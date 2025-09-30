Honor X7d nabídne pod 5 tisíc korun vysokou odolnost a obrovskou výdrž na jedno nabití

Model je postaven na čipu Snapdragon 685, k dispozici je až 16 GB RAM a 256 GB vnitřního úložiště, bez možnosti rozšíření skrze paměťovou kartu.
Displej má úhlopříčku 6,77", s technologií TFT LCD a obnovovací frekvencí 120 Hz. Slabší je ovšem rozlišení displeje – jen 1610×720 pixelů. Co se týká fotografování, tak hlavní snímač má 108 MPx, pro selfie je připraven 8 MPx fotoaparát a objektiv tvoří trojnásobný optický zoom (při solidní světelnosti f/1.8).
Kvalitní baterie a rychlé nabíjení
Velkým tahákem bude 6500 mAh dvoučlánková baterie, která umožňuje relativně dlouhý provoz na jedno nabití. Model navíc podporuje 35W kabelové rychlonabíjení SuperCharge. Díky vícebodovému monitorování teploty by měla baterie fungovat spolehlivě při teplotách od –20 °C do 55 °C.
Pády ani voda nevadí
Honor deklaruje u novinky certifikaci SGS Premium Performance pro odolnost vůči pádům z výšky až 1,8 metru a ochranu proti tlaku při nárazech. Telefon má i krytí IP54, což mu dává vysokou odolnost vůči prachu a vodě.
Konkrétně to znamená, že mu neuškodí namočení, opláchnutí, ani postříkání vodou. Telefon byl podle výrobce testován při ponoření do vody po dobu až 1 minuty v hloubce půl metru.
Ovládání AI na dosah prstu
Honor X7d přichází se speciálním tlačítkem pro AI, které umožňuje spouštět oblíbené aplikace nebo AI funkce jedním kliknutím, dlouhým podržením je možné aktivovat překlady, generování obsahu a další úlohy.
Operační systém MagicOS 9.0, založený na Androidu 15, přináší řadu dalších chytrých funkcí, které usnadňují práci i praktický život (jako například Magic Capsule, Circle to search nebo Google Gemini Assistant).
Model HONOR X7d je dostupný od minulého týdne v Česku v prodeji ve dvou barevných provedeních (černá a stříbrná). HONOR X7d s pamětí 6+128GB pořídíte od 3 990 Kč, s pamětí 8+256GB v ceně od 4 490 Kč.
Zdroj: Honor