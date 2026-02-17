Intel bude mít s procesory Nova Lake nejlepší desktopovou platformu. Nebudou však levné H910 desky

Včera jsme psali o zvěstech, které unikly na internet o procesorech Nova Lake, které chystá Intel jako novou generaci Core Ultra 400 pro desktop, zřejmě s vydáním před koncem letošního roku. Leaker s přezdívkou Jaykihn, který je momentálně asi nejlepším zdrojem zpráv o plánech Intelu, sdělil také podrobnosti o výbavě čipových sad, které se s Nova Lake budou používat (procesory totiž budou mít novou platformu se socketem LGA 1954).
Čipové sady pro Nova Lake
Informace o tom, jakou výbavu bude mít v čipsetu platforma Nova Lake pro desktop, jsme tu už jednou měli. Teď ovšem Jaykihn podal přesnější specifikace už nejen pro nejdražší verzi čipsetu, ale i pro levnější verze, které mají dost funkcí vypnutých, což pak určuje výbavu desek.
Čipsety Z970 a Z990 pro přetaktování
Docela velká změna je, že Intel bude poskytovat dva různé čipsety umožňující přetaktování – Z990 s nejvyšší výbavou a levnější Z970. Ten možná nahradí dřívější čipsety řady H170/H370/H670/H870 a tak podobně, tentokrát ale s možností taktovat procesor. Jak Z970, tak Z990 budou umožňovat přetaktování pomocí změny násobiče odemčených procesorů s příponou K a další možnosti, plus taktování pamětí DDR5. Rozdíl je ale v podpoře přetaktování přes BCLK – to budou umět jenom desky s čipsetem Z990, zatímco u Z970 budete mít smůlu.
Čipset Z990 bude k procesoru připojený přes čtyři linky DMI místo dnešních osmi, ale budou už „Gen5“. Propojení tedy bude mít efektivní přenosovou rychlost PCI Express 5.0 ×4, stejné jako osmilinkové Gen4 u dnešních platforem Intelu.
Z čipové sady Z990 budou základní desky moci vytáhnout až 12 linek PCI Express 5.0 a 12 linek PCI Express 4.0 (patrně i současně, tedy celkem 24), osm portů SATA a 10 portů USB 10Gpbs či 5Gbps (USB 3.2 Gen2 nebo 1) nebo pšt portů USB 20Gbps (Gen 2×2). Portů USB 2.0 může být až 14.
Ze samotného procesoru bude platforma Z990 mít dalších 24 linek PCI Express 5.0, které bude možné různě dělit. Osm linek primárně pro SSD bude možné použít jako rozhraní ×8 nebo dvě rozhraní ×4. Slot PCIe 5.0 ×16 pro grafiku půjde rozdělit na ×8/×8, ×8/×4/×4 či ×4/×4/×4/×4 linky. Toto jinak bude další exkluzivní výsada čipsetu Z990 – levnější čipsety včetně Z970 toto nebudou podporovat. Z990 také jako jediný bude podporovat RAID z NVMe SSD na úrovni čipsetu. To už je méně důležité, disková pole je stejně lepší stavět až na úrovni OS například přes Windows Storage Spaces nebo ZFS na Linuxu.
Procesor bude poskytovat ještě něco navíc – Nova Lake má integrovaný řadič Thunderboltu 5 s dvěma porty a na Z990 deskách bude možné použít rychlost 120 Gb/s nebo 80 Gb/s, pokud budou osazené patřičné retimery (čipy opakující a zesilující signál).
Thunderbolt 5 bude poměrně zajímavá výbava, ale hlavně množství linek PCI Express a množství linek schopných rychlosti PCI Express 5.0 udělají z desek Z990 patrně nejlépe vybavenou desktopovou platformu, lepší než X870 i X870E od AMD. Pro herní PC to nebude příliš důležité, ale pro pracovní stanice a uživatele vyžadující možnost připojit hodně různých rozšiřujících karet a NVMe SSD by to mohl být důvod, proč si tentokrát vybrat Intel.
Čipset B960 pro levnější desky
Konektivita čipsetu Z970 je o dost skromnější. Neumí rozdělení linek, desky nebudou podporovat Thunderbolt 5 a konektivity je obecně méně – je stejná jako u levnějšího čipsetu B960. Ve skutečnosti je to zřejmě tak, že čipset Z970 je výbavou prakticky shodný s levnějším čipsetem B960, jen u něj navíc je umožněné přetaktování procesoru změnou násobiče (na odemčených procesorech). Výbavu tedy probereme společně s čipsetem B960.
Tyto čipsety budou umět vyvést z procesoru PCIe 5.0 ×16 pro grafiku, ale nebudou umět linky rozdělit. Horší omezení je, že přijdou o polovinu linek pro SSD – pro to budou podporovat jen jedno rozhraní PCIe 5.0 ×4 (zřejmě bez možnosti rozdělení ×2/×2). NVMe RAID na úrovni čipsetu nebude podporován a z procesoru bude možné vytáhnout jenom porty Thunderbolt 4 s rychlostí 40 Gb/s, nikoliv rychlejší jako u Z990.
Tzv. segmentace trhu pak bude následovat v konektivitě samotného čipsetu. Tyto dva čipsety budou používat méně linek pro připojení k procesoru – jen dvě DMI Gen5, tedy ekvivalent PCI Expressu 5.0 ×2 se stejnou rychlostí, jakou má PCI Express 4.0 ×4.
Čipset poskytuje u B960 a Z970 jen 14 linek PCI Express 4.0, nebude z něho tedy možné dostat další „Gen5“ linky pro SSD nebo sloty. Také portů SATA budou tyto platformy poskytovat maximálně čtyři jedince. Portů USB 2.0 bude maximálně 12 a rychlejších portů USB může být méně – šest USB 5Gbps, nebo čtyři USB 10Gbps, nebo dvě USB 20Gbps (v případě kombinace je asi také maximum šest).
Jak už bylo zmíněno, tyto čipsety budou podporovat přetaktování pamětí či použití profilů XMP. Čipset B960 nebude umět přetaktování pomocí násobiče ani BCLK, a Z970 bude umět změnu násobiče.
H910 nebude
Intel měl doteď pro nejlevnější desky čipsety jako H110/H310/H610/H810 a tak dále. Ty neuměly žádné přetaktování (dokonce ani profily XMP u pamětí) a uvalovaly další tvrdá omezení, například desky směly mít jen dva sloty DIMM pro paměti místo čtyř. Na platformě LGA 1954 s procesory Nova Lake už tato třída čipsetu a desek nebude existovat. Intel možná seznal, že v desktopových počítačích obecně segment „lowendu“ není moc konkurenceschopný proti notebookům a různým minipočítačům, které jsou odvozené od notebookového hardwaru. Smysl má pro většinu uživatelů volit až výkonnější konfiguraci, když už desktopové PC kupují.
Roli nejlevnějších desek pro Nova Lake tak budou hrát ty s čipsetem B960. Ono popravdě to tak mohlo být vždy – křemík čipsetu je stejný, a čipsety typu H810 a tak byly vždy jen o omezeních navíc, která je odlišovala od mainstreamového čipsetu vyšší „béčkové“ řady. Samotný použitý čip, který by měl tvořit všechny tyto čipsety, mimochodem bude Intel údajně vyrábět u Samsungu, na jeho 8nm procesu.
ECC a vPro: Čipsety W980 a Q970
Vedle těchto čipsetů pro běžná PC bude ještě existovat čipset Q970 pro firemní („business“) sestavy a W980 pro pracovní stanice založené na procesorech Nova Lake pro socket LGA 1954. Oba podporují funkce Intel vPro. Parametry mají blízké čipsetu Z990 (Q970 má však o čtyři linky PCI Express méně), ale Q970 nepodporuje vůbec přetaktování. W980 podporuje přetaktování jen u pamětí, má také navíc podporu ECC pamětí – jako jediný čipset platformy LGA 1954.
Q970 i W980 budou podporovat NVMe RAID, rozdělení linek PCI Express i Thunderbolt 5 z procesoru, jako Z990.
Jaykihn vedle informací o čipsetech zmínil i některé další drobnosti. Například jsme se dozvěděli, že jádra LP E-Core nebude možné přetaktovat (ani na Z990). Nebude u nich možná změna násobiče a také jejich frekvence nebude reagovat na zvýšení BCLK. Rolí těchto jader je provozovat služby na pozadí a zajišťovat úsporný chod PC při nízké zátěži a v klidu, ne zvyšovat maximální výkon v zátěži, takže toto je asi v pořádku.
Integrované GPU v procesoru Nova Lake bude podporovat až čtyři výstupy na monitor i s levnějšími čipsety, což asi v osobních počítačích nebude často využito, jelikož jejich role je dnes hlavně hraní her se samostatným GPU. Nicméně v embedded použití to bude mít význam.