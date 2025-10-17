Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Ještě před letošními Vánoci ukončí Meta provoz své desktopové aplikace Messenger na platformách Windows a macOS. Komunikátor, který se na počítače dostal v roce 2020, tak po necelých pěti letech končí.
Co to pro uživatele znamená?
Pokud patříte k hrstce lidí, kteří měli na počítači nainstalovaný Messenger, máme pro vás nepříjemnou zprávu. Od 15. prosince přestane aplikace fungovat a nebude možné Messenger stáhnout.
Meta uživatele odkáže buď na mobilní aplikaci Messengeru, nebo na jeho webové rozhraní, které beze změn funguje dále.
Jednoduchý trik, jak používat Messenger na PC i nadále
Naštěstí existuje jednoduchý trik, jak si zachovat Messenger ve Windows jako „aplikaci“, pokud používáte prohlížeč Chrome. Stačí:
-
Otevřít webové rozhraní Messengeru.
-
V prohlížeči Chrome kliknout na tři tečky v pravém horním rohu.
-
Vybrat možnost Odeslat, uložit a sdílet a následně Nainstalovat stránku jako aplikaci.
Chrome tímto krokem uloží Messenger do počítače a při dalším spuštění se bude tvářit jako klasická aplikace, i když půjde jen o samostatné okno webové verze. Díky tomu ale můžete Messenger dál pohodlně používat, jak jste byli zvyklí, aniž byste museli sahat po neoficiálních nebo pochybných alternativách.
Meta oddělila Messenger od hlavního Facebooku v roce 2014, aby vytvořila přehlednější prostředí pro psaní zpráv mimo přeplácané rozhraní sociální sítě. Aktuální opuštění desktopových aplikací tak spíše potvrzuje, že většina uživatelů dnes chatuje raději přes mobilní aplikaci nebo web místo stahování separátních aplikací.