Japonci ukázali textilní reproduktor, který schováte do polštáře nebo do bundy

Matěj Vlk
Dnes
Sensia reproduktor Autor: Sensia Technology
Textilní reproduktor Sensia
Reproduktor s rozměry 60 × 22 cm je utkaný z vodivých vláken a jeho hlasitosti má konkurovat běžným reproduktorům. Zatím ale nikdo neví, jak zní.

Pokud rádi usínáte s audioknihami, podcasty nebo při poslechu hudby, můžete začít sledovat japonský startup Sensia, který ukázal tzv. textilní reproduktor. Zvuk je u něho opravdu produkován měkkými textilními vrstvami, které lze vložit do ložního prádla či pod prostěradlo. Společnost ale uvádí, že se bude hodit například i pro zavěšení na zeď.

Dvoumilimetrový reproduktor

Základ textilního reproduktoru tvoří dvě textilní vrstvy utkané z vodivých vláken, které jsou odděleny velmi tenkým dielektrickým filmem. Přicházející signál ze zdroje se potom postará o modulaci elektrostatického pole a rozvibrování materiálu. Tím dojde stejně jako u běžných reproduktorů k produkci zvuku. Vývojáři použili blíže nespecifikované flexibilní materiály, které zvyšují kvalitu produkovaného zvuku, ovšem o reálném zvukovém projevu prozatím nevíme vůbec nic. Jediným uvedeným parametrem je hlasitost 65 dB.

Sensia reproduktor

Reproduktor se chová jako běžná látka

Autor: Sensia Technology

Mezi parametry zaujmou především rozměry – samotný textilní reproduktor má 60 × 22 cm a jeho tloušťka je pouhé 2 mm. Váží asi 20 gramů a nebude žádný problém jej umístit například do zmíněného ložního prádla. K reproduktoru je připojena řídicí jednotka s elektronikou s tloušťkou 32 mm a lze napájet z USB. Ta bude muset být odložena stranou.

Zařízení je voděodolné, ale výrobce nedoporučuje jej používat ve vlhkém prostředí ani jej umývat či dokonce prát.

Společnost uvádí, že po získání všech potřebných certifikací od japonských úřadů se chystá k běžnému komerčnímu prodeji. Zatím bohužel neznáme datum zahájení ani cenu, za kterou bude chtít textilní reproduktor prodávat.

Zdroje: Tom’s Hardware, PRtimes.jp

Matěj Vlk

Matěj Vlk

