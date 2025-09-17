Cnews.cz  »  Hry  »  Jeden launcher vládne všem: Xbox ve Windows 11 umí po updatu propojit i Steam, GOG a další

Jeden launcher vládne všem: Xbox ve Windows 11 umí po updatu propojit i Steam, GOG a další

Matěj Vlk
Dnes
Windows 11 handheld Autor: Microsoft
Novou aktualizací míří Microsoft na plánované handheldy, těží z ní ale i hráči s běžnými PC.
Aplikace Xbox nově propojuje většinu běžných herních launcherů a hry tak lze přímo spustit z jednoho místa. Po aktualizaci se hry z ostatních platforem do aplikace přidají automaticky.

Aplikace Xbox ve Windows 11 obdržela zásadní aktualizaci, která výrazně vylepšuje její schopnosti. Nově do ní lze přidat tituly z cizích launcherů jakými jsou GOG, Epic, Battle.net a především Steam. Jde tak o další možnost, jak všechny hry dostat do jedné knihovny.

Aplikace Xbox

Původní platformu naznačuje jen malá ikona u konkrétního titulu.

Autor: Stanislav Janů

Aplikace s možností připojit cizí platformy dostala i rozšířené možnosti, jak s hrami v knihovně pracovat. Snadno je lze filtrovat tak, aby bylo možné rychle zobrazit tituly jen z vybraných platforem.

Skutečný univerzální herní rozcestník?

Při spuštění hry přes Xbox samozřejmě dojde i k otevření původního launcheru či spouštěcí aplikace, odpadá ale nutnost v něm dále interagovat. To mimo jiné znamená výrazně snadnější ovládání pomocí připojeného gamepadu. Určitě tak půjde o značné vylepšení pro ty, kteří využívají herní PC coby obývákovou sestavu s preferovaným ovládáním pomocí gamepadu.

Microsoft se s novými možnostmi chystá na příchod nových herních handheldů, které by měly nabídnout vylepšené Windows 11 pro tento typ zařízení. Do aplikace Xbox tak přibyla i záložka Moje aplikace, která umožňuje zobrazit obchody jednotlivých platforem (typicky Steam), což usnadní případný nákup nových her.

Vše přitom probíhá automaticky. Jakmile se aplikace Xbox aktualizuje, po dalším spuštění se v ní objeví i hry nainstalované z cizích platforem. V nastavení lze samozřejmě toto chování zcela vypnout, případně ponechat zobrazené pouze hry z vybraných obchodů.

Windows Store

Pro novou funkci je třeba aktualizovat aplikaci Xbox přes Windows Store

Autor: Stanislav Janů

Microsoft v souvislosti s touto aktualizací popsal i další funkce, které do aplikace Xbox postupně dorazí. Má to být především synchronizace her z PC a konzolí s hrami dostupnými v Xbox Cloud Gaming.

Cyber25

Další novinkou je potom drobné vylepšení pro ovládání celého PC pomocí gamepadu. Pokud kdykoli ve hře či v systému uživatel dlouze podrží hlavní tlačítko Xbox, Windows 11 otevřou nabídku Zobrazení úloh. Ta standardně po stisknutí zkraty Win + Tab umožňuje přepínat mezi otevřenými aplikacemi a hrami. Nově tak půjde snadno pomocí gamepadu přepnout ze hry například do vylepšené aplikace Xbox.

zdroj: Microsoft

Matěj Vlk

Návody a tipy
