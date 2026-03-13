Cnews.cz  »  Internet  »  Konec pohodlného chatování na počítači. Meta příští měsíc vypne webový Messenger

Konec pohodlného chatování na počítači. Meta příští měsíc vypne webový Messenger

Dominik Dobrozenský
Dnes
Konec Messengeru na Windows a macOS Autor: Cnews (s využitím ChatGPT)
Po definitivním pohřbení desktopového Messengeru se zavírá rakev i nad webovým. Přibližně za měsíc zůstanou uživatelé odkázání na tyto, méně pohodlnější alternativy.

Uživatelé Messengeru zbystřete. Meta od dubna definitivně ukončí samostatnou webovou verzi a veškerou komunikaci přesune přímo na Facebook nebo do mobilní aplikace. Čtvrtá nejpoužívanější chatovací služba tak přijde o jednu ze svých praktických funkcí a uživatele odkáže na nové, méně pohodlné rozhraní.

“Až web messenger.com přestane fungovat, automaticky vás přesměrujeme na facebook.com/messages, kde budete moct posílat zprávy na počítači. Konverzaci můžete pokračovat buď tam, nebo v mobilní aplikaci Messenger.“ stojí v prohlášení Mety, která ukončení webové verze nikterak neokomentovala.

Podle statistik webu Statista má Messenger zhruba 942 milionů aktivních měsíčních uživatelů, což z něj dělá (po WhatsAppu, WeChat a Telegramu) čtvrtou nejvyužívanější chatovací aplikaci na světě. V Česku jsou komunikační je pak podle průzkumu PPM Factum Research celých 86 % uživatelů, kteří pro komunikaci používají služby Mety, ať už jde o Messenger nebo WhatsApp.

Začátek definitivního konce přitom odstartoval už koncem loňského roku, kdy Meta zrušila desktopovou aplikaci a uživatele odkázala na webovou, která nyní končí také. Pro chatování tak od dubna 2026 zůstane jen mobilní aplikace nebo Messenger přímo integrovaný ve Facebooku.

Nový WhatsApp pro Windows 11 žere až šestkrát více RAM. Důvodem je nepochopitelné jednání Mety Přečtěte si také:

Nový WhatsApp pro Windows 11 žere až šestkrát více RAM. Důvodem je nepochopitelné jednání Mety

zdroj: Meta, Statista

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

