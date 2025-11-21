Cnews.cz  »  Hry  »  Kamioňáci vítězí. Tvůrci Euro Truck Simulator 2 se stali nejcennější herní společností v Česku

Kamioňáci vítězí. Tvůrci Euro Truck Simulator 2 se stali nejcennější herní společností v Česku

Dominik Dobrozenský
Dnes
Euro Truck Simulator 2 Autor: SCS Software
Euro Truck Simulator 2
Podle žebříčku nejhodnotnějších českých firem poráží studio SCS Software dosavadní jedničku Bohemia Interactive.

Pražské vývojářské studio SCS Software stojící za populárními simulátory Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator překonalo dosavadní jedničku na českém trhu a stalo se nejhodnotnější herní společností v Česku.

Kamiony vítězí nad armádou

Společnost SCS Software založená v roce 1997 bratry Šebory (Petr a Pavel) a Martinem Českým se podle posledního žebříčku nejhodnotnějších českých firem usadila na 70. místě s odhadovanou hodnotou 7,4 miliard korun. De facto poprvé tak byla překonána dosavadní jednička Bohemia Interactive stojící za veleúspěšnou sérií Arma, jejíž aktuální hodnota je odhadována na 7,3 miliard korun.

„Obě firmy jsou silné. SCS má dlouhodobě nastavený stabilní model fungování – udržují dvě klíčové hry a ty dál rozšiřují. Bohemia Interactive má mnohem širší portfolio. Přivádí na svět úplně nové tituly, a jde tak o rizikovější model. Konzervativní přístup SCS tak funguje stabilněji, Bohemka naproti tomu může zaznamenávat větší výkyvy směrem dolů i nahoru, zvlášť pokud vydá třeba Armu 4 a ta bude mít úspěch u hráčů,“ komentuje podle magazínu Seznam Zprávy výsledky analýzy předseda Asociace českých herních vývojářů Pavel Barák.

SCS Software si drží stabilní příjmy zejména díky pravidelným herním rozšířením (DLC). Tím posledním je například Nordic Horizons, které vychází 27. listopadu. Velký zájem budí i připravované rozšíření Coaches, které do hry přidá plně funkční autobusovou dopravu.

Autobusy oficiálně potvrzeny. Do Euro Truck Simulator 2 přijde nová éra dálkové přepravy pasažérů Přečtěte si také:

Pokud vám v ETS2 nestačí současné pokrytí České republiky, může vás potěšit fanouškovský projekt CzechRealMap, který si klade za cíl přinést do hry detailní zpracování českých silnic, a to v poměru 1:1. Trasu Praha-Brno tak ve hře projedete reálně za dvě a půl hodiny. S tím rozdílem, že vás nebudou brzdit žádné kolony.

zdroj: Seznam Zprávy

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

