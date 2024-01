Jak funguje Cvak a kolik za něj zaplatíte. Air Bank představila nové platební řešení

Cílem má být překlenout propast mezi platbou hotovostí a platbou kartou, za niž si karetní společnosti účtují i několik procent. Někteří menší obchodníci se tak platbě kartou vyhýbají, neboť to pro ně znamená nemalé náklady. Podle interních výzkumů banky prý 8 z 10 lidí preferuje bezhotovotní platby, u malých obchodníků je ale poměr hotovostních plateb obrácený, až 80 % si nechává platit v hotovosti.

Cvak spojuje platby z účtu na účet (tedy bez zapojení karty) a platby digitalizovanou kartou přes NFC. Ovšem zcela bez účasti Visy nebo Mastercardu. Není ani závislý na bance zákazníka ani obchodníka, kteří nemusí mít účet u Air Bank. V takovém případě je potřeba aktivní Google Pay nebo Apple Pay.

U zmíněných bank, které Cvak podporují napřímo, jde platba přímo z bankovnictví a využívá se rychlosti okamžité platby.





Za využívání služby platí obchodník jeden poplatek 0,8 % z transakce

Obchodník potřebuje mobilní aplikaci Cvak a speciální NFC kartu. Ta slouží místo klasického terminálu. Ve své aplikaci zadá částku, zákazník přiloží telefon nebo hodinky na NFC kartu (terminál), na svém displeji odsouhlasí částku a je hotovo.

Zákazník:

neplatí stále nic

nepotřebuje nic navíc (jen mobilní bankovnictví/Google Pay/Apple Pay jako u současných bezhotovostních plateb)

Obchodník:

potřebuje NFC kartu

potřebuje mobilní aplikaci

platí 0,8 % z transakce

I když to banky napřímo neřeknou, Cvak bude konkurovat karetním společnostem Visa a Mastercard. Radost z ní mít nebudou ani provozovatelé služby Qerko.

Stále je možné platit i přímo z banky do banky přes QR kód, což je zcela zadarmo, ale vyžaduje to od obchodníka a hlavně zákazníka jistou znalost. Také účetně je to potom pro obchodníka složitější, což redakci několik z nich potvrdilo.

zdroj: Air Bank