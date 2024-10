Intel může AMD vypálit rybník v herních handheldech: Ryzen Z2 má tři modely, některé se starší architekturou

Steam Deck a s ním další podobná zařízení zpopularizovaly v posledních letech herní handheldy, na kterých se dají hrát PC hry, coby konkurenci hraní na mobilech nebo na konzoli Nintendo Switch. Většina z těchto zařízení má procesor AMD, ale je možné, že v nich nastane nečekaný rozmach Intelu. Na internet se teď dostaly parametry připravovaných Ryzenů Z2 pro tato zařízení, které nevypadají moc silně proti slibnému GPU v Lunar Lake od Intelu.

Už před časem se objevily zprávy, že AMD chystá Ryzen Z2, respektive Ryzen Z2 Extreme, tedy novou generaci procesorů pro handheldová ruční zařízení jako je Steam Deck, Asus ROG Ally, MSI Claw a podobně. Původně se mělo za to, že půjde o procesory (respektive APU, protože v tomto případě je na nich nejdůležitější integrovaná grafika) založené na čipu Strix Point, tedy odvozené od Ryzenu AI 300.

Teď se ale na internet dostaly zákulisní informace od čínského leakera s vánočně laděnou přezdívkou Golden Pig Upgrade, podle kterých to bude mnohem složitější. AMD chystá pod označením Z2 rovnou několik různých APU, takže vznikne docela zmatek. A současně to vypadá, že Strix Point, tedy potenciálně nejlepší a nejvýkonnější z těchto APU, bude zklamání.

Tři verze, čtvrtá zrušená

AMD prý chystá model Ryzen Z2 Extreme, který opravdu má 4nm čip Strix Point s architekturou Zen 5 / Zen 5c a GPU generace RDNA 3.5. Jenže jeho grafika bude zkrouhnutá jen na 12 CU z 16 CU, které jsou na čipu fyzicky k dispozici. Bude tedy mít jen 768 shaderů, stejně jako Z1 Extreme. Podle Golden Pig Upgrade AMD verzi Ryzen Z2 Extreme X, která by měla plnotučnou grafiku s 16 CU (1024 shadery), zrušilo nebo asi hodlá zrušit. Verze s 12 CU by tak byla tím nejlepším, co bude AMD schopné nabídnout.





Aktualizováno: Nebude osekaná grafika, ale CPU

Zdá se, že je to nakonec jinak. Stejný čínský leaker publikoval novou informaci, podle které nakonec plnotučná konfigurace integrovaného GPU v prodeji bude. Zdání jejího zrušení vytvořily čachry s názvem. AMD prý původně chtělo vydat nejvyšší model pod označením Ryzen Z2 Extreme X, ale tento plán pak zrušilo (vzhledem k tomu, že to není moc dobré značení, je to asi dobře). Ale samotná konfigurace zrušená nebyla a údajně vyjde po označením jednoduše Z2 Extreme. A ta bude mít nakonec ne 12, ale plných 16 CU a 1024 shaderů.

Spolu s tím prozradil Golden Pig Upgrade také počet jader CPU. Tento Ryzen Z2 Extreme s 16 CU má mít z 12 jader přítomných v čipu Strix Point aktivních jenom 8 a 16 vláken. Konfigurace ale bude nepravidelná, Z2 Extreme má používat 3× velká jádra Zen 5 a 5× kompaktní jádra Zen 5c. Tato kombinace je používána také v procesoru Ryzen AI 7 Pro 360.

Nakonec to tedy není tak, že bude osekané integrované GPU, ale místo toho bude vypnutá část jader CPU. Doufejme, že je to výsledek nějaké promyšlené optimalizace spotřeby a výkonu s ohledem na potřeby her a hybridní konfigurace 3+5 se neukáže být slabinou.

Architektura RDNA 3.5 (prezentace k Ryzenům AI 300) Autor: AMD, via: ComputerBase

Vedle toho ale bude existovat ještě procesor Ryzen Z2 (už bez přívlastku Extreme). Ten má mít také grafiku s 12 CU, ale architektury RDNA 3. To znamená, že jde o přeznačené APU Phoenix či Hawk Point a v podstatě tedy přeznačený Ryzen Z1 Extreme. Jestli bude výkon stejný, bude záviset na nastaveních frekvencí a spotřeby, ale potenciál tu je.

