Hardware

Imunní není ani Apple, kvůli cenám pamětí stahuje nejvýkonnější Mac Studio. Za větší paměť chce příplatek 60 tisíc

Matěj Vlk
Dnes
Apple Studio Autor: Unsplash
Maximální možnou kapacitou Macu studio je aktuálně 256 GB.
Příplatek za 256GB paměť vyskočil na 60 000 Kč, dvojnásobek už u Applu není možné objednávat. Ještě před několika týdny přitom v nabídce 512GB paměť nechyběla.

Mac Studio je v současné době nejvýkonnějším počítačem od Applu. Měl by jím být Mac Pro, ten ale cupertinští dlouhodobě zanedbávají a stále lze objednat pouze s procesorem M2 Ultra. Mac Studio v nejvyšší konfiguraci obsahuje čip M3 Ultra v konfiguraci 32jádrového CPU a 80jádrového GPU. V souvislosti s extrémně drahými pamětmi ale musel Apple slevit z maximální možné kapacity RAM.

Pouze 256 GB

Zatímco ještě před několika týdny bylo možné do Macu Studio konfigurovat operační paměť s kapacitou 512 GB, nyní je k dispozici pouze polovina. Apple zároveň výrazně zvýšil cenu této rozšířené paměti. Základní varianta s M3 Ultra a 96GB pamětí vyjde na 157 990 Kč, za 256 GB je ale třeba připlatit vysokých 60 000 Kč. Cena tak vyskočí na úctyhodných 217 990 Kč.

Screenshot APple Store

Ještě před několika týdny zmiňoval Apple možnost konfigurovat 512GB RAM. Nyní již v nabídce chybí.

Autor: Apple/Wayback Machine

Zajímavostí je, že na změnu dostupných modelů a cen ještě nezareagovali obchodní partneři, jakými jsou Apple Premium Reselleři. Například iWant zatím má v nabídce nejvyšší model s 512GB pamětí za původní cenu (274 990 Kč). Alza potom prodává verzi s 1TB úložištěm a 256GB RAM o 12 tisíc levněji než samotný Apple.

Apple změny v ceníku a dostupnosti nijak nekomentuje, je ale jasné, že souvisí s aktuálním vývojem cen pamětí. Apple Silicon využívá unified paměti, které jsou přímo součásti čipu. Společně s MacBooky Pro představil čipy M5 Pro a M5 Max, na největší M5 Ultra se však zatím nedostalo. Jeho představení se očekává během tohoto roku právě s inovovaným Macem Studio. Je ale otázkou, zda k němu v souvislosti s cenami pamětí dojde.

Zdroje: Apple

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky.

