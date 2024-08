Konec desítkám otevřených karet. Do Google Chrome přibude inteligentní vyhledávání v historii prohlížení a Google Lens známý ze smartphonů

Patříte mezi jedny z neúnavných „schraňovačů“, co sbírají otevřené záložky v prohlížeči jako známky a bojí se, že po jejich zavření je v historii prohlížení už nikdy nenajdou? V tom případě pro vás může být vysvobozením nová funkce, která do prohlížeče Google Chrome přinese vyhledávání v historii prohlížení na základě pokládání otázek.

Funkce bude poháněna pomocí umělé inteligence Gemini (a rodiny velkých jazykových modelů Googlu) a bude skrze ni možné klást otázky ve svém rodném jazyce, jako byste se ptali na ulici osoby na cestu. Prohlížeči tak můžete například položit otázku „Jak se jmenovala ta zmrzlinárna, na kterou jsem se díval minulý týden?“, nechat jej prohledat vaši historii a najít vám relevantní stránky.

Prohlížeč Google Chrome obohatí inteligentní vyhledávání v historii prohlížení Autor: Google

Tato nová funkce bude brzy dostupná pro uživatele desktopové verze prohlížeče Chrome, bohužel pro nás ale zatím pouze v zemích USA. Její rozšíření do ostatních států a světadílů je zatím otázkou času. Funkce inteligentního prohlížení podle blogového příspěvku Googlu nebude fungovat na stránkách, které jste prohlíželi v anonymním režimu.





Dvě nové AI funkce: Google Lens pro Chrome na počítači a přehled produktů napříč záložkami

Mimo inteligentní prohledávání historie přidá Google do svého prohlížeče další dvě funkce založené na umělé inteligenci. Tou první je Google Lens, dobře známý z mobilních zařízení se systémem Android a iOS. Díky němu budete moci snadno vyhledávat a klást otázky k čemukoliv, co vidíte, aniž by bylo nutné opustit aktuální záložku.





Google Lens vám například najde jméno květiny a informace o ní Autor: Google Google Lens vám například vyhledá objekt na stránce Autor: Google

S jeho pomocí budete moci například identifikovat objekty na stránce a na jejich základě klást doplňující otázky. Kupříkladu po identifikaci květiny na obrázku se můžete dále zeptat, kolik slunce a zálivky tato květina potřebuje, aniž byste opustili danou stránku.

Druhá AI funkce nese název Tab Compare a poskytne vám přehled produktů napříč více otevřenými záložkami na jednom místě. V přehledu uvidíte specifikace produktů, cenu, uživatelské hodnocení a další. Vše na jednom místě, aniž by bylo nutné mezi záložkami ručně překlikávat. Podle Googlu bude tato funkce zatím omezena pouze na produkty (například boty, telefony, sluchátka), v budoucnu by ale mohla zahrnovat i porovnávání škol, univerzit nebo dalších institucí.