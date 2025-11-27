Cnews.cz  »  Hry  »  Je libo Crocsy jako gamepad? Speciální edice pantoflů má D-Pad i ikony legendárních her

Je libo Crocsy jako gamepad? Speciální edice pantoflů má D-Pad i ikony legendárních her

Matěj Vlk
Dnes
Ze spolupráce Microsoftu a výrobce obuvi Crocs nedávno vznikla edice Windows XP, nyní se přidává herní pár ve stylu Xboxu.

Crocsy můžete považovat za nevkusné, nepohodlné či nezdravé, jejich tvůrcům se ale nedá upřít kreativita. Z gumových pantoflů dokázali vytvořit doslova kult s velkým množstvím fanoušků, kteří si mohou vybírat z mnoha designů této obuvi.

Návrháři se stále častěji zaměřují na spolupráci s dalšími značkami, s nimiž vytvářejí edice s licencovaným obsahem. Nejinak je tomu v tomto případě, kdy vznikly Crocsy s nápaditým vzhledem ve stylu Xboxu.

Minecraft i Star Wars

Pantofle jsou doplněny o analogové joysticky, D-Pady, akční ABXY tlačítka a další prvky, které běžně gamepad k Xboxu obsahuje. Tyto Crocsy jsou dostupné primárně přes jejich obuvnický e-shop, kde je lze pořídit za 80 eur (asi 1 940 Kč). Navzdory této ceně už ale nejsou k dispozici ve všech velikostech – nejčastější pánské od 43 do 49 už jsou vyprodány. Za dalších 20 eur lze dokoupit pětici odznáčků z různých her Microsoftu – Halo, Falloutu, DOOMa, WoW a Sea of Thieves.

Windows XP Crocs

Nedávno bylo možné koupit Crocsy ve stylu Windows XP

Autor: Microsoft

Nejde přitom o první spolupráci mezi společnostmi Crocs a Microsoft. Před měsícem tak v rámci oslav 50. výročí založení vznikla edice s designem Windows XP. Ta ve svém designu vycházela z ikonické louky, která mohla být doplněna o ikony Internet Exploreru, Koše, Průzkumníku Windows nebo sponky Clippy.

Pokud patříte k fanouškům Crocsů a zároveň geekům, pak existují i další lákavé možnosti. V nabídce tak nechybí pantofle ve stylu Minecraftu, Star Wars a hned několik párů z Harryho Pottera. Vybírat lze podle bradavických kolejí, ale svůj design má i Medový ráj.

Zdroj: Microsoft

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

