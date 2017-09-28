Cnews.cz  »  Hardware  »  Imagination a GPU PowerVR prodány Číňanům. Procesory MIPS nechtějí kvůli Trumpovi

Imagination a GPU PowerVR prodány Číňanům. Procesory MIPS nechtějí kvůli Trumpovi

Jan Olšan
28. 9. 2017
Logo Imagination Technologies Autor: Imagination Technologies
Logo Imagination Technologies

Letos se dostala do nenadále velkých problémů firma Imagination Technologies, dnes relevantní prakticky jen v mobilní oblasti, ale historicky jeden z hlavních tvůrců GPU – kdyby se Intel nevyšvihl v oblasti PC, byla by „trojkou“ po duu Nvidia-ATi/AMD. Imagination se svezla na úspěchu čipů ARM v mobilech, ale v průběhu let se stal jejím největším zdrojem příjmů Apple na úkor jiných klientů. Ten ale letos přišel s vlastním GPU a Imagination se tak dostala do existenčních potíží, jelikož odchodem Apple o zhruba polovinu tržeb přijde. Firma poměrně rychle „rezignovala“ a začala hledat kupce. Prodej by zdá se mohl být hodně rychlý, protože nápadník je už nalezen a vybrán.

Imagination oficiálně oznámila, že je ochotná se odprodat, na konci června. Nevíme, jak moc zájemců se mezitím objevilo, ale během pouhých tří měsíců management firmy hlásí, že má jednoho vybraného. To by teoreticky mohlo znamenat, že se neobjevilo více silných hráčů, kteří by byznys a technologii GPU PowerVR chtěli a byli ochotni o ni licitovat, ale kdo ví. Tím, kdo nakonec možnost firmu koupit, je investiční fond Canyon Bridge Capital Partners, tedy ne přímo nějaká technologická firma.

Za Canyon Bridge by měl stát čínský státní či polostátní kapitál, lze tedy říci, že si technologii těchto GPU kupuje Čína jako taková. PowerGPU by se tak mohlo stát čímsi jako „národní grafikou“ figurující ve snahách této země o soběstačnost v IT průmyslu. Minimálně v mobilní oblasti, ale teoreticky by opět mohly nastat i nějaké snahy o návrat těchto GPU do osobních počítačů – ať už integrovaných, nebo dokonce samostatných. Nicméně zájem zde může být čistě investiční – v Číně je dnes hodně peněz na nákup západních firem i bez takovýchto dalekosáhlých strategických úmyslů.

powervr-furian-slajd-custom-units Poslední GPU architektura PowerVR nese označení Furian, odhalena byla letos na jaře

Canyon Bridge by měl za Imagination zaplatit 550 milionů liber (jde o britskou společnost, v dolarech zhruba 742,5 milionu). Za jednu akcii dostanou majitelé 1 libru 82 pencí, což je 42 % nad cenou akcií před oznámením tohoto obchodu – tyto příplatky bývají u akvizic obvyklé. Nicméně vlastníci budou celkem dost tratit proti cenám akcií před osudnými kopačkami od Apple, kdy téměř přesáhly 3 libry.

Procesory MIPS by nemusely dostat povolení „vycestovat“

Tato cena bude ale zaplacena jen za část firmy zabývající se GPU a grafikou. Procesory MIPS, které se firma rozhodla prodat zvlášť, totiž našly jiného kupce. To bude naopak kalifornská firma Tallwood Venture Capital, která za MIPS dá 65 milionu dolarů. Imagination za MIPS původně vydala 100 milionů (původně chtěla dát 60 milionů, ale došlo k licitaci s firmou Ceva), takže zde došlo ke ztrátě hodnoty. Jaký má tento fond plány, není známo, údajně by ale mohl počítat s „ozdravením“ a následným dalším prodejem.

Procesor MIPS R4700, vyrobený firmou IDT (Foto: Wikimedia Commons) Procesor MIPS R4700, vyrobený firmou IDT (Foto: Wikimedia Commons)

Zdá se, že separátní prodej MIPS byl dokonce podmínkou dohody s čínským investorem. Imagination je totiž britská firma a tak prodej schvalují britské orgány, ale MIPS je původně americký byznys a jeho prodej by tak musely odsouhlasit i tamní úřady. A to by zřejmě mohl být problém. Administrativa současného prezidenta totiž jen před dvěma týdny zablokovala jiný prodej americké technologické firmy do Číny – a to dokonce právě stejnému fondu Canyon Bridge. Ten chtěl za 1,3 miliardy pořídit firmu Lattice Semiconductor, vyrábějící programovatelné obvody FPGA, CPLD a SPLD. Prodej byl zamítnut kvůli obavám o ohrožení strategických zájmů a bezpečnosti. Mělo by jít asi hlavně o potenciální vojenské využití dotyčných technologií, Canyon Ridge má údajně vazby kromě čínské vlády také na kosmický (raketový, družicový) průmysl. Zřejmě proto panovaly obavy, že by USA mohly zarazit i akvizici Imagination, pokud by v ní figurovala divize MIPS.

CIF25

Zůstanou všichni zaměstnanci

Pro nás je zásadní v prvé řadě otázka, jak se změna vlastníka projeví na samotném programu GPU PowerVR. V krátkodobém horizontu by zřejmě vše mohlo fungovat podobně jako dosud. Canyon Bridge údajně přislíbil zachování všech pracovních míst, a tudíž by asi také aspoň zatím nemělo dojít na nějaké stěhování do Číny. Jak ale bude příběh pokračovat za pár let a zda se třeba nějak změní obchodní model, to těžko říci. Imagination je také jednou nohou v soudním sporu s Apple, který podezřívá z toho, že ve svých vlastních GPU zneužívá jejich technologie a IP, nebo na nich stavěl při jejich vývoji. Nový vlastník si tak vlastně zároveň kupuje možnost žalovat Apple o odškodné – i když těžko říct, jak tyto soudy dopadnou.

Pokud jde o samotné uzavření této koupě, byla zatím schválena představenstvem. Kromě toho musí být odhlasována také akcionáři, v čemž by mohla pomoci ona vyšší než tržní cena za akcii. Nakonec pak budou muset posvěcení přidat britské regulační úřady, nicméně momentálně se spíše očekává, že svolení dají.

