Konec čekání na Wrapped. Nová funkce Spotify ukáže osobní statistiky mnohem častěji

Matěj Vlk
Dnes
Logo Spotify Autor: Spotify
Statistiky se dostaly do mobilních aplikací na platformách iOS a Android. Zpřístupňování ale probíhá postupně.
Statistiky poslechu přibyly do mobilních aplikací Spotify, kde každý týden vypisují nejposlouchanější umělce a skladby. Doplnily tak každoroční Wrapped.

Spotify přidalo do svých mobilních aplikací funkci, která vypíše personalizované statistiky o poslechu hudby. Ukazuje nejoblíbenější interprety, skladby, případně další přehledy. Ty umožňují rychlé namixování playlistu podle oblíbeného obsahu z posledního týdne.

Statistiky jsou k dispozici po rozkliknutí bočního uživatelského menu pomocí profilové fotky. Sem přibyla nová záložka Statistiky poslechu. Spotify v současné době uvádí, že je funkce k dispozici v 60 zemích, mezi nimiž se nachází i Česko.

Postup pro Spotify Stats

Statistiky objevíte po klepnutí na profilový obrázek v nové nabídce Statistiky poslechu.

Autor: Spotify

Zpřístupňování ale probíhá postupně i podle platforem. U stejného účtu vidíme statistiku v aplikaci na iPhonu, ale v aplikaci pro Android ještě není dostupná ani v nejnovější verzi. Přehled se při spuštění týká měsíce října a dle informací ve Spotify bude aktualizace statistik probíhat vždy v noci z neděle na pondělí v 1:00.

WT100_25

Obdobně jako u každoročních přehledů Wrapped umožňuje i týdenní statistiky jednoduše sdílet s přáteli nebo na sociální sítě. U každého týdne se nachází sdílecí ikona, která vygeneruje grafický přehled s pěticí nejposlouchanějších umělců a skladeb.

Zdroj: Spotify

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

