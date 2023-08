Intel potichu vydal další grafiky. Nový čip ACM-G12 jde do notebooků jako Arc A570M a A530M

První generace herních samostatných grafik Intel Arc přišla dost pozdě, kupodivu ale nedávno dostala nový prostřední čip, který tedy šel na trh až poté, co konkurence vydala svá GPU nové generace s 4nm/5nm výrobním procesem. Intel evidentně snahy o získání pozic na tomto trhu nevzdává a teď s tímto čipem začal potichu prodávat další dvě grafiky – ovšem v noteboocích, kam se Intelu dostává lépe díky velkému vlivu, který na OEM výrobce má.

Bez nějakých velkých fanfár teď Intel na trh vypustil dvě grafiky, které jsou založené na onom novém GPU ACM-G12. To je stále 6nm čip (architektonicky se nelišící od přrvních Arců) se 128bitovou paměťovou sběrnicí a 2048 shadery (256 EU / 16 Xe Core).

Arc A570M

První z těchto nových grafik je Arc A570M, která má plnou konfiguraci s 2048 shadery, 16 jednotkami RTU pro ray tracing a 256 jednotkami XMX pro akceleraci AI. Frekvence GPU je 1300 MHz, to je však asi frekvence základní, kterou nelze srovnávat s boostovými takty, které Intel uvádí u desktopových modelů.

GPU bude v noteboocích párováno s 8GB pamětí GDDR6. Její efektivní frekvenci neznáme, ale již dříve vyráběný model A550M provozuje paměť na 14,0 GHz, což dává propustnost 224 GB/s. U modelu A570M se dá čekat stejná nebo lepší propustnost (pokud by takt byl navýšen). Mimochodem, podle specifikací je také použito rozhraní PCIe 4.0 ×8, ale čip ACM-G12 ho nemá zřejmě fyzicky ořezaný na tuto šířku pro snížení výrobních nákladů – desktopové karty Arc Pro A60 mají totiž linek mít 16. (Také největší GPU generace Alchemist, ACM-G10 se 4096 shadery a 256bitovou sběrnicí, má samozřejmě rozhraní o plné šíři 16 linek.)

Intel pro tento model udává TDP ve volitelném rozsahu 75–95 W (bude záviset na rozhodnutí výrobce). Půjde tedy o grafiku už s relativně vysokou spotřebou, byť nižší než je u současných výkonnějších tříd. Právě spotřebou se tato grafika liší od již dříve uvedeného modelu A550M (který ale byl tvořen ořezaným větším GPU ACM-G10, ne ACM-G12). A550M měla konzervativnější TDP jen 60 W a základní takt jen 900 MHz, jinak ale měla stejné počty výpočetních jednotek. A570M je tedy model, který obětoval nějakou energetickou efektivitu za účelem zvýšení výkon a lepšího poměru cena/výkon.

Specifikace grafik Intel Arc A530M a Arc A570M Autor: Intel

Arc A530M

Model Arc A530M se naopak zařadí pod současnou grafiku A550M. Má čip ACM-G12 osekaný na 75 % výpočetních jednotek – 12 Xe Core / 192 EU, čili 1536 shaderů, 192 XMX a 12 jednotek RTU pro ray tracing.

Takt je ale stejných 1300 MHz, grafika tedy asi je podobně agresivní co do poměru spotřeba / výkon jako model A570M. Vypadá to na to i z TDP, které lze nastavit mezi 65 W až 95 W. Spotřebu na jednu výpočetní jednotku lze tedy vyšponovat dokonce ještě výš.

Opět nemáme informaci o efektivní rychlosti pamětí. Intel ale zřejmě u této grafiky neosekal šířku, která zůstane na 128 bitech. Toto GPU bude nabízeno s 8GB pamětí, ale možné budou také levnější konfigurace se 4GB kapacitou, v obou případech s pamětí GDDR6.

GPU ACM-G12 grafiky Intel Arc A570M Autor: NEC Lavie

Obě tyto grafiky jsou již podporovány v ovladačích GPU Intel a firma je ve své databázi produktů vede jako již vydané, tudíž jsou zřejmě oficiálně „venku“. Měly by se tedy asi dříve nebo později objevit v nějakých noteboocích. První známý model, který se Intelu podařilo ulovit, je NEC Lavie Nextreme Infinity XF950/GAB, který má v konfiguraci Arc A570M a na webu této firmy se v ilustracích k danému modelu zřejmě objevily i obrázky čipu ACM-G12, které zde můžete vidět.

