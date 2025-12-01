Konec firmy, jež je synonymem mechanických klávesnic? Cherry má problémy, zavírá výrobu v Německu

Pokud jste fandové mechanických klávesnic a nejspíš i pokud jimi nejste, asi jste už slyšeli jméno Cherry. Spínačů Cherry pro mechanické klávesnice a jejich barevně odlišené typy (MX Red, MX Blue, MX Brown atd) se staly základním pojmem, v podstatě právě Cherry vděčíme z velké části za moderní renesanci mechanických klávesnic. Unikátní to bylo v tom, že firma v tomto oboru pracovala už od osmdesátých let. Dlouho už ale možná nebude.
Cherry v problémech
Firma Cherry vznikla původně v USA, ale v roce 1973 přesídlila do německého města Auerbach in der Oberpfalz. V roce 1973 začala vyrábět klávesnice a v osmdesátých letech přišla s mechanickými spínači Cherry MX (na trhu by měly být od roku 1985). Ty byly dlouho spíše průmyslovým než spotřebitelským artiklem, protože v osobních počítačích místo nich zvítězily extrémně jednoduché a levné membránové klávesnice.
Nicméně v první dekádě tohoto tisíciletí začala renesance mechanických spínačů nesená zájmem například profesionálních uživatelů (například programátorů) či amatérských nadšenců, ale také hráčů, jejímž výsledkem je dnešní rozšíření mechanických klávesnic. A tato renesance byla nerozlučně spjatá právě s firmou Cherry a jejími spínači, kterých postupně vyvinula velké množství typů (odlišených barvou) s různými vlastnostmi.
Ovšem od té doby se do výroby spínačů pustilo množství konkurenčních firem zejména z Číny, takže dnes už zdaleka neuslyšíte jen o Cherry, ale často spíš o jménech jako Kailh, Omron nebo Gateron a dalších. Někdy jde o kopie, někde už i o spínače, které jsou občas označované za zdokonalenou verzi původních spínačů Cherry (patent na původní design Cherry MX vypršel v roce 2014). Objevují se ale i nové principy jako jako optické snímače nebo snímače používající Hallův jev (pravda, to není úplně nový nápad, požívala je klávesnice československého SMEP PP06). Cherry s touto konkurencí nestíhá držet krok a nemůže jí konkurovat cenově.
CEO firmy teď na mimořádné radě oznámil, že se firma dostala do značných problémů, které si vyžádají radikální řešení. Za prvních devět měsíců roku vykázala ztrátu 20,4 milionu eur při tržbách 70,7 milionu eur a aktuálně má větší dluh, než je hodnota akcií firmy. Firmu tvrdě postihuje propad prodejů, ještě v roce 2021 byly tržby 168,5 milionu eur.
Outsourcing místo vlastní výroby
Tato situace dotlačila Cherry k tomu, že po dlouhých dekádách přestala vyrábět komponenty klávesnic přímo v Německu v Auerbachu. V původním sídle firmy poběží dál už jen administrativa, vývoj a služby typu podpora, plus logistika firmy, a to v cenově efektivním režimu, takže asi může dojít i na různé úspory a zmenšování stavu.
Firma uvádí, že už nebude sama provozovat sériovou výrobu svých produktů, která přejde na princip outsourcingu. Má se přesune k partnerským subdodavatelům v Číně, a co je pro nás zajímavé, také na Slovensko. Není ovšem řečeno, kterých komponentů se slovenský outsourcing týká. Předpokládáme, že výroba samotných spínačů přejde nejspíš do Číny. Je otázka, zda je dokonce nebudou vyrábět továrny jednoho z novějších konkurentů nebo ODM firma, která už vyrábí i pro některé z těchto firem.
Cherry také počítá s tím, že se pokusí prodat jednu ze svých divizí. Vedle samotné výroby spínačů (divize komponentů) má firma divizi samotných hotových periférií jako jsou klávesnice nebo myši, a divizi medicínských zařízení (Digital Health & Solutions). Jednu z posledních dvou jmenovaných by firma chtěla kvůli vysokému dluhu prodat, aby mohla sanovat druhou z nich. Je tak docela dobře možné, že značka Cherry jako výrobce klávesnic skončí, nebo její jméno převezme jiná společnost, která posléze s původním Cherry asi už nebude mít mnoho společného.
Výroba spínačů není zdá se zatím určená k prodeji, jenže jak už bylo řečeno, v jejím případě byl kompletně ukončen provoz výrobní linky. Předpokládáme, že se firma bude snažit dál vyrábět současné portfolio nebo jeho část u nového externího dodavatele, ale kdo ví, zda to není začátek procesu, který nakonec povede když ne rovnou ke konci spínačů Cherry, tak jejich postupnému odchodu z trhu, na kterém pak zůstanou jen jejich klony a konkurence.
Nejdéle fungující výrobce klávesnic
Cherry bývala označovaná za nejdéle aktivního výrobce klávesnic pro počítače na světě. Bude škoda, pokud skončí, zvlášť vzhledem ke své úloze ve vývoji a výrobě samotných použitých komponent. Ale jako v dalších odvětvích, tlak masivní asijské konkurence je těžké ustát.
Zdroj: Heise