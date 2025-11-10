Konec čekání na Wrapped. Nová funkce Spotify ukáže osobní statistiky mnohem častěji

Spotify přidalo do svých mobilních aplikací funkci, která vypíše personalizované statistiky o poslechu hudby. Ukazuje nejoblíbenější interprety, skladby, případně další přehledy. Ty umožňují rychlé namixování playlistu podle oblíbeného obsahu z posledního týdne.
Statistiky jsou k dispozici po rozkliknutí bočního uživatelského menu pomocí profilové fotky. Sem přibyla nová záložka Statistiky poslechu. Spotify v současné době uvádí, že je funkce k dispozici v 60 zemích, mezi nimiž se nachází i Česko.
Zpřístupňování ale probíhá postupně i podle platforem. U stejného účtu vidíme statistiku v aplikaci na iPhonu, ale v aplikaci pro Android ještě není dostupná ani v nejnovější verzi. Přehled se při spuštění týká měsíce října a dle informací ve Spotify bude aktualizace statistik probíhat vždy v noci z neděle na pondělí v 1:00.
Obdobně jako u každoročních přehledů Wrapped umožňuje i týdenní statistiky jednoduše sdílet s přáteli nebo na sociální sítě. U každého týdne se nachází sdílecí ikona, která vygeneruje grafický přehled s pěticí nejposlouchanějších umělců a skladeb.
Zdroj: Spotify