Jde věda a porno dohromady? Čeští vědci budou moci zkoumat neveřejná data pornowebů Xvides a XNXX

Redakce
Dnes
2 nové názory

Vědci získají přístup k datům velkých českých pornowebů Autor: M-Production / Shutterstock
Díky novým regulím DSA mohou vědci nahlédnout do zákulisních dat velkých platforem, jako jsou velké české pornoweby Xvideos a XNXX. Pomohou s otázkami ohledně internetové bezpečnosti dětí a dospívajících.

Čeští vědci a výzkumníci v budoucnu budou moci získat přístup k neveřejně dostupným datům velkých online pornografických služeb Xvideos a XNXX. Umožní jim to nová pravidla pro podporu vědeckého bádání, která tento týden vešla v platnost v rámci evropské regulace Digital Services Act (DSA).

Přístup k datům pomůže při odhalení internetových rizik

Jak říká server Lupa.cz, nová pravidla umožňují vědecký výzkum na takzvaných velmi velkých online platformách. Ty bude možné požádat o vydání dat a podrobit je zkoumání.

„To může pomoci zodpovědět výzkumné otázky týkající se systémových rizik, jako například jaký obsah se doporučuje dětem a dospívajícím na jejich profilech na sociálních sítích a jak jsou vystaveni škodlivému obsahu či jak platformy chrání spotřebitele před online finančními podvody a jak účinná jsou zavedená opatření. Získání údajů bude podmíněno komplexní žádostí,” uvedl Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který má v Česku DSA na starost.

V Česku pod velmi velké online platformy spadají právě Xvideos a XNXX, které mají sídlo v Praze. Společně se službami Pornhub, YouPorn či RedTube patří mezi vůbec největší weby na světě.

DSA nicméně v České republice ještě nebyla integrována do právního prostředí (bude součástí zákona o digitální ekonomice), takže ČTÚ zatím pouze může „nabídnout konzultaci pro výzkumníky, kteří by o certifikaci měli zájem a chtěli by se certifikovat přímo u národních koordinátorů těchto platforem.“

zdroj: Lupa.cz

Redakce

Koukáš na porno a jsi za to placený. Dobrý ;)
QproTest

