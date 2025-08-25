Cnews.cz  »  Mobilovinky  »  Huawei má nový tenký tablet s „papírovým“ displejem a rychlým nabíjením

Hardware   Mobilovinky

Huawei má nový tenký tablet s „papírovým“ displejem a rychlým nabíjením

Marek Kuřina
Dnes
přidejte názor

Sdílet

MatePad 11.5 ve verzi PaperMatte Edition
Huawei MatePad 11.5
Huawei MatePad 11.5
Huawei MatePad 11.5
Huawei MatePad 11.5
Huawei MatePad 11.5
Huawei MatePad 11.5
Huawei MatePad 11.5
Huawei MatePad 11.5
Huawei MatePad 11.5
Huawei MatePad 11.5
Huawei MatePad 11.5
Huawei MatePad 11.5
MatePad 11.5 ve verzi PaperMatte Edition
Huawei MatePad 11.5
Huawei MatePad 11.5
Huawei MatePad 11.5
Huawei MatePad 11.5
Všechny fotografie
Další generace tabletu Huawei MatePad 11,5 2025 nabídne především vylepšený displej, který se minimalizací odlesků a díky jemné textuře ještě více přiblížil k pocitu psaní i čtení jako na skutečný papír.

Novinka MatePad 11.5 ve verzi PaperMatte Edition přichází s tenkým hliníkovým tělem (pouhých 6,1 milimetru) o nízké hmotnosti 515 gramů a především s vylepšeným 11,5" 2,5K displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz.

Jak funguje „papírový“ displej

Displej PaperMatte rozptyluje světlo z okolí pomocí matné úpravy povrchu, čímž potlačuje ostré odlesky, které často ruší u lesklých displejů. Není za potřebí tak vysoký jas pro dobrou čitelnost, tablet je tak dobře použitelný i v jasném prostředí (například venku nebo u okna).

Povrch displeje má zmíněnou jemnou texturu, takže při psaní stylusem je cítit lehký odpor – podobný jako na papíře, nikoliv klouzavý jako na skle. PaperMatte displej si přitom zachovává plnou podporu barev, 120Hz obnovovací frekvenci i možnost dotykového ovládání.

Funkce Floating Multi-Window a Super Device umožňují podle potřeby plynule přepínat mezi jednotlivými úlohami. Nové funkce přináší také aplikace Huawei Notes. Kromě stylových štětců a knihovny nástrojů v Resource Center představí i AI Handwriting Enhancement, která posouvá digitální psaní poznámek na vyšší úroveň. 

Recenze TCL 50 PRO NXTPAPER 5G: unikátní „papírový“ displej v hlavní roli Přečtěte si také:

Recenze TCL 50 PRO NXTPAPER 5G: unikátní „papírový“ displej v hlavní roli

Rychlé nabíjení

Tablet pohání nový čip Kirin 8020, k dispozici je 8 GB RAM a až 256 GB úložiště. Výdrž zajišťuje baterie o kapacitě 10 100 mAh s podporou rychlého 40W nabíjení, což by podle údajů výrobce mělo vystačit až na 14 hodin videa.

Nechybí čtveřice reproduktorů s technologií Histen 9.0, Wi‑Fi 6, 13MPx zadní a 8MPx přední kamera. Tablet podporuje také stylus M-Pencil 3. generace a magnetickou klávesnici, kterou najdete přímo v balení.

WT100_25

Nový Huawei MatePad 11.5 je v České republice v prodeji, a to od 10 999 Kč. Tablet je k dostání ve dvou barevných variantách – fialové a šedé. V rámci zaváděcí akce jej můžete sehnat za cenu 9899 Kč, přičemž mnohé e-shopy nabízí při koupi dárky zdarma v podobě stylusu a nabíječky.

Zdroj: Huawei

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Marek Kuřina

Témata:

Nejnovější

Anketa

Používáte k vyhledávání na internetu nativní vyhledávač ve Windows?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Z našich webů

Dále u nás najdete

Policie zatkla Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru

Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství mají miliardy

Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

Historie francovky začala koňakem. Pozor, má se užívat jen zevně

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby?

Kvůli svým očím byste se měli řídit pravidlem 20/20/20

Sdílená kola od nextbiku dojela už i do menších měst

Nečekejte na důchod. Zkontrolujte a doplňte dobu pojištění již dnes

Za střídáním průjmu a zácpy může být propustné střevo

Každý je schopen zabít, stačí silný tlak, říká kriminalista

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi připlácejí za storna i mazlíčky

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Přehled měst, která už schválila vyhlášku k dani z nemovitých věcí

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI