Kolik dat Češi o Vánocích prohnali? Místo sněhu letos padaly u Vodafonu rekordy

Dominik Dobrozenský
Dnes
Spotřeba dat o Vánocích prudce stoupala Autor: djavan rodriguez / Shutterstock
Místo sněhu letos o Vánocích padaly datové rekordy – statistiky Vodafonu odhalily, kolik dat Češi během svátků skutečně propálili.

Zatímco letošní Vánoce na sníh moc bohaté nebyly, v datovém provozu padaly rekordy, minimálně co se sítě tuzemského operátora Vodafone týče. Ten při Štědrém dnu zaznamenal významný nárůst provozu. Nejvíce přitom dat, kterých Češi každý den prosurfovali 2 538 TB.

Zhruba 23 % z tohoto objemu obsloužila moderní 5G síť. Největší datová špička přišla Vodafonu ve 21 hodině na Štědrý večer, kdy zákazníci spotřebovali 159 TB dat. Tato čísla jsou jasným ukazatelem, že Češi stále více upřednostňují WhatsApp a jiné komunikátory místo klasických hovorů nebo SMS zpráv.

Objem tradičních telefonních hovorů meziročně klesl, a to zhruba o 5 %. Vodafone na Štědrý den zaznamenal celkem 10 213 240 spojených hovorů, ve špičce mezi 10. a 11. hodinou dopolední pak 1,18 milionu hovorů. SMS zprávy jsou dlouhodobě na ústupu a jejich počet se meziročně snížil o 16 % na 3 666 110 (ve Štědrý den). 

Školení Linux

Vodafone také zveřejnil přehledy nejaktivnějších zahraničních zemí, kam lidé přes Vánoce volali. Je to Ukrajina, Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko, Francie, Rumunsko, Itálie, Bulharsko a Velká Británie.

Přečtěte si také:

Vodafone má nový Wi-Fi 7 router. Ultra Hub 7 láká na doplňkové funkce, ale koupit ho je problém

zdroj: Vodafone

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

