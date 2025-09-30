Cnews.cz  »  Mobilovinky  »  Honor X7d nabídne pod 5 tisíc korun vysokou odolnost a obrovskou výdrž na jedno nabití

Mobilovinky

Honor X7d nabídne pod 5 tisíc korun vysokou odolnost a obrovskou výdrž na jedno nabití

Marek Kuřina
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Model podporuje NFC. Autor: HONOR
Model podporuje NFC.
Nový Honor X7d, který je již od minulého týdne v prodeji i v Česku, přináší kombinaci velkokapacitní baterie a odolnosti vůči pádům a vodě. Zajímavé je i inovativní tlačítko pro umělou inteligenci.

Model je postaven na čipu Snapdragon 685, k dispozici je až 16 GB RAM a 256 GB vnitřního úložiště, bez možnosti rozšíření skrze paměťovou kartu.

Displej má úhlopříčku 6,77", s technologií TFT LCD a obnovovací frekvencí 120 Hz. Slabší je ovšem rozlišení displeje – jen 1610×720 pixelů. Co se týká fotografování, tak hlavní snímač má 108 MPx, pro selfie je připraven 8 MPx fotoaparát a objektiv tvoří trojnásobný optický zoom (při solidní světelnosti f/1.8).

Kvalitní baterie a rychlé nabíjení

Velkým tahákem bude 6500 mAh dvoučlánková baterie, která umožňuje relativně dlouhý provoz na jedno nabití. Model navíc podporuje 35W kabelové rychlonabíjení SuperCharge. Díky vícebodovému monitorování teploty by měla baterie fungovat spolehlivě při teplotách od –20 °C do 55 °C.

Pády ani voda nevadí

Honor deklaruje u novinky certifikaci SGS Premium Performance pro odolnost vůči pádům z výšky až 1,8 metru a ochranu proti tlaku při nárazech. Telefon má i krytí IP54, což mu dává vysokou odolnost vůči prachu a vodě. 

Konkrétně to znamená, že mu neuškodí namočení, opláchnutí, ani postříkání vodou. Telefon byl podle výrobce testován při ponoření do vody po dobu až 1 minuty v hloubce půl metru.

Ovládání AI na dosah prstu

Honor X7d přichází se speciálním tlačítkem pro AI, které umožňuje spouštět oblíbené aplikace nebo AI funkce jedním kliknutím, dlouhým podržením je možné aktivovat překlady, generování obsahu a další úlohy. 

Operační systém MagicOS 9.0, založený na Androidu 15, přináší řadu dalších chytrých funkcí, které usnadňují práci i praktický život (jako například Magic Capsule, Circle to search nebo Google Gemini Assistant).

CIF25

Model HONOR X7d je dostupný od minulého týdne v Česku v prodeji ve dvou barevných provedeních (černá a stříbrná). HONOR X7d s pamětí 6+128GB pořídíte od 3 990 Kč, s pamětí 8+256GB v ceně od 4 490 Kč.

Zdroj: Honor

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Marek Kuřina

Témata:

Nejnovější

Anketa

Řešíte výkon při nabíjení telefonu?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Z našich webů

Dále u nás najdete

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Příčinou nepříjemné vyrážky mohou být sametky

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Nejaktivnější e-shopy měsíčně posílají desítky e-mailů

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

Trackball Logitech MX Ergo: když myš stojí a kurzor běhá

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI