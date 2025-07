Jak řeší Google každoroční úniky Pixelů? Prostě je ukáže sám, ještě před oficiálním představením

Google oficiálně stanovil datum každoročního eventu Made by Google, na kterém tradičně odhaluje novou generaci smartphonů Pixel a dalšího chytrého příslušenství. Letos ale změnil taktiku a design telefonu ukázal už nyní, čímž vzal vítr z plachet leakerům a nepřímo tak rozbil tajuplnou atmosféru, která se okolo nových Pixelů vždy točila.

Dost neověřeným leakům a spekulacím, takhle vypadá Pixel 10

Na první pohled je jasné, že po vzhledové stránce letos nemůžeme čekat tolik mezigeneračních změn, jako tomu bylo u přechodu mezi osmou a devátou řadou Pixelů. Video ukazující tělo Pixelu 10 v šedomodré barvě prozrazuje, že pohledových změn je zde pomálu.

Snad jedinou na první pohled viditelnou novinkou je třetí fotoaparát, který má být podle magazínu The Verge teleobjektiv. Zda ale bude součástí základního Pixelu 10, nebo si jej Google opět ponechá pro dražší modely Pro a Pro XL, je zatím záhadou. Na jakékoliv další podrobnosti si tak musíme počkat do 20. sprna 2025 do 19:00, kdy se uskuteční letošní Made by Google 2025.

Pokud jde o další zařízení, zvěsti naznačují zatím pouze odhalení nové generace chytrých hodinek Pixel Watch 4 s větší baterií. O sluchátkách Pixel Buds zatím žádné střípky informací nemáme.

zdroj: The Verge