Intel zlikvidoval nejrychlejší Linux na světě. Distribuce ze dne na den skončila, vývojáři mají padáka

Clear Linux byl jednou z tzv. distribucí (dalo by se říct odrůd) operačního systému Linux, kterou jste si mohli jako uživatel zvolit a nainstalovat místo známého Ubuntu nebo Fedory. Jeho specialitou byl excelentní výkon – tento operační systém byl výrazně lépe optimalizovaný a vyladěný než ostatní distribuce a představoval cosi jako etalon rychlosti. Benchmarky webu Phoronix obvykle ukazovaly, že ve výkonu je dost znatelný rozdíl.

Clear Linux financoval Intel jako svůj projekt a bohužel se ukázalo, že to je problém. V Intelu teď probíhá rozsáhlé a drastické šetření a propouštění, o němž jsme psali třeba zde. Od té doby přišly další zprávy o masovém propouštění v Kalifornii a v Oregonu, přičemž nový CEO nešetří ani týmy přímo vyvíjející produkty, dokonce se ozvali propuštění inženýři, kteří předtím dřeli na strategicky důležitém 1,8nm procesu.

Clear Linux je jednou z nejnovějších obětí, přičemž Intel ho podle všeho zlikvidoval zcela a propustil zřejmě všechny placené vývojáře (nebo je z části mohl přeřadit jinam). Bývá obvyklé, že se u rušených produktů ponechá uživatelům nějaká přechodná doby podpory. V tomto případě to tak nebude. Na fóru projektu (ne však na webu) se objevila stručná zpráva, že „po letech inovace a spolupráce s komunitou ukončujeme podporu Clear Linuxu“. A je přidáno, že Intel s okamžitou platností přestává projekt udržovat, vyvíjet opravy nebo bezpečnostní záplaty a asi i cokoliv jiného.

Kód distribuce bude archivován do režimu jen pro čtení na GitHubu, což znamená, že ani externí vývojáři nebudou mít možnost projekt nějak udržovat dál, takový přechod na čistě komunitní chod zdá se nebyl zvažován – možná kvůli skutečně náhlému ukončení, kdy zaměstnanci a placení vývojáři zřejmě byli „zrušeni“ prakticky na hodinu.

Zpráva o zrušení projektu nebyla před „koncem podpory“ vydána v žádném předstihu, aby se na ni uživatelé mohli připravit. Pokud například distribuci používaly firmy, ocitly se jejich produkční systémy ze dne na den v nepodporovaném stavu. Neznamená to, že by Intel přestal podporovat Linux jako takový (to oficiální oznámení zdůrazňuje), ale tento konkrétní projekt byl zaříznut.

After years of innovation and community collaboration, we’re ending support for Clear Linux OS. Effective immediately, Intel will no longer provide security patches, updates, or maintenance for Clear Linux OS, and the Clear Linux OS GitHub repository will be archived in read-only mode. So, if you’re currently using Clear Linux OS, we strongly recommend planning your migration to another actively maintained Linux distribution as soon as possible to ensure ongoing security and stability.

Rest assured that Intel remains deeply invested in the Linux ecosystem, actively supporting and contributing to various open-source projects and Linux distributions to enable and optimize for Intel hardware.

A heartfelt thank you to every developer, user, and contributor who helped shape Clear Linux OS over the last 10 years. Your feedback and contributions have been invaluable.