Ideální formát monitoru? Samsung má první 4K panely s poměrem 16:9 a velikostí 37 palců

Před několika dny jsme tu měli novinku o herních monitorech Odyssey řady G7, které Samsung představil na veletrhu Gamescom. Mezi nimi byla jedna zajímavost – 4K monitor s poměrem stran 16:9 s neobvyklou úhlopříčkou 37 palců, který je prohnutý. Pokud vás napadlo, že něco takového by bylo zajímavé i jako plochý pracovní monitor, máte štěstí. Vypadá to, že Samsung chce teď takový typ obrazovek prosazovat i mimo herní „křivule“.
ViewFinity S8
Samsung mezitím oznámil 37" monitor také v řadě ViewFinity S8 jako model ViewFinity S80D a S80UD, Opět je to obrazovka s rozlišením 3840 × 2160 bodů, tedy 4K v tradiční definici s poměrem stran 16:9. V této řadě monitorů Samsung se zařadí jako mezičlánek mezi již existující varianty s úhlopříčkami 32 palců a 43 palců. Podle pohledu do obchodů se zdá, že tato kombinace (37" 4K monitor s poměrem 16:9) už existuje i v řadě ViewFinity S7 (model S70D), ale víc monitorů tohoto formátu na trhu zatím není.
Tyto monitory používají panel typu VA s matným povrchem a kontrastem 3000:1. Nejde bohužel o nějaký nadstandardní panel, má obnovovací frekvenci 60 Hz a uváděnou dobu odezvy 5 ms s jasem 350 cd/m², bez rozšířeného gamutu (pokrývá jen 100 % sRGB) nebo HDR zobrazení. Míněn je tedy pro všechny druhy kancelářské práce, pro softwarový vývoj a podobné činnosti.
Provedení je proto decentní, přičemž monitor má možnost nastavení výšky (respektive mají ho modely S80UD a S80D, levnější S70D má jednodušší stojan, který umí jen naklápění). Ani spotřeba není příliš vysoká, Samsung uvádí příjemných 35 až 37 W při provozu (tento údaj však nebývá při maximálním jasu). Vstup je podporován přes DisplayPort 1.2 nebo HDMI 2.0, model S80D má proti modelu S70D navíc ještě rozbočovač USB 3.2 Gen 1 (5Gb/s) s třemi porty typu A.
Model S80UD lze jako jediný z trojice připojit i přes USB-C a umí fungovat jako dokovací stanice k notebooku – nabíjí přístroj příkonem až 90 W. Vedle rozbočovače USB je v něm zabudovaný i adaptér Ethernet pro stálé připojení k internetu. Tuto dokovací funkci dva levnější modely nemají.
37 palců, ideál pro 4K monitory?
Právě ono obsazení dosud prázdného místa v nabídce větších monitorů je hlavním tahákem těchto LCD. Podle Samsungu je tato velikost o dost lepší než 32" monitory (které přesněji mívají úhlopříčku 31,5 palce), firma dokonce ve svém marketingu uvádí, že „pět palců dokáže změnit život“. To je hodně nadnesené, ale Samsung má pravdu, že něco takového tu chybělo.
Různé velmi širokoúhlé „nudle“ (monitory s filmovým poměrem 21:9 nebo dokonce s poměrem 32:9, což jsou dvě klasické plochy vedle sebe) dnes existují v alternativních velikostech s uhlopříčkami jako 34 nebo 38 palců, ale u klasických obrazovek s tradičním poměrem 16:9 zela dlouho v sortimentu díra. Existují dvaatřicítky, ale další krok byly až monitory s úhlopříčkami 40 a 43 palců. Ty již typicky používají panely z televizí, někdy to znamená například problémy s neobvyklou geometrií pixelů, což je pak nevýhoda pro zobrazování textu (jelikož algoritmy subpixelového vyhlazování nepočítají například s pořadím subpixelů BGR).
Milovníci velkých ploch tak stáli před dilematem, byl-li pro ně monitor s úhlopříčkou 31,5 palce málo. Čtyřicítky jsou už asi na samém limitu toho, co se ještě dá jakž takž použít jako stolní monitor, ale pro řadu uživatelů a pracovišť (podle toho, kolik máte místa na stole a v místnosti) už mohou být nepoužitelné. Pro mnohé může být proto 37 palců ideál, kdy je monitor parádně velký, ale stále akorát tak velký, aby nebyl nepraktický.
Doufejme, že si tento formát získá popularitu a rozšíří se nám tak možnosti při vybavování kanceláře nebo domácího PC koutku.
Zdroj: Samsung