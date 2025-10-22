Cnews.cz  »  Internet  »  IKEA přišla s roztomilou postelí pro telefony. Když ji využijete správně, čeká vás finanční odměna

Internet

IKEA přišla s roztomilou postelí pro telefony. Když ji využijete správně, čeká vás finanční odměna

Dominik Dobrozenský
Dnes
S novou marketingovou kampaní chce IKEA odnaučit lidi usínat s mobilem v ruce. Její nová minipostýlka s NFC čipem mění noční zlozvyk v hravou 7denní výzvu, za kterou můžete získat poukaz. U nás však máme zatím smůlu.

Přiznejte se, kolik z vás usíná s mobilem v ruce? Ať už jde o rychlou kontrolu sociálních sítí před spaním nebo bezmyšlenkovité scrollování při noční návštěvě toalety, noční koukání do displeje je zlozvyk, kterého se většina lidí jen těžko zbavuje.

Právě s tím se nyní snaží IKEA zatočit díky nové marketingové kampani Phone Sleep Collection.

Za pravidelné spaní bez telefonu voucher

Švédský nábytkový gigant představil miniaturní postýlku, která je přímo navržená pro váš telefon. Uvnitř postele se totiž skrývá NFC čip, který monitoruje, jak dlouho v ní telefon přes noc „spí“. Naměřená data pak odesílá do mobilní aplikace IKEA a ukládá přímo do vašeho účtu.

Souběžně s tím běží i 7denní výzva, ve které IKEA odmění poukazem každého, komu se podaří alespoň 7 dní po sobě nechat telefon ležet v posteli alespoň 7 hodin. NFC čip uvnitř postýlky je však neúprosný a stačí jediné (byť pár sekundové) zdvižení během noci, výzva se resetuje a musíte začít znovu.

Ikea Phone Sleep Collection

Nový produkt Ikei odmění majitele za pravidelné spaní bez telefonu

Autor: Ikea

„Spánek je jedním z nejdůležitějších designových projektů v našich životech, a přesto je často nejvíce přehlížen. Kolekce Phone Sleep proměňuje tuto výzvu v hravou wellness rutinu.“ říká Carla Klumpenaar, generální ředitelka marketingu, komunikace, HF a maloobchodního designu v IKEA.

U nás máme zatím smůlu

Přestože může znít postel pro váš telefon jakkoliv lákavě, u nás si musíme nechat zajít chuť. Kampaň Phone Sleep Collection odstartovala zatím jen ve Spojených arabských emirátech, kde lidé po splnění výzvy získají poukaz v hodnotě 100 emirátských dirhamů (AED), v přepočtu na naše asi 570 Kč.

Zda se tento originální nápad rozšíří i do dalších zemí, zatím Ikea neprozradila. Prozatím nám nezbývá nic jiného než doufat, že se kampaň dostane i do Evropy – a my si tak budeme moci „vydělat“ poukaz na nákup v Ikei jednoduše tím, že budeme spát.


zdroj: IKEA, Creative Bloq
Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

