IKEA přišla s roztomilou postelí pro telefony. Když ji využijete správně, čeká vás finanční odměna

Přiznejte se, kolik z vás usíná s mobilem v ruce? Ať už jde o rychlou kontrolu sociálních sítí před spaním nebo bezmyšlenkovité scrollování při noční návštěvě toalety, noční koukání do displeje je zlozvyk, kterého se většina lidí jen těžko zbavuje.
Právě s tím se nyní snaží IKEA zatočit díky nové marketingové kampani Phone Sleep Collection.
Za pravidelné spaní bez telefonu voucher
Švédský nábytkový gigant představil miniaturní postýlku, která je přímo navržená pro váš telefon. Uvnitř postele se totiž skrývá NFC čip, který monitoruje, jak dlouho v ní telefon přes noc „spí“. Naměřená data pak odesílá do mobilní aplikace IKEA a ukládá přímo do vašeho účtu.
Souběžně s tím běží i 7denní výzva, ve které IKEA odmění poukazem každého, komu se podaří alespoň 7 dní po sobě nechat telefon ležet v posteli alespoň 7 hodin. NFC čip uvnitř postýlky je však neúprosný a stačí jediné (byť pár sekundové) zdvižení během noci, výzva se resetuje a musíte začít znovu.
„Spánek je jedním z nejdůležitějších designových projektů v našich životech, a přesto je často nejvíce přehlížen. Kolekce Phone Sleep proměňuje tuto výzvu v hravou wellness rutinu.“ říká Carla Klumpenaar, generální ředitelka marketingu, komunikace, HF a maloobchodního designu v IKEA.
U nás máme zatím smůlu
Přestože může znít postel pro váš telefon jakkoliv lákavě, u nás si musíme nechat zajít chuť. Kampaň Phone Sleep Collection odstartovala zatím jen ve Spojených arabských emirátech, kde lidé po splnění výzvy získají poukaz v hodnotě 100 emirátských dirhamů (AED), v přepočtu na naše asi 570 Kč.
Zda se tento originální nápad rozšíří i do dalších zemí, zatím Ikea neprozradila. Prozatím nám nezbývá nic jiného než doufat, že se kampaň dostane i do Evropy – a my si tak budeme moci „vydělat“ poukaz na nákup v Ikei jednoduše tím, že budeme spát.
zdroj: IKEA, Creative Bloq