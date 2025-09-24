Cnews.cz  »  Hry  »  Jiří Kára se vrací! Česká internetová legenda dostane vlastní hru

Hry

Jiří Kára se vrací! Česká internetová legenda dostane vlastní hru

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Jiří Kára Simulátor
Jiří Kára Simulátor
Jiří Kára Simulátor
Jiří Kára Simulátor
Jiří Kára Simulátor
Jiří Kára Simulátor
Jiří Kára Simulátor
Jiří Kára Simulátor
Jiří Kára Simulátor
Jiří Kára Simulátor
Jiří Kára Simulátor
Jiří Kára Simulátor
Všechny fotografie
Autentická retro FPS mlátička s ikonickým Jiří Károu v hlavní roli se představí už v říjnu na Startovači.

Pamatujete na jednu z ikon českého internetu Jiřího Káru? Tato dnes už kultovní postava z přelomu tisíciletí se dočká herního zpracování. Jiří Kára Simulátor vás přenese do role samotného „pražského hrdiny“, kde se po svatbě vydá hledat ztracenou nevěstu Blanku.

Dělééj, už jste tady měli bejt čtyři minuty ty magore

Jiří Kára Simulátor je boomer shooter mlátička z prostředí syrových pražských ulic. Jako Jiří Kára se probudíte den po svatbě v popelnici a zjišťujete, že vaše novopečená manželka Blanka zmizela. Pátrání po ní vás zavede skrz tamní pajzly, parky, crackhousy i další zákoutí hlavního města, kde se budete muset potýkat s protivníky ze samotného dna společnosti.

Za hrou stojí Voodoo Kollektiv, malá skupina vývojářů a grafiků a právě Jiří Kára Simulátor má být jejich debutem. Hra nabídne český dabing (Jiřího Káru dabuje Petr Kubelík), mechaniku opilosti, syrový undergroundový nádech Prahy a vlastní soubojový systém založený na flaškách od piva, železných trubkách nebo hořících holubech.

Pokud vás námět hry zaujal, už v říjnu se projekt objeví na Startovači, kde vývojáři spustí crowdfundingovou kampaň pro realizaci této hry. Novinky ze světa této hry můžete prozatím sledovat na oficiálních stránkách, Instagramu nebo síti X.

prace_s_linuxem_tip

A jestli netušíte, kdo vlastně Jiří Kára byl, na YouTube najdete celé video jeho svatby s Blankou z roku 2000.

Zdroj: Youtube.com

zdroj: jirikarasimulator.cz

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Nejnovější

Anketa

Řešíte výkon při nabíjení telefonu?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Z našich webů

Dále u nás najdete

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

Bývalý šéf bezpečnosti WhatsAppu upozorňuje na díry v systému

Mění se dávky i životní minimum. Ovlivní to exekuční srážky?

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Ozvěte se, pokud se považujete za chodicí technickou encyklopedii

Jak funguje obnovitelná nafta?

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

Čtvrtina lidí nedokáže narovnat shrbená záda. Úlevu přinesou cviky

Co nového přináší Securitytrends 3/2025?

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Paušální daň 2026: Podnikatelé si připlatí o 15 tisíc více

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Lidé platí tisíce za vitamíny a léky v infuzích, přínos je ale pochybný

Nové testy odhalí, zda žena nemá v těle virus HPV

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Prevence nádoru čípku se změní. Současná mnoho případů neodhalí

Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat?

Třikrát a dost? Co mění nová pravidla u smluv na dobu určitou

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI