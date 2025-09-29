Konec bateriím i kabelům. Nová klávesnice od Logitechu má solární panel a sama se nabije i z lampy

Nová klávesnice Signature Slim Solar+ (model K980) od Logitechu jde v tomto moderním duchu ještě dál, řeší totiž elegantně i problém s napájením.
Využívá jednoduše jak přirozené denní, tak umělé světlo místo tradičních baterií či USB nabíjení. Podle výrobce by měla novinka poskytovat výdrž až čtyři měsíce v naprosté tmě a praktické funkce pro práci, od přepínání mezi zařízeními až po vlastní klávesu pro AI.
Světelný pás není jen designová vychytávka
Novinka je vybavena technologií Logi LightCharge. Světelný pás a efektivní správa energie umožňuje, aby se zařízení dobíjelo z přirozeného i umělého osvětlení. Klávesnice tedy nepotřebuje USB port pro dobíjení, nemá ani vyměnitelné baterie, design je proto minimalistický a zcela se obejde bez kabelů.
Připojit lze až tři zařízení
Signature Slim Solar+ má plnohodnotné rozložení (full-size), včetně numerické části a nízkoprofilových mechanických kláves pro pohodlné psaní. Podpora Easy-Switch umožňuje připojit klávesnici až ke třem zařízením a přepínat mezi nimi.
Nechybí ani speciální klávesa AI Launch Key, která ve výchozím stavu spouští například Microsoft Copilot (na Windows) nebo Gemini (na ChromeOS). Lze ji také přemapovat dle vlastního uvážení prostřednictvím aplikace Logi Options+.
K dispozici jsou i klávesy pro ovládání mikrofonu nebo kamery. Mechanická životnost kláves je udávána výrobcem na 10 milionů stisků. Novinka je již na tuzemském trhu v prodeji, a to za 2699 Kč.
zdroj: Logitech