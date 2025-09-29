Cnews.cz  »  Hardware  »  Konec bateriím i kabelům. Nová klávesnice od Logitechu má solární panel a sama se nabije i z lampy

Hardware

Konec bateriím i kabelům. Nová klávesnice od Logitechu má solární panel a sama se nabije i z lampy

Marek Kuřina
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Bezdrátové periferie se již dávno staly standardem v kancelářích i domácnostech. Nabízejí větší volnost pohybu, pracovní stůl bez změti kabelů a snadné přepínání mezi více zařízeními. Logitech

Nová klávesnice Signature Slim Solar+ (model K980) od Logitechu jde v tomto moderním duchu ještě dál, řeší totiž elegantně i problém s napájením. 

Využívá jednoduše jak přirozené denní, tak umělé světlo místo tradičních baterií či USB nabíjení. Podle výrobce by měla novinka poskytovat výdrž až čtyři měsíce v naprosté tmě a praktické funkce pro práci, od přepínání mezi zařízeními až po vlastní klávesu pro AI.

Světelný pás není jen designová vychytávka 

Novinka je vybavena technologií Logi LightCharge. Světelný pás a efektivní správa energie umožňuje, aby se zařízení dobíjelo z přirozeného i umělého osvětlení. Klávesnice tedy nepotřebuje USB port pro dobíjení, nemá ani vyměnitelné baterie, design je proto minimalistický a zcela se obejde bez kabelů.

Logitech Slim Solar+ (model K980)

Logitech Slim Solar+ (model K980)

Autor: Logitech

Připojit lze až tři zařízení

Signature Slim Solar+ má plnohodnotné rozložení (full-size), včetně numerické části a nízkoprofilových mechanických kláves pro pohodlné psaní. Podpora Easy-Switch umožňuje připojit klávesnici až ke třem zařízením a přepínat mezi nimi.

Nechybí ani speciální klávesa AI Launch Key, která ve výchozím stavu spouští například Microsoft Copilot (na Windows) nebo Gemini (na ChromeOS). Lze ji také přemapovat dle vlastního uvážení prostřednictvím aplikace Logi Options+.

docker + kubernetes školení s dotací tip

Kvíz:Jste klávesový ninja aneb jak zběhlí jste v klávesových zkratkách? Přečtěte si také:

Kvíz:Jste klávesový ninja aneb jak zběhlí jste v klávesových zkratkách?

K dispozici jsou i klávesy pro ovládání mikrofonu nebo kamery. Mechanická životnost kláves je udávána výrobcem na 10 milionů stisků. Novinka je již na tuzemském trhu v prodeji, a to za 2699 Kč.

zdroj: Logitech

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Marek Kuřina

Témata:

Nejnovější

Anketa

Řešíte výkon při nabíjení telefonu?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Z našich webů

Dále u nás najdete

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Šest nemocí za rok je u dětí normální, u dospělých je to varovné

Příčinou nepříjemné vyrážky mohou být sametky

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Největšími investory do spywaru jsou Spojené státy

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

ChatGPT ovládá více než 80% trhu, konkurence zaostává

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Minimální mzda a zaručený plat pro rok 2026 v tabulkách

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI