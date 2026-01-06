Ikea má nový chytrý senzor kvality vzduchu. Mimo částice prachu měří i koncentraci CO2

Běžně dostupné senzory, které dnes pořídíte za pár stovek, si dnes poradí s měřením teploty a vlhkosti. Ty lepší pak přidávají i znečištění ovzduší prachovými částicemi (PM2,5). Přesně takový senzor prodávala Ikea dlouhé roky pod názvem Vindstyrka.
Začátkem nového roku jej však nahradil nový model Aplstuga, který k výše zmíněným funkcím přidává také měření koncentrace oxidu uhličitého (CO2) v ovzduší, což je pro mnohé důležitý údaj pro posouzení kvality vzduchu v interiéru.
Alpstuga je tak ideální volbou pro ty, kteří chtějí mít lepší přehled o tom, jaký vzduch doma dýchají a nechtějí za takový senzor utratit vyšší tisíce korun. Výhodou senzoru je podpora standardu Matter (přes Threads), takže je možné jej integrovat do chytré domácnosti od Googlu, Amazonu, Applu nebo jiných řešení například od Samsungu či Homey (nebo samozřejmě tomu od Ikei).
Kromě měření teploty, vlhkosti, částic PM2,5 a koncentrace CO2 může zařízení fungovat i jako jednoduché hodiny zobrazující aktuální čas. Senzor Alpstuga najdete na webu Ikei za 699 korun, avšak díky velkému zájmu je jeho dostupnost aktuálně stejně jako venkovní teploty pod bodem mrazu.
zdroj: Ikea