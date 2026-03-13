Konec pohodlného chatování na počítači. Meta příští měsíc vypne webový Messenger

Uživatelé Messengeru zbystřete. Meta od dubna definitivně ukončí samostatnou webovou verzi a veškerou komunikaci přesune přímo na Facebook nebo do mobilní aplikace. Čtvrtá nejpoužívanější chatovací služba tak přijde o jednu ze svých praktických funkcí a uživatele odkáže na nové, méně pohodlné rozhraní.
“Až web messenger.com přestane fungovat, automaticky vás přesměrujeme na facebook.com/messages, kde budete moct posílat zprávy na počítači. Konverzaci můžete pokračovat buď tam, nebo v mobilní aplikaci Messenger.“ stojí v prohlášení Mety, která ukončení webové verze nikterak neokomentovala.
Podle statistik webu Statista má Messenger zhruba 942 milionů aktivních měsíčních uživatelů, což z něj dělá (po WhatsAppu, WeChat a Telegramu) čtvrtou nejvyužívanější chatovací aplikaci na světě. V Česku jsou komunikační je pak podle průzkumu PPM Factum Research celých 86 % uživatelů, kteří pro komunikaci používají služby Mety, ať už jde o Messenger nebo WhatsApp.
Začátek definitivního konce přitom odstartoval už koncem loňského roku, kdy Meta zrušila desktopovou aplikaci a uživatele odkázala na webovou, která nyní končí také. Pro chatování tak od dubna 2026 zůstane jen mobilní aplikace nebo Messenger přímo integrovaný ve Facebooku.