Kolik dat Češi o Vánocích prohnali? Místo sněhu letos padaly u Vodafonu rekordy

Zatímco letošní Vánoce na sníh moc bohaté nebyly, v datovém provozu padaly rekordy, minimálně co se sítě tuzemského operátora Vodafone týče. Ten při Štědrém dnu zaznamenal významný nárůst provozu. Nejvíce přitom dat, kterých Češi každý den prosurfovali 2 538 TB.
Zhruba 23 % z tohoto objemu obsloužila moderní 5G síť. Největší datová špička přišla Vodafonu ve 21 hodině na Štědrý večer, kdy zákazníci spotřebovali 159 TB dat. Tato čísla jsou jasným ukazatelem, že Češi stále více upřednostňují WhatsApp a jiné komunikátory místo klasických hovorů nebo SMS zpráv.
Jak jste letos komunikovali na Vánoce s blízkými?
Objem tradičních telefonních hovorů meziročně klesl, a to zhruba o 5 %. Vodafone na Štědrý den zaznamenal celkem 10 213 240 spojených hovorů, ve špičce mezi 10. a 11. hodinou dopolední pak 1,18 milionu hovorů. SMS zprávy jsou dlouhodobě na ústupu a jejich počet se meziročně snížil o 16 % na 3 666 110 (ve Štědrý den).
Vodafone také zveřejnil přehledy nejaktivnějších zahraničních zemí, kam lidé přes Vánoce volali. Je to Ukrajina, Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko, Francie, Rumunsko, Itálie, Bulharsko a Velká Británie.
zdroj: Vodafone