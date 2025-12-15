iRobot zbankrotoval: čínská konkurence jej nejdřív zdrtila, teď si firmu kupuje

Už na začátku listopadu bylo jasné, že se společnost iRobot ocitla v průšvihu, ze kterého neexistuje optimistická cesta ven. Dlouhodobě nedokázala plnit svoje závazky vůči věřitelům a postupně snižovala i počty zaměstnanců. Nyní vše vyústilo v očekávaný konec: iRobot přejde pod čínskou společnost Picea Robotics.
Čínský robotický gigant
Nátlak čínské konkurence začal iRobot pociťovat v době covidové pandemie, kdy se na trh dostaly povedené modely od značek jako Xiaomi či Roborock. Ty nabízely sofistikovanější navigaci, funkce a především výhodnější ceny. Americká společnost na tuto vlnu nedokázala zareagovat a nadále vsázela například na kamerovou navigaci. Stejně tak se ve vysavačích Roomba nikdy neobjevilo aktivní mopování – vysavače spoléhaly na jednoduchý hadřík.Zdroj: Youtube.com
Změna přišla až s poslední generací vysavačů, které pro iRobot vyráběla právě společnost Picea. Ta je největším ODM výrobcem robotických vysavačů na světě, z jehož výrobních linek sjíždějí vysavače Shark a Anker a rovněž některé komponenty pro Philips, Dyson nebo Electrolux. Zároveň produkuje svoje vlastní vysavače pod značkou 3i, které jsou mimochodem dostupné i v Evropě a v recenzích sbírají velmi dobrá hodnocení.
iRobot u soudu nyní požádal o ochranu před bankrotem a zahájil proces předání společnosti novému majiteli. Vedení společnosti ubezpečilo uživatele, že funkčnost současných robotických vysavačů Roomba není ohrožena. Samozřejmě ale zůstává otázkou, jak se k nim postaví nový čínský majitel. Serverovou infrastrukturu může nechat běžet paralelně se svojí vlastní platformou pro vysavače 3i, stejně jako ji ale může po několika letech vypnout a všechny nové vysavače Roomba postavit na vlastním řešení.
Zdroje: The Verge