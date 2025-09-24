Jiří Kára se vrací! Česká internetová legenda dostane vlastní hru

Pamatujete na jednu z ikon českého internetu Jiřího Káru? Tato dnes už kultovní postava z přelomu tisíciletí se dočká herního zpracování. Jiří Kára Simulátor vás přenese do role samotného „pražského hrdiny“, kde se po svatbě vydá hledat ztracenou nevěstu Blanku.
Dělééj, už jste tady měli bejt čtyři minuty ty magore
Jiří Kára Simulátor je boomer shooter mlátička z prostředí syrových pražských ulic. Jako Jiří Kára se probudíte den po svatbě v popelnici a zjišťujete, že vaše novopečená manželka Blanka zmizela. Pátrání po ní vás zavede skrz tamní pajzly, parky, crackhousy i další zákoutí hlavního města, kde se budete muset potýkat s protivníky ze samotného dna společnosti.
Za hrou stojí Voodoo Kollektiv, malá skupina vývojářů a grafiků a právě Jiří Kára Simulátor má být jejich debutem. Hra nabídne český dabing (Jiřího Káru dabuje Petr Kubelík), mechaniku opilosti, syrový undergroundový nádech Prahy a vlastní soubojový systém založený na flaškách od piva, železných trubkách nebo hořících holubech.
Pokud vás námět hry zaujal, už v říjnu se projekt objeví na Startovači, kde vývojáři spustí crowdfundingovou kampaň pro realizaci této hry. Novinky ze světa této hry můžete prozatím sledovat na oficiálních stránkách, Instagramu nebo síti X.
A jestli netušíte, kdo vlastně Jiří Kára byl, na YouTube najdete celé video jeho svatby s Blankou z roku 2000.
zdroj: jirikarasimulator.cz