Aby toho ale nebylo málo, chystá AMD ještě Ryzen Z2G, který by asi mohl být levnější alternativou. I toto APU bude mít GPU s 12 CU a 768 shadery, ale založené na architektuře RDNA 2. Podle všeho je v něm tedy použitý 6nm čip Rembrandt z Ryzenů 6000. Ten může poskytnout až osm jader Zen 3 a grafiku právě o 768 shaderech architektury RDNA 2 (včetně podpory ray tracingu). Součástí tohoto SoC byla také například podpora USB4, ale zatím není jasné, co všechno z jeho funkcí bude u této handheldové verze zpřístupněno.

U těchto levnějších nižších modelů by to mohl být slušný upgrade, když to srovnáme s předchozím nižším čipem Z1, ten měl výrazně slabší grafiku s 256 shadery (4 CU). AMD možná mělo použít křemík z Rembrandtu pro tento nižší model už v první generaci. Jen bude zmatek v tom, že každý model řady Z2 bude mít jinou architekturu CPU a GPU, bude používat trošku jiný kód v ovladačích a podobně.

Přenechá AMD pozici nejlepšího řešení pro handheldy Intelu?

Levnější modely by tedy nemusely být špatné (i když Z2 asi nezlepší energetickou efektivitu proti Z1 Extreme a je otázka, zda u Z2G nebude výkon a výdrž na baterii při hraní kazit horší 6nm výrobní proces). Naopak ale budí otázky, proč chybí v nabídce konfigurace Strix Pointu s plně aktivním GPU. Ryzen Z2 Extreme X by s 1024 shadery měl být schopen i při stejné spotřebě podat o něco lepší herní výkon než Z2 Extreme s méně grafickými jednotkami, pakliže správně funguje řízení frekvencí a spotřeby. Bez tohoto bude asi mezigenerační výkonnostní nárůst mezi Z1 Extreme a novým Z2 Extreme dost omezený (pravda, teoreticky by se ještě mohl do handheldu osadit přímo Ryzen AI 9 365, který 1024shaderové GPU má, místo pro hanheldy specifického modelu, což by také mohla být možnost).

Prezentace procesorů Intel Lunar Lake z Computexu 2024 Autor: Intel, via: Tom's Hardware

AMD by mohlo hrozit, že přijde o pozici nejlepšího handheldového procesoru (a integrované grafiky), protože Intel teď vydal mobilní procesor Lunar Lake, který má výhodu 3nm procesu a je celý zaměřený na vysokou energetickou efektivitu a výdrž na baterie. To je kritické právě u handheldových herních zařízení. A pro ty má Lunar Lake také výkonnou integrovanou grafiku, která poskytuje právě 1024 shaderů, takže by měla výhodu více jednotek. Navíc její nová architektura Xe2 LPG, zdá se, je schopná dobře konkurovat integrovaným grafikám AMD s architekturou RDNA 3.5 i v jejich plnotučné verzi s 16 CU (v Ryzenech 300 AI). Pokud tedy AMD proti Lunar Lake postaví jenom verze s 12 CU, může tím zpečetit výkonnostní vedení Intelu.

Oficiální benchmarky grafiky v Lunar Lake od Intelu. Ty je samozřejmě třeba brát s rezervou, ale tento SoC má pro handheldy značný potenciál Autor: Intel

Toto nelze samozřejmě vědět jistě, aniž by se daly porovnat reálná zařízení s oběma SoC (Lunar Lake má být například v nové verzi zařízení MSI Claw). Je možné, že se AMD povede spotřebu čipů a jejich firmware tak dobře zoptimalizovat, že Ryzen Z2 Extreme bude také schopen Lunar Lake konkurovat, ale v této oblasti bude asi silný i Intel. Ani jeho grafické ovladače už nejsou tak hrozné, takže zatímco Meteor Lake v handheldech bylo proti procesorům AMD jasně horší, Lunar Lake by mohlo situaci otočit.

Aktualizováno: Jak už jsme psali výše, informace o ořezané grafice v Ryzenu Z2 Extreme se nakonec ukázala být chybnou a tento SoC bude moct nasadit plných 1024 shaderů. Pozice AMD tedy nakonec bude lepší, než se zdálo.

Ale pořád asi platí, že Lunar Lake by mohlo být v handheldech zdatným soupeřem. Není nereálné, že některá zařízení s tímto procesorem Intelu budou schopná řešení o AMD porážet ve výkonu a/nebo ve výdrži na baterie.

Mimo Ryzen Z2 Extreme X, který je prý zrušený, by zbylé tři modely Z2 Extreme, Z2 a Z2G měly přijít na trh v roce 2025. Jejich dostupnost pro případné zájemce samozřejmě bude záviset na tom, kdy budou vydána zařízení, ve kterých tyto čipy budou osazené.

