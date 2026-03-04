Konflikt na Blízkém východě už nyní zdražuje paliva. Řidičům hrozí i skokový cenový šok

Začínající konflikt na Blízkém východě může mít následky i tam, kde by to mnozí na první pohled nečekali. Řeč je o cenách pohonných hmot, které už nyní začínají kvůli konfliktu na evropském trhu růst. A v případě úplného omezení je možný i kritický scénář skokového zdražení až o 5 korun na litr.
Hormuzský průliv v ostrém hledáčku všech
Napětí mezi Amerikou, Izraelem a Íránem výrazně omezilo provoz v Hormuzském průlivu, kudy proutí zhruba pětina světové ropy. Data služby MarineTraffic ukazují, že lodní doprava zde od začátku eskalace klesla asi o 70 %. Pokud by došlo k úplné blokádě, ceny benzínu i nafty by mohly raketově vystřelit vzhůru. Při zachování aktuální situace se budou ceny paliv zvedat postupně, jak budou čerpací stanice dokupovat dražší paliva.
„Blokáda průlivu je extrémním scénářem. Způsobila by šokový růst cen a volatilitu srovnatelnou s ropnými krizemi minulých dekád. Pohonné hmoty by pak mohly atakovat i úrovně nad čtyřicet korun na litr,“ řekl pro server Novinky.cz analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek. Ropa by přitom krátkodobě mohla překonat i 100 dolarů za barel, avšak takto vysoké ceny by podle Lajska dlouho nevydržely.
Cena severomořské ropy Brent se krátce po vypuknutí konfliktu dostala ze 73 až k 82 americkým dolarům za barel. Pokud by se na těchto úrovních držela delší dobu (řádově asi dva týdny), zdražování pohonných hmot by pokračovalo. Dražší paliva by se také postupně promítla do dopravy a logistiky, což by mohlo zvýšit ceny za různé služby a zboží, jako jsou například potraviny.
Případné uzavření průlivu by totiž nezasáhlo jen export Íránu, ale i další vývozce z oblasti Perského zálivu, jako jsou Saudská Arábie, Irák, Kuvajt nebo Spojené arabské emiráty.