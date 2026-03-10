Imunní není ani Apple, kvůli cenám pamětí stahuje nejvýkonnější Mac Studio. Za větší paměť chce příplatek 60 tisíc

Mac Studio je v současné době nejvýkonnějším počítačem od Applu. Měl by jím být Mac Pro, ten ale cupertinští dlouhodobě zanedbávají a stále lze objednat pouze s procesorem M2 Ultra. Mac Studio v nejvyšší konfiguraci obsahuje čip M3 Ultra v konfiguraci 32jádrového CPU a 80jádrového GPU. V souvislosti s extrémně drahými pamětmi ale musel Apple slevit z maximální možné kapacity RAM.
Pouze 256 GB
Zatímco ještě před několika týdny bylo možné do Macu Studio konfigurovat operační paměť s kapacitou 512 GB, nyní je k dispozici pouze polovina. Apple zároveň výrazně zvýšil cenu této rozšířené paměti. Základní varianta s M3 Ultra a 96GB pamětí vyjde na 157 990 Kč, za 256 GB je ale třeba připlatit vysokých 60 000 Kč. Cena tak vyskočí na úctyhodných 217 990 Kč.
Zajímavostí je, že na změnu dostupných modelů a cen ještě nezareagovali obchodní partneři, jakými jsou Apple Premium Reselleři. Například iWant zatím má v nabídce nejvyšší model s 512GB pamětí za původní cenu (274 990 Kč). Alza potom prodává verzi s 1TB úložištěm a 256GB RAM o 12 tisíc levněji než samotný Apple.
Apple změny v ceníku a dostupnosti nijak nekomentuje, je ale jasné, že souvisí s aktuálním vývojem cen pamětí. Apple Silicon využívá unified paměti, které jsou přímo součásti čipu. Společně s MacBooky Pro představil čipy M5 Pro a M5 Max, na největší M5 Ultra se však zatím nedostalo. Jeho představení se očekává během tohoto roku právě s inovovaným Macem Studio. Je ale otázkou, zda k němu v souvislosti s cenami pamětí dojde.
Zdroje: Apple