Jak se staví T-Mobile ARENA v Brně? Vydejte se s námi do útrob nejmodernější multifunkční arény v Česku

Pražské O2 areně se už přes dva roky buduje konkurence. Přímo v prostorách brněnského výstaviště se staví nová supermoderní víceúčelová hala, která dnes odhalila své jméno – T-Mobile ARENA. Partnerství s operátorem není jen symbolické. T-Mobile totiž zajišťuje celé stavbě masivní optické i mobilní 5G zasíťování.
My jsme dnes nahlédli do útrob rozestavěné haly, jejíž otevření veřejnosti je plánováno na podzim roku 2026.
Nejmodernější hala v ČR za téměř 5 miliard
Po dokončení se T-Mobile ARENA stane nejlépe digitálně vybavenou halou v České republice. Hala pojme až 13 300 diváků, pro které bude připraveno 1 300 parkovacích míst. Pro zajímavost, celková zastavěná plocha pokrývá 16 470 m² a na její stavbu padlo přes 6 800 tun železa a 30 000 m³ betonu.
T-Mobile ARENA má hostit nejrůznější eventy – od koncertů a kulturních akcí, rodinných show až po sportovní utkání. Celkově má nabídnout až 30 různých variant využití. Na dnešní prezentaci padla také zmínka o plánovaných mistrovstvích České republiky i evropských šampionátech. Rovněž se stane domovem hokejového klubu HC Kometa Brno.
T-Mobile jako hlavní poskytovatel internetu
Technologickou páteř celého komplexu má na starost T-Mobile, který po celé hale instaluje systém iDAS (Indoor Distributed Antenna System). Jeho cílem je zajistit rovnoměrnou distribuci napříč všemi patry i sektory.
O venkovní pokrytí se postarají dva vysílače v C-Band 3500 pásmu, uvnitř haly budou na vrchní ocelové konstrukci instalovány sektorové antény operující napříč všemi pásmy, které má operátor k dispozici (LTE800, LTE1800, LTE2100 a LTE2600). Nasazeny budou aktuálně nejmodernější mMIMO technologie (massive MIMO) v midband pásmech a C-Bandu.
Celkově nabídne T-Mobile ARENA optické spojení až 50 Gb/s, v mobilní síti až 45 Gb/s. Na akci z úst zástupců T-Mobilu mnohokrát zaznělo, že je celý systém záměrně předimenzovaný a v ideálním případě by měl každý návštěvník dosáhnout rychlosti až 2 Gb/s. Navíc by měl ustát i situaci, kdyby se v jeden moment všichni návštěvníci připojili naráz k internetu.
Hala bude napojena k infrastruktuře pomocí dark fibers (tmavých optických vláken) v konfiguraci 2× 48 vláken, což má zajistit dostatečnou rezervu pro budoucí modernizaci. Ve vrchních patrech bude stát dvojice dieselagregátů, každý s výkonem 1 MW. Pro představu, jejich výrobní energie by dokázala zajistit chod menšího sídliště. V T-Mobile ARENĚ však poslouží jako záložní zdroj energie při výpadku proudu a zajištění bezpečného opuštění návštěvníků v nouzových situacích.