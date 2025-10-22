Cnews.cz  »  Internet  »  Jak se staví T-Mobile ARENA v Brně? Vydejte se s námi do útrob nejmodernější multifunkční arény v Česku

Internet

Jak se staví T-Mobile ARENA v Brně? Vydejte se s námi do útrob nejmodernější multifunkční arény v Česku

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

T-Mobile ARENA
T-Mobile ARENA
T-Mobile ARENA
T-Mobile ARENA
T-Mobile ARENA
T-Mobile ARENA
T-Mobile ARENA
T-Mobile ARENA
T-Mobile ARENA
T-Mobile ARENA
T-Mobile ARENA
T-Mobile ARENA
T-Mobile ARENA
T-Mobile ARENA
T-Mobile ARENA
T-Mobile ARENA
T-Mobile ARENA
T-Mobile ARENA
T-Mobile ARENA
T-Mobile ARENA
T-Mobile ARENA
T-Mobile ARENA
T-Mobile ARENA
Všechny fotografie
Navštívili jsme stavbu nejmodernější multifunkční haly v Česku. T-Mobile ARENA pojme přes 13 tisíc návštěvníků a díky masivnímu 5G pokrytí od T-Mobilu se každý z nich připojí rychlostí až 2 Gb/s.

Pražské O2 areně se už přes dva roky buduje konkurence. Přímo v prostorách brněnského výstaviště se staví nová supermoderní víceúčelová hala, která dnes odhalila své jméno – T-Mobile ARENA. Partnerství s operátorem není jen symbolické. T-Mobile totiž zajišťuje celé stavbě masivní optické i mobilní 5G zasíťování.

My jsme dnes nahlédli do útrob rozestavěné haly, jejíž otevření veřejnosti je plánováno na podzim roku 2026.

Nejmodernější hala v ČR za téměř 5 miliard

Po dokončení se T-Mobile ARENA stane nejlépe digitálně vybavenou halou v České republice. Hala pojme až 13 300 diváků, pro které bude připraveno 1 300 parkovacích míst. Pro zajímavost, celková zastavěná plocha pokrývá 16 470 m² a na její stavbu padlo přes 6 800 tun železa a 30 000 m³ betonu.

T-Mobile ARENA

Prostory aktuálně rozestavěné T-Mobile ARENA v prostorách brněnského výstaviště

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

T-Mobile ARENA má hostit nejrůznější eventy – od koncertů a kulturních akcí, rodinných show až po sportovní utkání. Celkově má nabídnout až 30 různých variant využití. Na dnešní prezentaci padla také zmínka o plánovaných mistrovstvích České republiky i evropských šampionátech. Rovněž se stane domovem hokejového klubu HC Kometa Brno.

T-Mobile jako hlavní poskytovatel internetu

Technologickou páteř celého komplexu má na starost T-Mobile, který po celé hale instaluje systém iDAS (Indoor Distributed Antenna System). Jeho cílem je zajistit rovnoměrnou distribuci napříč všemi patry i sektory.

Finální podoba T-Mobile ARENA

Finální podoba T-Mobile ARENA

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

O venkovní pokrytí se postarají dva vysílače v C-Band 3500 pásmu, uvnitř haly budou na vrchní ocelové konstrukci instalovány sektorové antény operující napříč všemi pásmy, které má operátor k dispozici (LTE800, LTE1800, LTE2100 a LTE2600). Nasazeny budou aktuálně nejmodernější mMIMO technologie (massive MIMO) v midband pásmech a C-Bandu.

linux_sprava_tip

Celkově nabídne T-Mobile ARENA optické spojení až 50 Gb/s, v mobilní síti až 45 Gb/s. Na akci z úst zástupců T-Mobilu mnohokrát zaznělo, že je celý systém záměrně předimenzovaný a v ideálním případě by měl každý návštěvník dosáhnout rychlosti až 2 Gb/s. Navíc by měl ustát i situaci, kdyby se v jeden moment všichni návštěvníci připojili naráz k internetu.

Hala bude napojena k infrastruktuře pomocí dark fibers (tmavých optických vláken) v konfiguraci 2× 48 vláken, což má zajistit dostatečnou rezervu pro budoucí modernizaci. Ve vrchních patrech bude stát dvojice dieselagregátů, každý s výkonem 1 MW. Pro představu, jejich výrobní energie by dokázala zajistit chod menšího sídliště. V T-Mobile ARENĚ však poslouží jako záložní zdroj energie při výpadku proudu a zajištění bezpečného opuštění návštěvníků v nouzových situacích.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jak často resetujete počítač do továrního nastavení?

Zobraz výsledek

Nejnovější

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Z našich webů

Dále u nás najdete

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

MicroPythonOS je grafický operační systém pro ESP32

Daňový ráj pro prostitutky se nekoná, i ony musejí příjmy danit

Jaké to bylo na konferenci LinuxDays 2025? (galerie)

Kauza Knihobotu bobtná. Gazdoš by si měl zjistit všechna fakta

Ubuntu 25.10 má nové aplikace a podporuje šifrování s TPM

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Sláva bramborám a dýním: recepty na jídla, která zvládne i začátečník

Soudy zpřísňují pohled na švarcsystém. Za co hrozí pokuta?

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

Penny v Nuslích se muselo přizpůsobit a je černobílé

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Motoristé chtěli snížit OSVČ odvody, ale navrhli jejich zvýšení

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

Mění se pravidla pro odvod pojistného u pečujících rodičů

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie