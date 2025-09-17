Jeden launcher vládne všem: Xbox ve Windows 11 umí po updatu propojit i Steam, GOG a další

Aplikace Xbox ve Windows 11 obdržela zásadní aktualizaci, která výrazně vylepšuje její schopnosti. Nově do ní lze přidat tituly z cizích launcherů jakými jsou GOG, Epic, Battle.net a především Steam. Jde tak o další možnost, jak všechny hry dostat do jedné knihovny.
Aplikace s možností připojit cizí platformy dostala i rozšířené možnosti, jak s hrami v knihovně pracovat. Snadno je lze filtrovat tak, aby bylo možné rychle zobrazit tituly jen z vybraných platforem.
Skutečný univerzální herní rozcestník?
Při spuštění hry přes Xbox samozřejmě dojde i k otevření původního launcheru či spouštěcí aplikace, odpadá ale nutnost v něm dále interagovat. To mimo jiné znamená výrazně snadnější ovládání pomocí připojeného gamepadu. Určitě tak půjde o značné vylepšení pro ty, kteří využívají herní PC coby obývákovou sestavu s preferovaným ovládáním pomocí gamepadu.
Microsoft se s novými možnostmi chystá na příchod nových herních handheldů, které by měly nabídnout vylepšené Windows 11 pro tento typ zařízení. Do aplikace Xbox tak přibyla i záložka Moje aplikace, která umožňuje zobrazit obchody jednotlivých platforem (typicky Steam), což usnadní případný nákup nových her.
Vše přitom probíhá automaticky. Jakmile se aplikace Xbox aktualizuje, po dalším spuštění se v ní objeví i hry nainstalované z cizích platforem. V nastavení lze samozřejmě toto chování zcela vypnout, případně ponechat zobrazené pouze hry z vybraných obchodů.
Microsoft v souvislosti s touto aktualizací popsal i další funkce, které do aplikace Xbox postupně dorazí. Má to být především synchronizace her z PC a konzolí s hrami dostupnými v Xbox Cloud Gaming.
Další novinkou je potom drobné vylepšení pro ovládání celého PC pomocí gamepadu. Pokud kdykoli ve hře či v systému uživatel dlouze podrží hlavní tlačítko Xbox, Windows 11 otevřou nabídku Zobrazení úloh. Ta standardně po stisknutí zkraty Win + Tab umožňuje přepínat mezi otevřenými aplikacemi a hrami. Nově tak půjde snadno pomocí gamepadu přepnout ze hry například do vylepšené aplikace Xbox.
zdroj: Microsoft