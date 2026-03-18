Intel uvádí „Plus“ procesory i do notebooků: +900 MHz mezi čiplety má zrychlit hry i aplikace

Intel minulý týden odhalil Core Ultra 200S „Plus“, refresh procesorů Arrow Lake pro desktop: Ono Plus v názvu má značit navýšený výkon, mimo jiné ve hrách, a také různá další zlepšení jako je podpora rychlejších pamětí. Stejné „Plus“ teď přichází také do výkonných pracovních a herních notebooků, pro které Intel uvádí odvozené procesory Core Ultra 200HX Plus. Ty teď budou nejvýkonnějším řešením firmy pro laptopy.
„Plus“ modely Core Ultra 200HX pro notebooky
Nejvýkonnější řada notebookových procesorů Intelu pro notebooky označená HX je v podstatě stejným křemíkem, jaký Intel používá v desktopu včetně použití přídavné čipové sady. Rozdíl je na úrovni nastavení frekvencí, spotřeby a ve firmwaru. A procesor je místo socketu napevno připájený na desku. Není tedy překvapení, že s desktopovými modely Core Ultra 7 270K Plus a Core Ultra 5 250K Plus vychází také notebookové verze.
Notebookové modely jsou poněkud jiné – Intel uvádí nový model Core Ultra 9 a Core Ultra 7, tento refresh tedy nemá být jako ten desktopový zaměřený na vydání levnějších modelů a poskytnutí vysoce konkurenčního poměru cena/výkon. Asi proto, že trh notebooků má Intel stále zaháčkovaný, kdežto v desktopových herních PC má zejména na retailovém trhu velké problémy.
Špičkou nabídky bude Core Ultra 9 290HX Plus, které má plný počet jader, tedy 8 P-Core a 16 E-Core. Jak firma přímo uvádí v parametrech, v hlavních parametrech je procesor stejný, jako předešlé Core Ultra 9 285HX – stejný počet jader a stejný maximální boost 5,5 GHz. To, čím se model „Plus“ vyznačuje, je zrychlení rozhraní („D2D“) mezi čiplety procesoru, jehož frekvence byla stejně jako u desktopových modelů Plus navýšena o 900 MHz.
To má zlepšit latenci pamětí, která byla slabým místem všech procesorů Arrow Lake, a zejména herní výkon. Zlepšení se podle Intelu v různých hrách pohybuje od drobných 0–2 % (Assassins Creed Mirage, Marvel’s Spider Man Remastered, Call of Duty Black Ops 7) až po nějakých +17–24 % (Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Borderlands 3). Průměrné zlepšení, počítané z více než 32 her, má vycházet na +8 %. Tato čísla platí pro hraní v rozlišení 1920 × 1080 bodů a nastavení detailů „High“ na notebookové grafice GeForce RTX 5090 v notebooku MSI Titan 18.
Intel ale slibuje, že optimalizace a zejména zrychlené rozhraní D2D měřitelně vylepší i aplikační výkon – zde firma uvádí různé benchmarky, které se zlepšily o 3 % (Cinebench 2026 nT, Adobe Premiere, Adobe Lightroom Classic v benchmarcích Puget for Creators) až 7 % (Procyon Office Productivity MP, Cinebench 2026 1T).
Je ale třeba pamatovat, že jde o oficiální benchmarky výrobce, které mohou být různě přikrášlené nebo selektivně vybrané. Skutečné změny ve výkonu je třeba hledat v nezávislých recenzích.
Intel dále zrefreshoval levnější model: Core Ultra 7 270HX Plus. Tento procesor má ale jenom 20 jader (8 P-Core + 12 E-Core) stejně jako starší model Core Ultra 7 265HX. Intel mu tedy nepřidal jádra (jak to udělal v desktopu), ale ani mu nezvýší takt. Maximální boost je opět nezměněný, 5,3 GHz. Procesor se tedy opět liší jen zvýšenou rychlostí rozhraní D2D propojujícího čiplety, které běží na frekvenci opět zvýšené o 900 MHz. Přínosy by snad měly být podobné, jako u vyššího modelu 290HX Plus.
Procesory si zachovávají konektivitu a výbavu původních procesorů Arrow Lake-HX uvedených do notebooků před rokem. Znamená to například řadič pro Thunderbolt 4 a integrovanou grafiku s 512 shadery architektury Xe1 (která vychází z architektury samostatných GPU Alchemist), která je stejné jako v desktopových procesorech. Celá platforma může poskytovat i 80Gb/s Thunderbolt 5 nebo Wi-Fi 7, k tomu ale už potřebuje přídavné čipy.
Procesory už jsou dostupné v noteboocích
Intel uvádí, že notebooky s těmito procesory by měly v tuto chvíli už být na trhu, jejich dostupnost začala od 17 března. Budou to různé modely od většiny výrobců zabývajících se herními notebooky.
Zdroje: Intel, techPowerUp