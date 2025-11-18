Cnews.cz  »  Hardware  »  Kamera DJI Osmo Action 6 umí fyzicky měnit clonu a má čtvercový snímač jako iPhone

Hardware

Kamera DJI Osmo Action 6 umí fyzicky měnit clonu a má čtvercový snímač jako iPhone

Matěj Vlk
Dnes
DJI Osmo Action 6 Autor: DJI
Údaje o proměnlivé cloně a velkém senzoru uvádí DJI přímo na kameře.
DJI u nové kamery ukázalo zajímavé obrazové vlastnosti, které se doposud mezi akčními kamerami příliš nenosily. Mohou ale pomoci jak ke kvalitnějším snímkům, tak snadnější postprodukci.

K hrstce výrobců outdoorových kamer, kteří mohou konkurovat zavedenému GoPro, patří DJI. To se nyní pochlubilo novým modelem DJI Osmo Action 6, který byl po čínské předpremiéře představen pro globální trh. Na první pohled se příliš neliší od předchozí generace, obrazové vlastnosti se ale dočkaly výrazných změn.

S proměnnou clonou

DJI v prvé řadě zvětšilo snímač a rovněž změnilo poměr stran. Nyní totiž používá čtvercový CMOS snímač s rozměrem 1/1,1", což znamená stejné možnosti, jako ukázal Apple u nových iPhonů. Díky poměru stran 1:1 totiž nezáleží na orientaci kamery. Ve vertikálním i horizontálním uchycení zkrátka vždy bude k dispozici totožná plocha snímače. Toho lze navíc využít i v postprodukci pro změny kompozice.

Zdroj: Youtube.com

Podobně zajímavou novinkou je potom možnost měnit clonu. A to přímo fyzicky jako u běžných fotoaparátů. Pohybovat se lze v rozsahu f/2,0 až f/4,0. Zatímco na začátku s nejnižším clonovým číslem dopadá na snímač nejvíc světla a zmenší se hloubka ostrosti, s nejvíc přivřenou clonou se naopak hloubka ostrosti zvětšuje a omezuje se množství světla. U pevné clony (GoPro používá f/2,8) je v extrémních případech potřeba využívat ND filtry pro omezení nadbytečného světla.

DJI Osmo Action 6

Jak bývá u DJI zvykem, kameru prodává i v různých sadách. Ta s názvem Adventure obsahuje dva akumuátory, nabíjecí pouzdro a teleskopickou selfie tyč.

Autor: DJI

Další tradiční parametry zůstávají nezměněné – maximálním rozlišením zůstává 4K při 120 fps a při 240 fps lze točit pouze ve Full HD. Umělým dopočtem mezisnímků lze potom snímkovou frekvenci ve Full HD zvýšit na 960 fps. GoPro je na tom o něco lépe — poslední model Hero13 Black umožňuje 5,3K@60 a 2,7K@240. Nezměnila se ani konfigurace displeje nebo velmi povedený systém stabilizace obrazu.

Naopak výdrž by měla být lepší u DJI, ostatně u GoPro jde společně s přehříváním o jednu z nejkritizovanějších vlastností. Výměnný akumulátor má u DJI Osmo Action 6 kapacitu 1 950 mAh a v základním filmovém rozlišení 1080p@24 má v ideálních podmínkách zvládnout až 4 hodiny. Při přepnutí na vyšší rozlišení a frekvenci se samozřejmě výdrž rapidně sníží. Pokud by ve 4K a 60 fps vydržela baterie alespoň 2 hodiny, šlo by o úspěch.

Cenu kamery DJI Osmo Action 6 na českém trhu zatím neznáme, pro Evropu je ale nastavena na 389 eur. Dá se tak očekávat něco jako 9 490 Kč.

Zdroj: DJI

Vstoupit do diskuse

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky.

