Bezdrátová herní sluchátka HyperX Cloud Alpha Wireless: monstrózní výdrž a dunivé basy nejen pro hráče (recenze)

Obsah balení:

Na poměry bezdrátových sluchátek se jedná o vcelku standardní balení Autor: Cnews

V balení najdete na poměry bezdrátových sluchátek poměrně standardní obsah. Mimo sluchátka samotná se v krabičce nachází odnímatelný mikrofon s nasazovacím pop filtrem, USB přijímač, přibližně 60cm USB-A/USB-C nabíjecí kabel a sada obligátních příruček.

Chápu snahu HyperX ochránit sluchátka proti poškození při přepravě, žijeme ale v roce 2023, kde se všichni výrobci snaží minimalizovat plasty u obalovin a kompletní plastová výplň prostě v dnešní době nevypadá extra ekologicky. Malá drobnost z pohledu uživatele, velká z pohledu environmentality.

Parametry:

Frekvenční rozsah: 15 – 21 kHz Citlivost: –15 dBFS na 1 kHz Měniče: 50mm s neodymovými magnety Připojení: 2,4GHz USB dongle s dosahem až 20 metrů Typ sluchátek: uzavřená, přes uši, circumaurální Mikrofon: elektretový kondenzátorový

všesměrová charakteristika s potlačením okolního hluku

citlivost –15 dBFS na 1 kHZ Výdrž a nabíjení: výdrž až 300 hodin, nabíjení 4,5 hodin Funkce a ostatní: tlačítka na sluchátkách

24bitová hloubka

DTS:X Spatial audio

náušníky a hlavový most z paměťové pěny

hliníkový rám

dvoukomorový systém měničů Hmotnost: 338 g (s mikrofonem)

Vzhled a zpracování:

Po prvním uchopení do ruky působí sluchátka poctivým dojmem, čemuž dost napomáhá i kovový hlavový most společně s měkčením z paměťové pěny.

HyperX Cloud Aplha Wireless jsou dostupné pouze v černé variantě, kterou zdobí červené logo společnosti na obou mušlích, červený kovový rám a kožené prošívání. Kožené náušníky nemusí být pro někoho zrovna to pravé ořechové, zejména v letních měsících, z hygienického hlediska se však rozhodně jedná o tu lepší volbu. Uzavřený typ (circumaurální) v kombinaci s kůží skvěle pracuje na potlačení okolního hluku, ovšem pokud bydlíte například s hlasitější polovičkou, bude vaše hraní doprovázeno jemným ambientem v pozadí.

HyperX se už roky drží osvědčeného designu Autor: Cnews

Po delším testování mohu s klidným svědomím říci, že jak sluchátka dobře vypadají, tak se i příjemně nosí. Po nasazení na hlavu paměťová pěna příjemně vyplní části vaší hlavy a ani po několika hodinách hraní jsem neměl pocit žádného tlačení nebo otoků. Na rozdíl od mých předchozích sluchátek Corsair Virtuoso, která i po půl hodině tlačila a jejich používání nebylo extra komfortní. Extrémnímu pohodlí při používání napomáhá i nízká hmotnost 338 g.

Kožené náušníky s paměťovou pěnou uvnitř Autor: Cnews

Na těle sluchátek se nachází základní sada tlačítek a kolečko pro ovládání hlasitosti. Na pravé mušli se nachází pouze otočné kolečko pro regulaci hlasitosti, levá mušle pak poskytuje prostor zapínacímu tlačítku a tlačítku pro ztlumení mikrofonu (při ztlumení se okruží u mikrofonu zbarví do červena). Z konektorové výbavy najdete pouze 3,5mm jack pro zmíněný mikrofon a USB-C konektor pro nabíjení.

Kvalita zvuku a mikrofon:

Hlavní zvukovou parádu dělá dvojice 50mm měničů s neodymovými magnety a speciálním dvoukomorovým systémem, který separuje středy a výšky od basů takovým způsobem, že je výsledný zvuk silně basově založený. A když myslím silně, tak opravdu silně. Sám jsem byl zaskočen sílou basů při prvním nasazení sluchátek například v porovnání s již zmíněnými Corsair Virtuoso.

