Komentář: Ohlédnutí za tragickou funkčností eDokladů při volbách do poslanecké sněmovny. Jak se z ní poučit?

O víkendu se konaly volby do poslanecké sněmovny a zároveň se jednalo o první velké volby, při kterých se před volební komisí mohli občané prokázat „moderním“ způsobem pomocí elektronických dokladů. Avšak realita byla taková, že nemohli, a to díky podcenění celé situace Digitální informační agenturou.
Už v pátek před samotným zahájením voleb došlo k přetížení systému NIA a mnozí občané (včetně mě) nemohli aktualizovat digitální výpis svého občanského průkazu. Otevřením dveří volebních komisí se problém jen umocnil a já se do aplikace eDoklady krátkodobě nemohl ani přihlásit.
Kdo by to byl čekal, že v době smartphonové je budou lidé chtít používat? Samotné ministerstvo vnitra začátkem minulého týdne skrze oficiální žádost vyzývalo k aktualizování eDokladů „před vstupem do volební místnosti“. Nevím jak vy, ale já si tuto větu vykládám jako výzvu aktualizovat eDoklady krátce předtím, než půjdu volit. Ne minimálně 48 hodin před, jak nabádá instruktážní video.
Na vzniklou situaci reagovala DIA (Digitální informační agentura), kdy v příspěvcích na síti X (ne)vysvětlila příčinu problému a pouze upozornila, že se eDoklady potýkají s problémy a doporučila si k volbám vzít si klasický občanský průkaz. Na nefunkční elektronický průkaz dojela i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která se musela vracet pro klasickou občanku.
Problémy s ověřením se podařilo vyřešit až ve večerních hodinách, nicméně i poté trvalo nějakou dobu, než se situace stabilizovala. Vzhledem k tomu, že jsem chtěl volit s elektronickou občankou, dostal jsem se k volbám až v sobotních dopoledních hodinách, když už naštěstí systém (minimálně mně) fungoval bez problému.
Jaké z toho plyne ponaučení?
Po bitvě je každý generál. Avšak zde je dobré si přiznat, že došlo k vážnému podcenění situace a zařídit, aby se při dalších volbách už podobná patálie neopakovala. Ještě, že se jedná o první takovýto fail státního systému.. tedy počkat, nechytáte déjà vu při pomyšlení na státní e-shop s dálničními známkami?
Stále mi není jasné, že si nikdo před volbami nepoložil otázku, zda v dnešní době smartphonové nebudou lidé volit raději pomocí eDokladů a nepřipravil systém na zvýšenou zátěž těsně před začátkem voleb. Podle údajů DIA byl zaznamenán rekordní počet přihlášení už během prvních 4 hodin voleb, konkrétně přes 1,5 milionu.
Ředitel DIA Martin Mesršmít situaci komentoval slovy „Došlo k nesprávnému odhadu a testování na tuto zátěž. Zájem o eDoklady byl velký, což nás velmi potěšilo a velmi nás mrzí to, že se nepodařilo zájem pokrýt kapacitou systému.“ Zároveň nabídl rezignaci vicepremiérovi pro digitalizaci Marianu Jurečkovi.