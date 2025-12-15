Cnews.cz  »  Hardware  »  iRobot zbankrotoval: čínská konkurence jej nejdřív zdrtila, teď si firmu kupuje

Hardware

iRobot zbankrotoval: čínská konkurence jej nejdřív zdrtila, teď si firmu kupuje

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Vysavač iRobot Roomba Autor: iRobot
iRobot až příliš pozdě přišel se systémem pokročilého mopování.
Nejznámější výrobce robotických vysavačů přechází z amerických do čínských rukou. Dlouhodobé finanční problémy dohnaly firmu k bankrotu a odprodej firmy je jediným řešením.

Už na začátku listopadu bylo jasné, že se společnost iRobot ocitla v průšvihu, ze kterého neexistuje optimistická cesta ven. Dlouhodobě nedokázala plnit svoje závazky vůči věřitelům a postupně snižovala i počty zaměstnanců. Nyní vše vyústilo v očekávaný konec: iRobot přejde pod čínskou společnost Picea Robotics.

Čínský robotický gigant

Nátlak čínské konkurence začal iRobot pociťovat v době covidové pandemie, kdy se na trh dostaly povedené modely od značek jako Xiaomi či Roborock. Ty nabízely sofistikovanější navigaci, funkce a především výhodnější ceny. Americká společnost na tuto vlnu nedokázala zareagovat a nadále vsázela například na kamerovou navigaci. Stejně tak se ve vysavačích Roomba nikdy neobjevilo aktivní mopování – vysavače spoléhaly na jednoduchý hadřík.

Zdroj: Youtube.com

Změna přišla až s poslední generací vysavačů, které pro iRobot vyráběla právě společnost Picea. Ta je největším ODM výrobcem robotických vysavačů na světě, z jehož výrobních linek sjíždějí vysavače Shark a Anker a rovněž některé komponenty pro Philips, Dyson nebo Electrolux. Zároveň produkuje svoje vlastní vysavače pod značkou 3i, které jsou mimochodem dostupné i v Evropě a v recenzích sbírají velmi dobrá hodnocení.

Legendární iRobot na pokraji bankrotu: známým vysavačům Roomba by hrozila ztráta funkčnosti Přečtěte si také:

Legendární iRobot na pokraji bankrotu: známým vysavačům Roomba by hrozila ztráta funkčnosti

iRobot u soudu nyní požádal o ochranu před bankrotem a zahájil proces předání společnosti novému majiteli. Vedení společnosti ubezpečilo uživatele, že funkčnost současných robotických vysavačů Roomba není ohrožena. Samozřejmě ale zůstává otázkou, jak se k nim postaví nový čínský majitel. Serverovou infrastrukturu může nechat běžet paralelně se svojí vlastní platformou pro vysavače 3i, stejně jako ji ale může po několika letech vypnout a všechny nové vysavače Roomba postavit na vlastním řešení.

Zdroje: The Verge

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jak vnímáte, že AI používá obsah médií bez odpovídající náhrady?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

Firma iRobot zkrachovala, nestačila na čínskou konkurenci

Jolla připravuje vlastní evropský telefon se Sailfish OS

Myslel si, že je to chřipka. Bolesti byly příznaky vzácné nemoci

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Brýle z drogerie se hodí jako rychlá pomoc, ale jindy mohou škodit

Proč je vánoční reklama na Kofolu tak oblíbená? Protože se v ní krade

Ani slavní kuchaři nemají tak drahé cukroví jako pražská cukrárna

Modernizace prodeje softwaru: od CD k okamžitému stažení

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI?

Sleva, nebo iluze? Jak e-shopy počítají ceny na Black Friday

ChatGPT se stal nejstahovanější aplikací na světě

Notebook Tuxedo Gemini 17 Gen4 má grafiku Nvidia RTX 5070 Ti