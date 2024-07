Kolik lidí pracuje ve Valve? Překvapivě málo, ale společnost stojí 444 milionů ročně

Valve patří mezi videoherní společnosti s obrovským vlivem na herní průmysl zejména kvůli veleúspěšné platformě Steam, na které zároveň provozuje i své počítačové hry. Navzdory svému postavení na videoherním trhu Valve zaměstnává od roku 2021 „pouze“ 336 zaměstnanců, což je oproti jiným gigantům typu Riot Games nebo Ubisoft nepatrné číslo.

Data o počtech zaměstnanců a jejich platech zaměstnanců byla součástí silně redigovaného dokumentu ze soudního sporu Valve vs Wolfie Games, který amerického giganta žaloval za zneužívání dominantního postavení na trhu. Jak poznamenal tvůrce SteamDB Pavel Djundik, některá data byla v dokumentu zobrazená navzdory začernění, a to včetně počtu zaměstnanců a jejich hrubé mzdy za posledních 18 let.

Z dat sahajících až do roku 2003 (spuštění platformy Steam) jsou zaměstnanci rozděleni do čtyř skupin Admin, Hry, Steam a od roku 2011 přibyla čtvrtá kategorie Hardware. Z tabulky zveřejněné na magazínu The Verge je možné vyčíst řadu zajímavých informací, například počet zaměstnanců v různých kategoriích nebo jejich hrubou mzdu.





Z tabulek se dozvíme spíše náklady na zaměstnance, tedy ne přímo jejich platy. Valve na svých 336 zaměstnanců vynakládá zhruba 444 milionů dolarů ročně.

Sekce Admin Autor: se souhlasem The Verge Sekce Games Autor: se souhlasem The Verge Sekce Steam Autor: se souhlasem The Verge Sekce Hardware Autor: se souhlasem The Verge

Zajímavý je kupříkladu fakt, že mzdy s 221 miliony dolarů v kategorii Hry dosáhly vrcholu v roce 2017 i přesto, že v tomto roce Valve žádnou hru nevydal. Šlo pravděpodobně o výdaje spojené s podporou a práci na hrách Valve, jako je Counter-Strike nebo Dota 2.

Pokud bychom zůstali u roku 2021, z celkového počtu zaměstnanců se hrám věnovalo 181 lidí, platformě Steam 79 a hardwaru pouhých 41 lidí. S příchodem Steam Decku toto číslo pravděpodobně narostlo, i tak není žádným tajemstvím o spolupráci Valve s jinými společnostmi ohledně hardwaru (a potažmo i softwaru).

Soudní spor Wolfire Games vs Valve ukázal, že Valve věnuje jen malou část svých příjmů na údržbu a vylepšování svého obchodu s hrami Steam. Zajímavé však je, že i při takto nízkém počtu zaměstnanců zůstává Valve velmi ziskovou společností, odhadem okolo 15 milionů dolarů ročně na jednoho zaměstnance, což je větší číslo než u Googlu, Amazonu nebo Microsoftu.