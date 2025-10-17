Cnews.cz  »  Návody a tipy  »  Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Dominik Dobrozenský
Dnes
Konec Messengeru na Windows a macOS
Koncem roku přestane fungovat Messenger od Mety na zařízeních s Windows a macOS. Naštěstí existuje jednoduchý trik, jak Messenger na desktopu používat i nadále.

Ještě před letošními Vánoci ukončí Meta provoz své desktopové aplikace Messenger na platformách Windows a macOS. Komunikátor, který se na počítače dostal v roce 2020, tak po necelých pěti letech končí.

Co to pro uživatele znamená?

Pokud patříte k hrstce lidí, kteří měli na počítači nainstalovaný Messenger, máme pro vás nepříjemnou zprávu. Od 15. prosince přestane aplikace fungovat a nebude možné Messenger stáhnout.

Meta uživatele odkáže buď na mobilní aplikaci Messengeru, nebo na jeho webové rozhraní, které beze změn funguje dále.

Jednoduchý trik, jak používat Messenger na PC i nadále

Naštěstí existuje jednoduchý trik, jak si zachovat Messenger ve Windows jako „aplikaci“, pokud používáte prohlížeč Chrome. Stačí:

  1. Otevřít webové rozhraní Messengeru.

  2. V prohlížeči Chrome kliknout na tři tečky v pravém horním rohu.

  3. Vybrat možnost Odeslat, uložit a sdílet a následně Nainstalovat stránku jako aplikaci.

Konec Messengeru na Windows a macOS lze obejít jednoduchým trikem

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

Chrome tímto krokem uloží Messenger do počítače a při dalším spuštění se bude tvářit jako klasická aplikace, i když půjde jen o samostatné okno webové verze. Díky tomu ale můžete Messenger dál pohodlně používat, jak jste byli zvyklí, aniž byste museli sahat po neoficiálních nebo pochybných alternativách.

linux_sprava_tip

Meta oddělila Messenger od hlavního Facebooku v roce 2014, aby vytvořila přehlednější prostředí pro psaní zpráv mimo přeplácané rozhraní sociální sítě. Aktuální opuštění desktopových aplikací tak spíše potvrzuje, že většina uživatelů dnes chatuje raději přes mobilní aplikaci nebo web místo stahování separátních aplikací.

zdroj: Meta, Engadget

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

