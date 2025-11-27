Je libo Crocsy jako gamepad? Speciální edice pantoflů má D-Pad i ikony legendárních her

Crocsy můžete považovat za nevkusné, nepohodlné či nezdravé, jejich tvůrcům se ale nedá upřít kreativita. Z gumových pantoflů dokázali vytvořit doslova kult s velkým množstvím fanoušků, kteří si mohou vybírat z mnoha designů této obuvi.
Návrháři se stále častěji zaměřují na spolupráci s dalšími značkami, s nimiž vytvářejí edice s licencovaným obsahem. Nejinak je tomu v tomto případě, kdy vznikly Crocsy s nápaditým vzhledem ve stylu Xboxu.
Minecraft i Star Wars
Pantofle jsou doplněny o analogové joysticky, D-Pady, akční ABXY tlačítka a další prvky, které běžně gamepad k Xboxu obsahuje. Tyto Crocsy jsou dostupné primárně přes jejich obuvnický e-shop, kde je lze pořídit za 80 eur (asi 1 940 Kč). Navzdory této ceně už ale nejsou k dispozici ve všech velikostech – nejčastější pánské od 43 do 49 už jsou vyprodány. Za dalších 20 eur lze dokoupit pětici odznáčků z různých her Microsoftu – Halo, Falloutu, DOOMa, WoW a Sea of Thieves.
Nejde přitom o první spolupráci mezi společnostmi Crocs a Microsoft. Před měsícem tak v rámci oslav 50. výročí založení vznikla edice s designem Windows XP. Ta ve svém designu vycházela z ikonické louky, která mohla být doplněna o ikony Internet Exploreru, Koše, Průzkumníku Windows nebo sponky Clippy.
Pokud patříte k fanouškům Crocsů a zároveň geekům, pak existují i další lákavé možnosti. V nabídce tak nechybí pantofle ve stylu Minecraftu, Star Wars a hned několik párů z Harryho Pottera. Vybírat lze podle bradavických kolejí, ale svůj design má i Medový ráj.
Zdroj: Microsoft