Sluchátka nabízí frekvenční rozsah 15 Hz až 21 kHz, impedanci 62 Ohmů a citlivost –15 dBFS na 1 kHz (103 dB). Pokud nejste na silnější založený basový zvuk zvyklí, budete si muset pravděpodobně na sluchátka chvíli zvykat. Po pár dnech používání už prvotní překvapení odejde a přichází ten pravý požitek z poslechu. Sluchátka hrají velmi kvalitně a zvuk si užijete jak při hraní her, tak při poslechu mluveného slova nebo různých hudebních žánrů.

Sluchátka využívají systém dvojitých komor Autor: Cnews

HyperX Cloud Alpha Wireless podporují prostorový zvuk DTS Headphone:X Spatial Audio, což ocení zejména hráči v podporovaných hrách. Nedílnou součástí sluchátek je mikrofon, který je možné jednoduše tvarovat do ideální polohy. K mikrofonu dostanete také pěnový pop filtr, k jehož nasazení je třeba trochu té manuální zručnosti. Mikrofon samotný má všesměrovou charakteristiku a frekvenční rozsah od 50 Hz do 7,2 kHz. HyperX integroval přímo do sluchátek funkci potlačení okolního hluku, která funguje nezávazně na softwaru a za kterou vám vaši spoluhráči na budou děkovat.

Software:

Sluchátka je možné používat bez doprovodného softwaru HyperX NGENUITY, zbytečně se ale ochudíte o dodatečné nastavení, které software ukrývá. Rozhraní programu HyperX NGENUITY je velmi jednoduché a prakticky celé nastavení sluchátek zvládnete z jedné jediné obrazovky. Pomocí softwaru můžete zapnout prostorový zvuk DTS:X Spatial, nastavit hladinu mikrofonu nebo vybrat mezi některým z připravených profilů v ekvalizéru (případně si vytvořit vlastní).

Rozhraní softwaru HyperX NGENUITY Autor: Cnews

Z dalších zajímavých funkcí, které se v softwaru nacházejí, je například automatické vypnutí sluchátek po určitém časovém období (což doporučuju, poněvadž neustálé vypínání sluchátek je vcelku otrava) nebo odposlouchávání mikrofonu. Skrze software HyperX NGENUITY je také možné si vytvořit vlastní tzv. presety, mezi kterými můžete následně rychle přepínat.

Výdrž:

Jedním z hlavních taháků nových HyperX Cloud Alpha Wireless je bezpochyby výdrž. Výrobce se pyšní číslem 300 hodin, což je více než obdivuhodné číslo. A obdivuhodnější je, že tato hodnota je skutečně reálná, ovšem za předpokladu, že používáte sluchátka bez mikrofonu. S mikrofonem se zákonitě výdrž o pár desítek hodin sníží, stále se však jedná o velmi příjemnou hodnotu. Nabíjení sluchátek probíhá skrze USB-C konektor a nabití do plna pak trvá přibližně 4 a půl hodinky.

Hodnocení:

Na test těchto sluchátek jsem se opravdu hodně těšil a po dlouhém testování mohu říci, že mě sluchátka nezklamala. Prvotní překvapení z hutnějších basů brzy vystřídala radost z pohodlného používání a zvuk na velmi dobré úrovni. Přítomnost nainstalovaného softwaru je podle mého nutností, což ne každému může vyhovovat, bez něj se ale zbytečně ochudíte o některé důležité funkce a přednosti sluchátek.

Pokud k velmi dobrému zvuku se silným basovým základem připočteme mikrofon s funkčním odhlučněním okolního hluku a monstrózní výdrž, snadno se sluchátka stanou nemyslitelným společníkem při večerním vymetání raidů, dungeonů nebo zabíjení nepřátel v kompetitivních FPS titulech. Menší vadou na kráse může být cena a menší dostupnost. HyperX si za sluchátka řekne přibližně 200 dolarů (asi 4400 Kč). Vzhledem k tomu, že na pulzech většiny českých e-shopů jsou sluchátka aktuálně prakticky nedostupná, nebojí si zbylé e-shopy notně zvednout cenu.