicOS 7.2, která nabízí širokou škálu přizpůsobení a v konečném důsledků má poměrně hodně společného s MIUI od Xiaomi. Co přináší Honor svého, je například Honor Connect, služba pro rychlý přechod mezi různými zařízeními, nebo asistent YOYO.

Co však bohužel zamrzí, je slabá softwarová podpora. Honor pro Magic6 Lite nabízí pouze 2 velké aktualizace Androidu a 3 roky bezpečnostních záplat, což v dnešní době 4letých (a více) aktualizací Androidu není zrovna žádná sláva.

Výkon:

Informace o procesoru z CPU-Z Autor: Cnews

Uvnitř nového Magic6 Lite tepe relativně nový 8jádrový procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 vyrobený na 4nm technologii s maximální frekvencí až 2,2 GHz. Tomuto procesoru přisluhuje grafický čip Adreno 710, 8 GB RAM (které je dále softwarově rozšířitelné) a 256 GB vnitřního úložiště. S tímto úložištěm si budete muset vystačit, jelikož telefon nedisponuje žádným slotem pro paměťové karty.

I přestože použitý procesor nepatří mezi nejvýkonnější, na běžné každodenní používání nebo hraní méně náročných her bez problému postačí. Při testování jsem se nesetkal s žádnými výraznějšími záseky nebo dlouhým načítáním aplikací, které by znepříjemňovalo používání telefonu. Limitace procesoru pocítíte pravděpodobně pouze u náročných herních titulů nebo při natáčení, jelikož telefon zvládne pouze 4K video ve 30 FPS.

3DMark (Wild Life) PCMark (Work 3.0) PCMark (battery) Geekbench 6 AnTuTu Benchmark 2382 bodů 12 284 bodů 10 hodin a 59 minut 943 bodů SC

2724 bodů MC 535 645 bodů

Výdrž:

Výdrž samotná je u nového Magic6 Lite příjemným překvapením. I přes své rozměry a nízkou hmotnost 185 gramů dokázal Honor do telefonu dostat 5300mAh baterii, která se podílí na velmi dobré výdrži. Při aktivním používání jsem neměl problém dostat se na dva dny aktivního používání, při troše skromnosti a trefném používání spořiče baterie nemá telefon problém ustát i třídenní provoz.

Honor vám umožňuje chytré nastavení baterie, konkrétně její nabíjení a správu její kapacity tak, aby bylo dosaženo pokud možno maximální efektivity a životnosti baterie. Nadstandardní výdrž však trochu kazí přítomnost pouze 35W drátového nabíjení. Vzhledem k tomu, že k telefonu dostanete jen napájecí kabel, musel jsem pro nabíjení a potřeby testování používat svoji 120W nabíječku.

50 % baterie 70 % baterie 100 % baterie ± 1 hodina ± 1 hodina a 30 minut ± 2 hodiny a 15 minut

Fotoaparát:

Jak už jsem zmiňoval výše, i přes prémiově vypadající záda je celková fotovýbava přinejlepším dostačující a nejlepších výsledků dosáhnete snad jen s hlavní nebo selfie kamerou. Pojďme ale postupně.

Hlavní 108Mpx snímač se světelností f/1.8 a PDAF ostřením dokáže za dobrého světla podávat relativně obstojné výsledky s dobrým barevným podáním, kontrastem a jakousi přirozenou dynamičností. Fotky jsou za dobrého světla i pěkně ostré ve všech jejích částech, při horších světelných podmínkách se úbytku detailů a ostrosti nevyhnete.

Sekundární 5Mpx širokoúhlý fotoaparát se světelností f/2.2 pak dělá přinejlepším průměrné fotky a 2Mpx makro se světelností f/2.4 je na tom i za denního světla dost bídně. Celou sestavu částečně zachraňuje 16Mpx selfie kamera s kruhovým výřezem v displeji, která pro potřeby selfie a videohovorů postačí, opět nic dalšího od ní nečekejte.

Samotná fotoaplikace naopak příjemně překvapila a nabízí široké možnosti přizpůsobení. V první řadě se v ní nachází nespočet různých režimů od zpomaleného až po panorama nebo speciální režim clona. Ve fotoaplikaci můžete také zapnout vylepšování fotek pomocí umělé inteligence, kdy AI upraví nastavení fotoaparátu podle dané scény. I přestože jsem testoval focení se zapnutou i vypnutou AI, prakticky žádných rozdílů u fotek jsem si nevšiml.

Honor Magic6 Lite dokáže nahrávat video až ve 4K rozlišení, avšak bez optické stabilizace a pouze při 30 FPS. Pokud chcete video stabilizovat, musíte přepnout do 1080p rozlišení, kde se už dostanete i na 60 FPS. Přední selfie kamera dokáže nahrávat pouze v 1080p při 30 FPS, což opět není žádná sláva.

Závěr:

Honor Magic6 Lite je v mnohém příjemným překvapením a důstojným nástupcem loňského Magic5 Lite, naopak vzhledem k ceně a meziročnímu pokroku bych od něj očekával maličko více. Honor Magic6 Lite nabízí nádherný displej, prémiový a neotřelý design a nadstandardní výdrž, na druhou stranu absence stereo reproduktorů, pouze 35W nabíjení, vyloženě slabé šíro a makro nebo nemožnost natáčet ve 4K při 60 FPS telefonu trochu ubírá na kvalitě.

I přesto je ale Honor Magic6 Lite důstojným nástupcem loňského modelu a za svoji cenu okolo 9800 Kč si může najít místo v kapsách mnoha uživatelů. Pokud si jej navíc zakoupíte nyní, u většiny velkých e-shopů získáte jako dárek smartphone Honor X7a, který sice nikterak nevyčnívá, jako dárek a záložní telefon ale přijde vhod.