Huawei má nový tenký tablet s „papírovým“ displejem a rychlým nabíjením

Novinka MatePad 11.5 ve verzi PaperMatte Edition přichází s tenkým hliníkovým tělem (pouhých 6,1 milimetru) o nízké hmotnosti 515 gramů a především s vylepšeným 11,5" 2,5K displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz.
Jak funguje „papírový“ displej
Displej PaperMatte rozptyluje světlo z okolí pomocí matné úpravy povrchu, čímž potlačuje ostré odlesky, které často ruší u lesklých displejů. Není za potřebí tak vysoký jas pro dobrou čitelnost, tablet je tak dobře použitelný i v jasném prostředí (například venku nebo u okna).
Povrch displeje má zmíněnou jemnou texturu, takže při psaní stylusem je cítit lehký odpor – podobný jako na papíře, nikoliv klouzavý jako na skle. PaperMatte displej si přitom zachovává plnou podporu barev, 120Hz obnovovací frekvenci i možnost dotykového ovládání.
Funkce Floating Multi-Window a Super Device umožňují podle potřeby plynule přepínat mezi jednotlivými úlohami. Nové funkce přináší také aplikace Huawei Notes. Kromě stylových štětců a knihovny nástrojů v Resource Center představí i AI Handwriting Enhancement, která posouvá digitální psaní poznámek na vyšší úroveň.
Rychlé nabíjení
Tablet pohání nový čip Kirin 8020, k dispozici je 8 GB RAM a až 256 GB úložiště. Výdrž zajišťuje baterie o kapacitě 10 100 mAh s podporou rychlého 40W nabíjení, což by podle údajů výrobce mělo vystačit až na 14 hodin videa.
Nechybí čtveřice reproduktorů s technologií Histen 9.0, Wi‑Fi 6, 13MPx zadní a 8MPx přední kamera. Tablet podporuje také stylus M-Pencil 3. generace a magnetickou klávesnici, kterou najdete přímo v balení.
Nový Huawei MatePad 11.5 je v České republice v prodeji, a to od 10 999 Kč. Tablet je k dostání ve dvou barevných variantách – fialové a šedé. V rámci zaváděcí akce jej můžete sehnat za cenu 9899 Kč, přičemž mnohé e-shopy nabízí při koupi dárky zdarma v podobě stylusu a nabíječky.
Zdroj: Huawei